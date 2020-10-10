Taşınabilir egzersiz bisikleti geliştirildi

Sedanter yaşam ve immobilizasyon, birçok hastalık için risk faktörlerinin başında gelmekle birlikte gelişen teknoloji ile birlikte hareketli yaşam için geliştirilen seçenekler de gün geçtikçe artıyor.

Günümüzde rutinde kullanılan koşu bantları ve egzersiz bisikletleri evlerde oldukça büyük alan kaplayabiliyor ve bu durum, yeterli alana sahip olmayan kişiler için olumsuz etki yaratıyor.

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Bluetooth bağlantılı egzersiz

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Bu durumu daha da iyileştirmek ve insanların spor yapmasını kolaylaştırmak amacıyla bir grup araştırmacı T6 6061 adını verdikleri, alüminyum malzemeden imal edilen sadece 16 kg ağırlığına sahip ve 136 kilograma kadar yük taşıyabilen, katlandığında 63.5 x 20.3 x 43.2 cm boyutlarına küçülen katlanabilir egzersiz bisikleti geliştirdi.

Ayrıca Bkz. "Nöbet ataklarını erken tespit edebilecek cihaz geliştirildi"

Geliştirilen bisiklet içerisinde barındırdığı Bluetooth bağlantısı sayesinde tablete ve bilgisayarlara bağlanabiliyor, böylece istenilen egzersiz programı uygulanabiliyor. Ayrıca bisiklet için geliştirilen İOS/Android uygulaması ile de katedilen mesafe, harcanan kalori gibi parametreler takip edilebiliyor.

Indiegogo kampanyası ile üretilen ve kampanya dahilinde 399 $ satış fiyatıyla sunulan yeni bisikletin parekende fiyatı 599 $ olarak belirlendi.

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