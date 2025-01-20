Yeni BYD Han L'den -30°C'de etkileyici şarj performansı

Ortaya çıkan verilere göre yeni BYD Han L'de iki ayrı şarj ünitesinden aynı anda şarj olabilmesini sağlayan "çift şarj" özelliği mevcut ve bu sayede araç -30 derece gibi dondurucu hava koşullarında bile 120 kW'lık cihaz üzerinden %16'dan %100'e 24 dakika içerisinde şarj olabiliyor. Bu süre, %16-80 arasında 10 dakika, %80-100 arasında ise ekstra 14 dakika şeklinde karşımıza çıkıyor.
BYD, çift şarj özelliğini daha önce Denza (aşağıdaki fotoğrafta gördüğünüz D9 gibi) ve Yangwang markalarına ait bazı modellerde kullanmıştı.
Diğer tüm detaylarının mart ayında ortaya çıkmasını beklediğimiz yeni BYD Han L'nin fiyatı henüz açıklanmadı ancak beklenti 300 bin Yuan yani 41 bin dolar olması yönünde. Han L'nin yeni Blade Batarya ile CLTC'ye göre 1000 km'nin üzerinde menzil sunacağı belirtiliyor.
param olsa alacağım helikopter
Bu sadece başlangıç toplam 500 tane üretilmesi planlanıyor. Yerli ve ihracat amaçlı.