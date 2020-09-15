Suzuki-Toyota anlaşmasının yeni ürünü: 2021 Suzuki Swace

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Suzuki, bir diğer Japon üretici Toyota ile yaptığı anlaşma kapsamında Avrupa pazarındaki ürün gamını yenilemeye devam ediyor. Şirket şimdi de Corolla Touring Sports'u temel alan Suzuki Swace modelini tanıttı.

2021 Suzuki Swace, tasarımından da anlaşıldığı üzere Corolla Touring Sports'un neredeyse tamamen aynısı. Japon marka, tıpkı RAV4 PHEV'in ikizi olan Suzuki Across'ta yaptığı gibi ön bölümde küçük oynamalar yapmış. Bunun dışında otomobilin herhangi bir bölümünde Suzuki logosundan başka bir fark bulunmuyor.

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Avrupa'daki ürün gamının CO2 emisyonlarını azaltmaya çalışan Suzuki, yeni Swace'i yalnızca hibrit motorla satışa sunacak. Bu bağlamda Toyota'nın kendi kendini şarj eden ve 122 beygir güç üreten 1.8 litrelik hibrit motorunu Suzuki Swace'te de görüyoruz. Bu sistemde 53 kW'lık elektrik motoru ve 3.6 kWh batarya bulunuyor.

2021 Suzuki Swace'in önümüzdeki kış aylarında Avrupa'da satışa sunulacağı açıklandı. Aracın fiyatı henüz belli değil. Fakat Toyota logolu ikizinin fiyatı Almanya'da 29.700 euro'dan başlayan fiyatlarla satılıyor.

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