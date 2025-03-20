Avrupa Komisyonu, BYD'nin Macaristan yatırımına soruşturma açtı

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Tam Boyutta Gör Avrupa Komisyonu, Macaristan'da yeni bir üretim tesisi kurmayı planlayan BYD'ye, Çin devletinin haksız sübvansiyonlar sağlayıp sağlamadığını araştırmak için bir ön soruşturma başlattı. Haber, BYD'nin Meksika'da kurmayı planladığı tesisin ertelenmesinden bir gün sonra geldi. Bu durum, dünya çapındaki ülkeler arasında artan ticaret gerginliğini gösteriyor.

Macaristan'a 200.000 araç üretim kapasiteli tesis kuruyor

Elektrikli otomobil pazarında hızla büyüyen BYD, uygun fiyatlı araçlardan süper lüks otomobillere kadar uzanan mevcut model ve marka yelpazesini genişletirken, Kuzey Amerika, Güney Amerika ve Avrupa'da yeni pazarlara girerek uluslararası varlığını güçlendiriyor. Avrupa pazarını da gözüne kestiren Çinli üretici, Macaristan'da 200.000 elektrikli araç kapasiteli yeni bir tesis inşa etmeyi planlıyor.

Dün, BYD'nin Meksika'daki ek tesisi için planlar, Çin Ticaret Bakanlığı'nın durumu daha ayrıntılı inceleme kararı neticesinde ertelendi. Bakanlık, Çinli otomobil üreticisinin özel elektrikli araç teknolojisinin ABD'ye ulaşarak rakipler tarafından incelenebileceği endişesini dile getirdi.

Kuzey Amerika’nın aksine, BYD’nin Avrupa’daki ilerleyişi devam ediyor gibi görünüyor. Ancak, şirketin planları yeni bir engelle karşılaşabilir. Avrupa Komisyonu, Çin’in BYD’ye haksız sübvansiyon sağlayıp sağlamadığını araştıran bir soruşturma başlattı. Eğer bu iddialar doğrulanırsa, BYD çeşitli yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir.

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Macaristan Başbakanı Viktor Orbán, geçen yıl Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'i Budapeşte'de ağırlamış ve BYD de dahil olmak üzere birçok Çinli şirketi ülkeye yatırım yapmaya teşvik etmişti. BYD'nin Macaristan'daki fabrikaya 4 milyar euro yatırım yaparak 10.000 kişiye istihdam sağlaması bekleniyordu.

Ancak Avrupa Birliği yetkilileri, BYD'nin Macaristan’daki fabrikasını Çinli işçilerle inşa ettiğini ve bataryalar da dahil olmak üzere çoğu elektrikli araç bileşenini yurtdışından ithal etmeyi planladığını belirtiyor. Bu nedenle, projenin Macaristan ve Avrupa Birliği için ekonomik büyümeye yeterince katkı sağlamayacağı öne sürülüyor.

Sert yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir

AB'nin soruşturması, BYD'nin Macaristan'daki yatırımında Çin'den haksız yardım aldığını doğrularsa, şirket varlıklarını satmaya, üretim kapasitesini azaltmaya, aldığı sübvansiyonu geri ödemeye ve hatta AB'ye uyumsuzluk nedeniyle para cezası ödemeye zorlanabilir.

Bu soruşturma, geçen yıl Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen ve BYD de dahil birçok Çinli otomobil üreticisinin Çin hükümetinden haksız sübvansiyon aldığı sonucuna varılan önceki bir incelemenin devamı niteliğinde. O inceleme sonucunda, Çinli otomobil üreticilerinin ithalatına yönelik yeni gümrük vergileri getirilmişti.

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Avrupa Komisyonu, BYD'nin Macaristan yatırımına soruşturma açtı