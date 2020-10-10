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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Taşınabilir egzersiz bisikleti geliştirildi

    T6 6061 adı verilen sadece 16 kg ağırlığına sahip ve 136 kilograma kadar yük taşıyabilen, katlandığında 63.5 x 20.3 x 43.2 cm boyutlarına küçülen katlanabilir egzersiz bisikleti geliştirildi.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    Taşınabilir egzersiz bisikleti geliştirildi
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    Sedanter yaşam ve immobilizasyon, birçok hastalık için risk faktörlerinin başında gelmekle birlikte gelişen teknoloji ile birlikte hareketli yaşam için geliştirilen seçenekler de gün geçtikçe artıyor.

    Günümüzde rutinde kullanılan koşu bantları ve egzersiz bisikletleri evlerde oldukça büyük alan kaplayabiliyor ve bu durum, yeterli alana sahip olmayan kişiler için olumsuz etki yaratıyor.

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    Bluetooth bağlantılı egzersiz

    Taşınabilir egzersiz bisikleti geliştirildi
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    Bu durumu daha da iyileştirmek ve insanların spor yapmasını kolaylaştırmak amacıyla bir grup araştırmacı T6 6061 adını verdikleri, alüminyum malzemeden imal edilen sadece 16 kg ağırlığına sahip ve 136 kilograma kadar yük taşıyabilen, katlandığında 63.5 x 20.3 x 43.2 cm boyutlarına küçülen katlanabilir egzersiz bisikleti geliştirdi.

    Ayrıca Bkz. "Nöbet ataklarını erken tespit edebilecek cihaz geliştirildi"

    Geliştirilen bisiklet içerisinde barındırdığı Bluetooth bağlantısı sayesinde tablete ve bilgisayarlara bağlanabiliyor, böylece istenilen egzersiz programı uygulanabiliyor. Ayrıca bisiklet için geliştirilen İOS/Android uygulaması ile de katedilen mesafe, harcanan kalori gibi parametreler takip edilebiliyor.

    Indiegogo kampanyası ile üretilen ve kampanya dahilinde 399 $ satış fiyatıyla sunulan yeni bisikletin parekende fiyatı 599 $ olarak belirlendi.

    Taşınabilir egzersiz bisikleti geliştirildi
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    9 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    13 saat önce
    hareketliperde

    v

    19 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    DH Specialist (Emre ) 1 hf. en beğenilen
    Görsel çok sakat
    Yanıtla +4
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    labtek38 1 hf.
    Aklımdan hızlıca “altı kere sekiz kırksekiz” diyerek uzaklaşıyorum.
    Yanıtla
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    swat882 (Swat882 ) 1 hf.
    Neden taşıma ihtiyacı duyalım ki
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    WarSaw (Savaş T.) 1 hf.
    kız seleye bi değişik oturmuş sanki
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    DH Specialist (Emre ) 1 hf. en beğenilen
    Görsel çok sakat
    Yanıtla +4
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    eAkman (hic yok) 1 hf.
    16 kg az mı?
    Hem onu taşıyacağınıza bisiklete binin o sizi taşısın.
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