Nissan, fütüristik konsepti Hyper Punk'ı tanıttı

Nissan’ın gelecek vizyonunu sergileyen dört EV konsept aracı; Nissan Hyper Urban, Nissan Hyper Adventure, Nissan Hyper Tourer ve Nissan Hyper Punk, bu araçları daha fazla keşfetmek ve keyfini çıkarmak isteyenler için “Electrify the World” adı altında çevrimiçi Fortnite oyununda test edilebilir olacak.

Sanal/fiziksel ve iç/dış dünyalar arasında kesintisiz bağlantılar sunan yeni nesil crossover Nissan Hyper Punk, tüm ortamlarda kendini ifade etmeye ilham veriyor. Aracın V2X sistemi, kullanıcıların cihazlarını her zaman ve her yerde çalıştırabilmelerini ve şarj edebilmelerini sağlarken, aynı zamanda aracın enerjisini ortak kişi ve etkinliklerde paylaşabiliyor.

İç mekanda origami tarzı öğeler Japon zevkini yansıtıyor ve dijital ile sanatın bir araya geldiği bir iç mekan yaratıyor. Örneğin, yerleşik kameralar aracın etrafındaki manzarayı yakalayabiliyor ve araç sahibinin tercihlerine göre manga tarzı manzaraya veya grafik desenlere dönüştürmek için yapay zeka kullanabiliyor. Görüntüler daha sonra kokpitte sürücünün etrafına yerleştirilen üç ekranlı bir ekrana yansıtılarak gerçeklik ile metaverse dünyasının bir araya getirildiği bir alan yaratılabiliyor.

Mobil bir yaratıcı stüdyo olarak tasarlanan kabin ise kesintisiz internet bağlantısı sağlıyor ve yolcuların cihazlarına, kreatif ekipmanlarına bağlanarak kullanıcıların hareket halindeyken bilgiye erişmelerini veya içerik yaratmalarını sağlıyor. Yapay zeka ve biyosensörleri ile Nissan Hyper Punk konsepti sürücünün ruh halini algılayarak doğru müzik ve aydınlatmayı otomatik olarak seçebiliyor, böylece sürücünün enerjisini ve yaratıcılığını artırıyor.

Çok yönlü ve çokgen yüzeylerle tanımlanan bir dış estetiğe sahip olan Nissan Hyper Punk, özellikle gümüş rengindeki boyanın görüş açısına ve ışık kaynağına göre değişen tonları sayesinde tüm dikkatleri hemen üzerinde topluyor. Tasarımın üstün aerodinamik performansı ve minimalist tasarıma karşı çıkan cesur güçlü stili, kullanıcının kendini ifade etme ve geleneksel bilgeliği kırma arzusunu ve Nissan’ın yeni teknolojiler ve tasarımlar sunma konusundaki ilerici yaklaşımını temsil ediyor.

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Kompakt çıkıntılara ve 23 inçlik büyük jantlara sahip son derece dengeli tasarım, hem şehir içi hem de arazi sürüşü için ideal olan bu çok yönlü konsepti ifade ediyor. Farlar, arka lambalar ve arka işaret poligonal şekilleri vurguluyor ve gövde yüzeyine entegre edilerek bu benzersiz aracı daha çekici kılıyor. Nissan Hyper Punk, her türlü yaratıcılık için ön plana çıkıyor.

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