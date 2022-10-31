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Blockchain teknolojisi her geçen gün daha hızlı gelişme kaydederken, birçok ülke bu alan hakkında kollarını sıvamış durumda. Son olarak çıkan haberlere göre; Tayland ve Macaristan, Blockchain teknolojilerinin uygulanması konusunda iş birliği yaptı.

Bunun yanında Bangkok Post’un bildirdiğine göre, bu anlaşma “Mali Devrimi Birlikte Güçlendirmek” başlıklı Tayland-Macar Fintech Forumu’nda imzalandı. Ayrıca finansal teknoloji hizmetlerini sergilemeye yönelik etkinlik, Macaristan büyükelçiliği tarafından düzenlendi.

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Son olarak belirmek gerekirse söz konusu anlaşma, Tayland merkez bankasının ve ülkenin bazı ticari bankalarının eylül ayında dağıtılmış defter teknolojisini kullanan bir sınır ötesi toptan merkez bankası dijital para birimi (CBDC) işlem platformunun testine dahil olmasıyla geldi.

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Tayland ve Macaristan’dan blockchain anlaşması geldi