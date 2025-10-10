Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Sony ve AMD, Playstation 6'nın GPU mimarisini tanıttı

    Sony ve AMD, yeni PlayStation’ın grafik altyapısına yön verecek Project Amethyst projesini duyurdu. Yeni mimari, ışın izleme ve yapay zekâ tabanlı işlem gücünü artıracak.

    Sony ve AMD, Playstation 6'nın GPU mimarisini tanıttı Tam Boyutta Gör
    Sony, AMD ile birlikte geliştirdiği yeni GPU mimarisi Project Amethyst'i resmen tanıttı. Şirketin baş mimarı Mark Cerny, AMD'nin Bilgi İşlem ve Grafik Grubu kıdemli yöneticisi Jack Huynh ile yaptığı görüşmede, yeni teknolojilerin yalnızca simülasyon aşamasında olduğunu ancak hedeflerinin ışın izleme ve yapay zekâ tabanlı görüntü işlemede büyük bir sıçrama olduğunu açıkladı.

    Sony ve AMD, yeni PlayStation için GPU mimarisini tanıttı

    Kaçıranlar için AMD'nin uzun süredir NVIDIA karşısında en büyük dezavantajı ışın izleme performansında yaşanıyordu. Şirket, yıllar boyunca daha güçlü rasterizasyon performansıyla farkı kapatmaya çalışsa da modern oyunlarda bu yaklaşımın yetersiz kaldığını kabul ediyor. Huynh'a göre "ham güçle ışın izlemeyi zorlamak artık ölçeklenebilir değil" ve bu nedenle AMD tamamen yeni bir mimari üzerinde çalışıyor.

    Sony ve AMD, Playstation 6'nın GPU mimarisini tanıttı Tam Boyutta Gör
    Project Amethyst, iki temel donanım yeniliğini bir araya getiriyor. Bunlar Neural Arrays ve Radiance Cores. Neural Arrays, GPU içindeki işlem birimlerinin artık birbirinden bağımsız çalışmak yerine veri paylaşımı yapmasına olanak tanıyor. Bu yöntem, özellikle yüksek çözünürlüklerde kare hızını korumak için kullanılan FSR veya Sony'nin PSSR gibi yükseltme tekniklerinde daha verimli sonuçlar elde edilmesini sağlayacak.

    Huynh, bu sistemin GPU'nun ekranın "büyük bir bölümünü tek seferde" işleyebilmesini mümkün kıldığını ve bunun da makine öğrenimi performansını önemli ölçüde artıracağını belirtti.

    Radiance Cores ise AMD'nin tamamen yeni bir donanım bloğu olarak tanımladığı ışın ve yol izleme işlemcilerini temsil ediyor. NVIDIA'nın RTX serisinde yer alan RT çekirdeklerine benzer şekilde çalışsalar da, Radiance Cores doğrudan ışın ve patika izlemeyi hızlandırmak üzere özelleştiriliyor. Bu sayede GPU'nun diğer kısımları gölgelendirme ve doku işleme gibi görevleri daha hızlı şekilde tamamlayabilecek.

    Son olarak, Sony ve AMD "Universal Compression” adını verdikleri yeni bir sıkıştırma teknolojisi üzerinde de çalışıyor. PS5 serisindeki Delta Color Compression tekniğini temel alan bu sistem, grafik hattından geçen tüm verilerin sıkıştırılmasını sağlayarak bellek bant genişliği ihtiyacını azaltacak. Bu da hem güç tüketimini düşürecek hem de genel verimliliği artıracak.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Avrupa'nın en ucuz elektrikli otomobili olmaya aday: Dacia Hipster

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    istanbul-kaş en kısa güzergah doki doki türkçe yama bulaşık makinesi sepeti paslanırsa zararları dizel mi benzin mi ingiliz karbonatı kullananların yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    OnePlus 12R
    OnePlus 12R
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3530
    Dell Vostro 3530
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum