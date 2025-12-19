Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Sony'nin yeni nesil PlayStation planlarıyla ilgili sızıntılar artarken, taşınabilir PlayStation 6 modeline dair sürpriz bir detay daha ortaya çıktı. Moore's Law Is Dead tarafından paylaşılan bilgilere göre Sony, geliştiricileri şimdiden daha sınırlı CPU ve güç bütçelerine sahip sistemler için oyun tasarlamaya yönlendiriyor.

Geliştiriciler için hazırlıklar başladı

Kaçıranlar için Playstation 6'nın iki sürümde tanıtılması bekleniyor. Bunlardan biri geleneksel ev konsolu olurken, diğeri daha düşük güç tüketimine sahip taşınabilir bir sistem olacak. Sony ise bu ayrımı yazılım tarafında ele almaya başladı.

Sızıntıya göre Sony, geliştiricilerden oyunlarını sekiz iş parçacığıyla çalışabilecek şekilde optimize etmeleri talep ediyor. Bu yapı, taşınabilir PS6'da yer alacağı söylenen 4 adet Zen 6c çekirdeği ile örtüşüyor. Sistemde ayrıca arka plan görevleri için ayrılmış iki düşük güç çekirdeği bulunacak. Ev tipi PlayStation 6'nın ise daha güçlü ve geniş bir CPU konfigürasyonuna sahip olması bekleniyor.

PS6 ve yeni Xbox ne kadar güçlü olacak? İlk tahminler paylaşıldı 4 ay önce eklendi

Ayrıca başka bir dahili belgede yer alan "oyunlar farklı CPU yapılandırmalarına sahip ortamlarda çalışabilir" ifadesi, Sony'nin tek donanım hedefiyle ilerlemediğini açıkça doğruluyor. Bu sayede aynı oyunların hem yüksek performanslı PS6'da hem de taşınabilir modelde ölçeklenebilir şekilde çalışması amaçlanıyor.

SDK tarafında yaptığı bu yönlendirmeler, taşınabilir PlayStation 6'nın aktif olarak planlanan bir ürün olmaya başladığını gösteriyor. Önümüzdeki dönemde ise daha fazla detayın paylaşılması muhtemel.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Ev Elektroniği

Oyun Konsolları Haberleri

Taşınabilir PS6 doğrulanmış olabilir: PS6 iki sürümde geliyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: