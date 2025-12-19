Taşınabilir PS6 doğrulanmış olabilir: PS6 iki sürümde geliyor

Geliştiriciler için hazırlıklar başladı
Kaçıranlar için Playstation 6'nın iki sürümde tanıtılması bekleniyor. Bunlardan biri geleneksel ev konsolu olurken, diğeri daha düşük güç tüketimine sahip taşınabilir bir sistem olacak. Sony ise bu ayrımı yazılım tarafında ele almaya başladı.
Sızıntıya göre Sony, geliştiricilerden oyunlarını sekiz iş parçacığıyla çalışabilecek şekilde optimize etmeleri talep ediyor. Bu yapı, taşınabilir PS6'da yer alacağı söylenen 4 adet Zen 6c çekirdeği ile örtüşüyor. Sistemde ayrıca arka plan görevleri için ayrılmış iki düşük güç çekirdeği bulunacak. Ev tipi PlayStation 6'nın ise daha güçlü ve geniş bir CPU konfigürasyonuna sahip olması bekleniyor.
Ayrıca başka bir dahili belgede yer alan "oyunlar farklı CPU yapılandırmalarına sahip ortamlarda çalışabilir" ifadesi, Sony'nin tek donanım hedefiyle ilerlemediğini açıkça doğruluyor. Bu sayede aynı oyunların hem yüksek performanslı PS6'da hem de taşınabilir modelde ölçeklenebilir şekilde çalışması amaçlanıyor.
SDK tarafında yaptığı bu yönlendirmeler, taşınabilir PlayStation 6'nın aktif olarak planlanan bir ürün olmaya başladığını gösteriyor. Önümüzdeki dönemde ise daha fazla detayın paylaşılması muhtemel.