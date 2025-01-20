Yeni BYD Han L'den -30°C'de etkileyici şarj performansı

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Tam Boyutta Gör Kısa süre önce tanıtılan yeni BYD Han L, sadece 810 kW'lık (1085 hp) gücüyle değil diğer özellikleriyle de adından söz ettirecek gibi görünüyor. Sızdırılan verilere göre, Han L, 1000V mimarisi sayesinde -30°C gibi zorlu hava koşullarında bile yüksek hızda şarj olabilecek.

Ortaya çıkan verilere göre yeni BYD Han L'de iki ayrı şarj ünitesinden aynı anda şarj olabilmesini sağlayan "çift şarj" özelliği mevcut ve bu sayede araç -30 derece gibi dondurucu hava koşullarında bile 120 kW'lık cihaz üzerinden %16'dan %100'e 24 dakika içerisinde şarj olabiliyor. Bu süre, %16-80 arasında 10 dakika, %80-100 arasında ise ekstra 14 dakika şeklinde karşımıza çıkıyor.

BYD, çift şarj özelliğini daha önce Denza (aşağıdaki fotoğrafta gördüğünüz D9 gibi) ve Yangwang markalarına ait bazı modellerde kullanmıştı.

Tam Boyutta Gör Şarj hızı dışında Han L'nin 580 kW'lık (945V) motoruyla ilgili bazı veriler de ortaya çıktı. Buna göre, söz konusu motor maksimum 30.500 devir çevirebiliyor. Karşılaştırma olarak, Xiaomi, HyperEngine V8s adını verdiği güçlü motorunun maksimum 27.200 d/d'da çalışabildiğini duyurmuştu. Görsele baktığımızda 580 kW'lık motorun nominal güç ve tork verilerinin de sırasıyla 300 kW ve 225 Nm olduğunu görmekteyiz.

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Tam Boyutta Gör Han L'nin tek motorlu versiyonunda 500 kW'lık bir motor görev yapıyor. Dört tekerlekten çekişli versiyonda ise arka aks üzerindeki 580 kW'lık motora ek olarak ön aksa 230 kW'lık bir motor daha ekleniyor. Bu sayede 810 kW maksimum güç gibi etkileyici bir değere ulaşan Han L, 0-100 km/s hızlanmasını sadece 2,7 saniyede tamamlıyor.

Diğer tüm detaylarının mart ayında ortaya çıkmasını beklediğimiz yeni BYD Han L'nin fiyatı henüz açıklanmadı ancak beklenti 300 bin Yuan yani 41 bin dolar olması yönünde. Han L'nin yeni Blade Batarya ile CLTC'ye göre 1000 km'nin üzerinde menzil sunacağı belirtiliyor.

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Yeni BYD Han L'den -30°C'de etkileyici şarj performansı