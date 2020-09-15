Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Suzuki-Toyota anlaşmasının yeni ürünü: 2021 Suzuki Swace

    Yaklaşık iki ay önce RAV4 PHEV'i temel alan Suzuki Across isimli SUV modelini tanıtan Japon marka, şimdi de Corolla Touring Sports'un hibrit versiyonu üzerine kendi logosunu yapıştırdı.
    3 sa.
    2,6b
    69
    Otomobil Teknolojileri
    Abone ol
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Suzuki-Toyota anlaşmasının yeni ürünü: 2021 Suzuki Swace
    Tam Boyutta Gör

    Suzuki, bir diğer Japon üretici Toyota ile yaptığı anlaşma kapsamında Avrupa pazarındaki ürün gamını yenilemeye devam ediyor. Şirket şimdi de Corolla Touring Sports'u temel alan Suzuki Swace modelini tanıttı.

    2021 Suzuki Swace, tasarımından da anlaşıldığı üzere Corolla Touring Sports'un neredeyse tamamen aynısı. Japon marka, tıpkı RAV4 PHEV'in ikizi olan Suzuki Across'ta yaptığı gibi ön bölümde küçük oynamalar yapmış. Bunun dışında otomobilin herhangi bir bölümünde Suzuki logosundan başka bir fark bulunmuyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Toyota Corolla'ya GR Sport donanımı ekleniyor

    Ayrıca Bkz. "GMC, elektrikli Hummer'ı 20 Ekim'de tanıtacak"

    Avrupa'daki ürün gamının CO2 emisyonlarını azaltmaya çalışan Suzuki, yeni Swace'i yalnızca hibrit motorla satışa sunacak. Bu bağlamda Toyota'nın kendi kendini şarj eden ve 122 beygir güç üreten 1.8 litrelik hibrit motorunu Suzuki Swace'te de görüyoruz. Bu sistemde 53 kW'lık elektrik motoru ve 3.6 kWh batarya bulunuyor.

    2021 Suzuki Swace'in önümüzdeki kış aylarında Avrupa'da satışa sunulacağı açıklandı. Aracın fiyatı henüz belli değil. Fakat Toyota logolu ikizinin fiyatı Almanya'da 29.700 euro'dan başlayan fiyatlarla satılıyor.



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 sa. Apple A14 Bionic ilk 5nm sürecinde üretilen yonga oldu 1 sa. iPad Pro’ya zam geldi! 2 sa. Apple Watch SE geldi, Apple Watch 3'ün fiyatı yükseldi 2 sa. Apple açıkladı: İşte iOS 14 çıkış tarihi 2 sa. iPadOS 14 çıkış tarihi açıklandı! 2 sa. iPad Pro görünümlü yeni iPad Air tanıtıldı: İşte özellikleri ve Türkiye fiyatı 2 sa. Sekizinci nesil iPad tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 2 sa. Apple yeni fitness abonelik hizmetini duyurdu: Fitness+ 2 sa. Apple One abonelik paketi duyuruldu: Apple abonelikleri daha uygun fiyata tek pakette 2 sa. Apple'dan uygun fiyatlı akıllı saat: Apple Watch SE 3 sa. Apple Watch Series 6 tanıtıldı: Ruh sağlığınız artık Apple Watch'a emanet! 3 sa. GÖRÜNTÜLENEN Suzuki-Toyota anlaşmasının yeni ürünü: 2021 Suzuki Swace Sonraki Samsung’dan 108MP çözünürlüğünde yeni kamera sensörü 4 sa. Bloomberg'ten iddialı PS5 tahmini: 399 dolar olabilir 5 sa. Honda'nın yeni elektrikli otomobil konseptinden ilk teaser geldi 5 sa. The Mandalorian 2. sezon fragmanı yayınlandı 5 sa. Yuvarlak ekranlı Vivo Watch'un resmi videosu ortaya çıktı 6 sa. Samsung titanyum kasalı akıllı saat Galaxy Watch 3'ü tanıttı 6 sa. Amazon Prime Video’daki en iyi dizi ve filmler 6 sa. Google karbon ayak izini tamamen sıfırladı 7 sa. iPhone 12 serisi 120 Hz ekrana sahip olmayacak 7 sa. GMC, elektrikli Hummer'ı 20 Ekim'de tanıtacak 8 sa. RTX 3080’in termal videosu yayınlandı 8 sa. Xbox Game Pass'e eylül ayı içinde eklenecek yeni oyunlar açıklandı 9 sa. AMD RX 6000 ekran kartı tasarımını paylaştı 9 sa. Amazon Prime Gaming'te (Twitch Prime) hangi oyunlar ücretsiz? Avantajları neler? 9 sa. Huawei AppGallery hediye dağıtıyor 10 sa. Samsung kamera yetenekleri ile öne çıkacak bir akıllı telefon serisi hazırlıyor: Galaxy F 10 sa. Yeni Hyundai Tucson tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri 11 sa. Yeni Apple Etkinliği | Mesut Çevik ile Canlı 11 sa. F1 Türkiye GP biletleri yüzde 50 indirimli olarak satışa çıktı 11 sa. PS5’e nazar değdi, AMD üretim sıkıntısı yaşıyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Aiden Pearce, Watch Dogs: Legion'a Çıkış Sonrası DLC Olarak Ge...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Far Cry VR: Dive Into Insanity Duyuruldu
    Bölüm Sonu Canavarı
    💰Dolar=7,48 - Euro=8,88 - Altın=470 | 15 EYLÜL💰
    DH Forum
    TV Tavsiyeleri
    DH Forum
    Venüs'te yaşam izi bulundu! Tarihi keşif ne anlama geliyor?
    DonanımHaber
    Amazon Türkiye’den dev hamle: Amazon Prime Türkiye’de!
    DonanımHaber
    Xbox Series X ve Xbox Series S Türkiye fiyatları belli oldu
    DonanımHaber
    TCDD’den elektrikli scooter hizmeti: Çuf Çuf
    DonanımHaber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız