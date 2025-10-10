Sony ve AMD, Playstation 6'nın GPU mimarisini tanıttı

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Sony, AMD ile birlikte geliştirdiği yeni GPU mimarisi Project Amethyst'i resmen tanıttı. Şirketin baş mimarı Mark Cerny, AMD'nin Bilgi İşlem ve Grafik Grubu kıdemli yöneticisi Jack Huynh ile yaptığı görüşmede, yeni teknolojilerin yalnızca simülasyon aşamasında olduğunu ancak hedeflerinin ışın izleme ve yapay zekâ tabanlı görüntü işlemede büyük bir sıçrama olduğunu açıkladı.

Sony ve AMD, yeni PlayStation için GPU mimarisini tanıttı

Kaçıranlar için AMD'nin uzun süredir NVIDIA karşısında en büyük dezavantajı ışın izleme performansında yaşanıyordu. Şirket, yıllar boyunca daha güçlü rasterizasyon performansıyla farkı kapatmaya çalışsa da modern oyunlarda bu yaklaşımın yetersiz kaldığını kabul ediyor. Huynh'a göre "ham güçle ışın izlemeyi zorlamak artık ölçeklenebilir değil" ve bu nedenle AMD tamamen yeni bir mimari üzerinde çalışıyor.

Tam Boyutta Gör Project Amethyst, iki temel donanım yeniliğini bir araya getiriyor. Bunlar Neural Arrays ve Radiance Cores. Neural Arrays, GPU içindeki işlem birimlerinin artık birbirinden bağımsız çalışmak yerine veri paylaşımı yapmasına olanak tanıyor. Bu yöntem, özellikle yüksek çözünürlüklerde kare hızını korumak için kullanılan FSR veya Sony'nin PSSR gibi yükseltme tekniklerinde daha verimli sonuçlar elde edilmesini sağlayacak.

Huynh, bu sistemin GPU'nun ekranın "büyük bir bölümünü tek seferde" işleyebilmesini mümkün kıldığını ve bunun da makine öğrenimi performansını önemli ölçüde artıracağını belirtti.

Radiance Cores ise AMD'nin tamamen yeni bir donanım bloğu olarak tanımladığı ışın ve yol izleme işlemcilerini temsil ediyor. NVIDIA'nın RTX serisinde yer alan RT çekirdeklerine benzer şekilde çalışsalar da, Radiance Cores doğrudan ışın ve patika izlemeyi hızlandırmak üzere özelleştiriliyor. Bu sayede GPU'nun diğer kısımları gölgelendirme ve doku işleme gibi görevleri daha hızlı şekilde tamamlayabilecek.

Son olarak, Sony ve AMD "Universal Compression” adını verdikleri yeni bir sıkıştırma teknolojisi üzerinde de çalışıyor. PS5 serisindeki Delta Color Compression tekniğini temel alan bu sistem, grafik hattından geçen tüm verilerin sıkıştırılmasını sağlayarak bellek bant genişliği ihtiyacını azaltacak. Bu da hem güç tüketimini düşürecek hem de genel verimliliği artıracak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: