Toyota onayladı: Elektrikli Hilux 2025'te geliyor

Yapılan açıklamaya göre, 2022'nin sonlarında bir prototip tanıtan Toyota, önümüzdeki yıl seri üretime geçmeyi planlıyor. Elektrikli Hilux'ın seri üretimi Tayland'da yapılacak. Tayland'da araç satışlarının yarısından fazlası pickup modellerden oluştuğu için bu konuda tercih edilen bir lokasyon. Isuzu D-Max'in elektrikli versiyonu da burada üretilecek.
Toyota'nın açıklamalarına göre elektrikli Hilux öncelikli olarak Tayland pazarına yönelik olacak fakat başka ülkelerde satışının da düşünüldüğü ifade ediliyor. Teknik detaylar belli değil ancak Toyota daha önce elektrikli pickup'ın 200 kilometre civarında menzil sunacağını belirtmişti. Bu değer günümüz ortalamasına göre epey düşük.
Toyota Motor Asya'nın başkan yardımcısı Pras Ganesh, elektrikli Hilux'ı farklı yol ve sıcaklık koşullarında birden fazla kullanım durumu için test ettiklerini belirterek şunları söyledi:
"Menzili ne kadar artırırsak o kadar büyük batarya kullanmamız gerekiyor. Bu da aracın ağırlığının önemli ölçüde artması, yük taşıma kapasitesinin ise azalması demek. Peki bu durum müşteri ihtiyaçlarını karşılayacak mı? Bu bizim en büyük problemimiz. İkisi arasındaki dengeyi kurmaya çalışıyoruz"Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.