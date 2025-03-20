Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Avrupa Komisyonu, BYD'nin Macaristan yatırımına soruşturma açtı

    Avrupa Komisyonu, Macaristan'da yeni bir üretim tesisi kurmayı planlayan BYD'ye, Çin devletinin haksız sübvansiyonlar sağlayıp sağlamadığını araştırmak için soruşturma başlattı.
    Avrupa Komisyonu, BYD'nin Macaristan yatırımına soruşturma açtı Tam Boyutta Gör
    Avrupa Komisyonu, Macaristan'da yeni bir üretim tesisi kurmayı planlayan BYD'ye, Çin devletinin haksız sübvansiyonlar sağlayıp sağlamadığını araştırmak için bir ön soruşturma başlattı. Haber, BYD'nin Meksika'da kurmayı planladığı tesisin ertelenmesinden bir gün sonra geldi. Bu durum, dünya çapındaki ülkeler arasında artan ticaret gerginliğini gösteriyor.

    Macaristan'a 200.000 araç üretim kapasiteli tesis kuruyor

    Elektrikli otomobil pazarında hızla büyüyen BYD, uygun fiyatlı araçlardan süper lüks otomobillere kadar uzanan mevcut model ve marka yelpazesini genişletirken, Kuzey Amerika, Güney Amerika ve Avrupa'da yeni pazarlara girerek uluslararası varlığını güçlendiriyor. Avrupa pazarını da gözüne kestiren Çinli üretici, Macaristan'da 200.000 elektrikli araç kapasiteli yeni bir tesis inşa etmeyi planlıyor.

    Dün, BYD'nin Meksika'daki ek tesisi için planlar, Çin Ticaret Bakanlığı'nın durumu daha ayrıntılı inceleme kararı neticesinde ertelendi. Bakanlık, Çinli otomobil üreticisinin özel elektrikli araç teknolojisinin ABD'ye ulaşarak rakipler tarafından incelenebileceği endişesini dile getirdi.

    Kuzey Amerika’nın aksine, BYD’nin Avrupa’daki ilerleyişi devam ediyor gibi görünüyor. Ancak, şirketin planları yeni bir engelle karşılaşabilir. Avrupa Komisyonu, Çin’in BYD’ye haksız sübvansiyon sağlayıp sağlamadığını araştıran bir soruşturma başlattı. Eğer bu iddialar doğrulanırsa, BYD çeşitli yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir.

    Macaristan Başbakanı Viktor Orbán, geçen yıl Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'i Budapeşte'de ağırlamış ve BYD de dahil olmak üzere birçok Çinli şirketi ülkeye yatırım yapmaya teşvik etmişti. BYD'nin Macaristan'daki fabrikaya 4 milyar euro yatırım yaparak 10.000 kişiye istihdam sağlaması bekleniyordu.

    Ancak Avrupa Birliği yetkilileri, BYD'nin Macaristan’daki fabrikasını Çinli işçilerle inşa ettiğini ve bataryalar da dahil olmak üzere çoğu elektrikli araç bileşenini yurtdışından ithal etmeyi planladığını belirtiyor. Bu nedenle, projenin Macaristan ve Avrupa Birliği için ekonomik büyümeye yeterince katkı sağlamayacağı öne sürülüyor.

    Sert yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir

    AB'nin soruşturması, BYD'nin Macaristan'daki yatırımında Çin'den haksız yardım aldığını doğrularsa, şirket varlıklarını satmaya, üretim kapasitesini azaltmaya, aldığı sübvansiyonu geri ödemeye ve hatta AB'ye uyumsuzluk nedeniyle para cezası ödemeye zorlanabilir.

    Bu soruşturma, geçen yıl Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen ve BYD de dahil birçok Çinli otomobil üreticisinin Çin hükümetinden haksız sübvansiyon aldığı sonucuna varılan önceki bir incelemenin devamı niteliğinde. O inceleme sonucunda, Çinli otomobil üreticilerinin ithalatına yönelik yeni gümrük vergileri getirilmişti.

    Kaynakça https://electrek.co/2025/03/20/eu-commission-opens-probe-china-byd-unfair-subsidies-ev-plant-hungary/ https://www.ft.com/content/0ef28741-6194-4ee6-8f23-945415de7458
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    ANKA 3, atış testinde hedefi başarıyla vurdu

    P
    pskillercheto 1 gün önce

    yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    diablo immortal hesap satış chery tiggo 7 pro max yorumlar vakıfbank platinum plus metal sahile araba çekilecek yerler anime indir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    General Mobile GM Era 50
    General Mobile GM Era 50
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    MSI THIN 15 B12UC-2636XTR
    MSI THIN 15 B12UC-2636XTR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum