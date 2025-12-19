Giriş
    Taşınabilir PS6 doğrulanmış olabilir: PS6 iki sürümde geliyor

    Yeni bir sızıntıya göre Sony, PlayStation 6 taşınabilir modeli için geliştiricileri düşük güç donanımına hazırlamaya başladı. Bu yaklaşım, PS6'nın iki farklı donanım varyantıyla geleceğini doğruluyor.

    Taşınabilir PS6 doğrulanmış olabilir: PS6 iki sürümde geliyor Tam Boyutta Gör
    Sony'nin yeni nesil PlayStation planlarıyla ilgili sızıntılar artarken, taşınabilir PlayStation 6 modeline dair sürpriz bir detay daha ortaya çıktı. Moore's Law Is Dead tarafından paylaşılan bilgilere göre Sony, geliştiricileri şimdiden daha sınırlı CPU ve güç bütçelerine sahip sistemler için oyun tasarlamaya yönlendiriyor.

    Geliştiriciler için hazırlıklar başladı

    Kaçıranlar için Playstation 6'nın iki sürümde tanıtılması bekleniyor. Bunlardan biri geleneksel ev konsolu olurken, diğeri daha düşük güç tüketimine sahip taşınabilir bir sistem olacak. Sony ise bu ayrımı yazılım tarafında ele almaya başladı.

    Sızıntıya göre Sony, geliştiricilerden oyunlarını sekiz iş parçacığıyla çalışabilecek şekilde optimize etmeleri talep ediyor. Bu yapı, taşınabilir PS6'da yer alacağı söylenen 4 adet Zen 6c çekirdeği ile örtüşüyor. Sistemde ayrıca arka plan görevleri için ayrılmış iki düşük güç çekirdeği bulunacak. Ev tipi PlayStation 6'nın ise daha güçlü ve geniş bir CPU konfigürasyonuna sahip olması bekleniyor.

    Ayrıca başka bir dahili belgede yer alan "oyunlar farklı CPU yapılandırmalarına sahip ortamlarda çalışabilir" ifadesi, Sony'nin tek donanım hedefiyle ilerlemediğini açıkça doğruluyor. Bu sayede aynı oyunların hem yüksek performanslı PS6'da hem de taşınabilir modelde ölçeklenebilir şekilde çalışması amaçlanıyor.

    SDK tarafında yaptığı bu yönlendirmeler, taşınabilir PlayStation 6'nın aktif olarak planlanan bir ürün olmaya başladığını gösteriyor. Önümüzdeki dönemde ise daha fazla detayın paylaşılması muhtemel.

    PlayStation temalı mekanik saat çıktı

