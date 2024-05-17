Toyota onayladı: Elektrikli Hilux 2025'te geliyor

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Toyota, elektrikli araç denince ilk akla gelen markalardan biri olmayabilir ancak bu konudaki yatırımlarını sürdürüyor. Japon üreticinin bu kapsamda karşımıza çıkaracağı modellerden birisi de %100 elektrikli Toyota Hilux olacak.

Yapılan açıklamaya göre, 2022'nin sonlarında bir prototip tanıtan Toyota, önümüzdeki yıl seri üretime geçmeyi planlıyor. Elektrikli Hilux'ın seri üretimi Tayland'da yapılacak. Tayland'da araç satışlarının yarısından fazlası pickup modellerden oluştuğu için bu konuda tercih edilen bir lokasyon. Isuzu D-Max'in elektrikli versiyonu da burada üretilecek.

Toyota'nın açıklamalarına göre elektrikli Hilux öncelikli olarak Tayland pazarına yönelik olacak fakat başka ülkelerde satışının da düşünüldüğü ifade ediliyor. Teknik detaylar belli değil ancak Toyota daha önce elektrikli pickup'ın 200 kilometre civarında menzil sunacağını belirtmişti. Bu değer günümüz ortalamasına göre epey düşük.

Bakan Kacır: BYD ve Chery ile yapılan görüşmeler ileri aşamada 2 sa. önce eklendi

Toyota Motor Asya'nın başkan yardımcısı Pras Ganesh, elektrikli Hilux'ı farklı yol ve sıcaklık koşullarında birden fazla kullanım durumu için test ettiklerini belirterek şunları söyledi:

"Menzili ne kadar artırırsak o kadar büyük batarya kullanmamız gerekiyor. Bu da aracın ağırlığının önemli ölçüde artması, yük taşıma kapasitesinin ise azalması demek. Peki bu durum müşteri ihtiyaçlarını karşılayacak mı? Bu bizim en büyük problemimiz. İkisi arasındaki dengeyi kurmaya çalışıyoruz"

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.