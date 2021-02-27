Huawei, bu yıl içerisinde elektrikli otomobil pazarına girebilir

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Reuters tarafından yayınlanan bir habere göre Çinli teknoloji devi Huawei, elektrikli otomobil sektörüne girecek. Reuters'la Huawei'ye yakın dört farklı kaynak arasında yapılan görüşmelerde, Huawei'nin kendi markası altında elektrikli araçlar yapmayı planladığı ve bu yıl bazı modelleri piyasaya sürebileceği söylendi.

Ayrıca Bkz. "Apple, Apple Car için birkaç LiDAR tedarikçisiyle görüşmeler yapıyor"

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Huawei markalı elektrikli araçlar geliyor

Son zamanlarda ABD'nin ticari yaptırımları nedeniyle dev akıllı telefon işi keskin bir düşüş yaşayan şirket, devlete ait Changan Automobile ile görüşmelerde bulunuyor.

Kaynaklar ayrıca, otomobillerin tasarımı, Ar-Ge'si ve satışında uzmanlaşmış ve yine devlete ait bir otomobil grubu olan BAIC Group'un bir parçası olan Çin merkezli BluePark New Energy Technology'nin Huawei'nin görüşmekte olduğu başka bir şirket olarak belirtti.

EV'ler tasarlama veya Huawei markalı araçlar üretme planları olmadığını belirten bir Huawei sözcüsü: "Huawei bir otomobil üreticisi değil ancak ICT (bilgi ve iletişim teknolojisi) aracılığıyla, otomobil OEM'lerinin daha iyi parçalar üretmesine olanak tanıyan dijital otomobil odaklı ve yeni eklenen bileşen sağlayıcısı olmayı hedefliyoruz." ifadelerinde bulundu.

Bir kaynak, Huawei'nin şirketin dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden biri olmasını sağlayan tüketici iş grubu başkanı Richard Yu'nun odak noktasını EV'lere kaydıracağını söyledi. Başka bir kaynak, EV'lerin bir kitle pazar segmentini hedefleyeceğini söyledi.

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