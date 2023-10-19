Nissan, fütüristik konsepti Hyper Punk'ı tanıttı

Sanal/fiziksel ve iç/dış dünyalar arasında kesintisiz bağlantılar sunan yeni nesil crossover Nissan Hyper Punk, tüm ortamlarda kendini ifade etmeye ilham veriyor. Aracın V2X sistemi, kullanıcıların cihazlarını her zaman ve her yerde çalıştırabilmelerini ve şarj edebilmelerini sağlarken, aynı zamanda aracın enerjisini ortak kişi ve etkinliklerde paylaşabiliyor.
Mobil bir yaratıcı stüdyo olarak tasarlanan kabin ise kesintisiz internet bağlantısı sağlıyor ve yolcuların cihazlarına, kreatif ekipmanlarına bağlanarak kullanıcıların hareket halindeyken bilgiye erişmelerini veya içerik yaratmalarını sağlıyor. Yapay zeka ve biyosensörleri ile Nissan Hyper Punk konsepti sürücünün ruh halini algılayarak doğru müzik ve aydınlatmayı otomatik olarak seçebiliyor, böylece sürücünün enerjisini ve yaratıcılığını artırıyor.
Kompakt çıkıntılara ve 23 inçlik büyük jantlara sahip son derece dengeli tasarım, hem şehir içi hem de arazi sürüşü için ideal olan bu çok yönlü konsepti ifade ediyor. Farlar, arka lambalar ve arka işaret poligonal şekilleri vurguluyor ve gövde yüzeyine entegre edilerek bu benzersiz aracı daha çekici kılıyor. Nissan Hyper Punk, her türlü yaratıcılık için ön plana çıkıyor.
hurca parca veya komple araç alınır
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.