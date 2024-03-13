TCG İstanbul fırkateyninden ilk kez MİDLAS atışı gerçekleştirildi (Video)

MİDLAS Milli Dikey Atım Lançer Sistemi projesi kapsamında TCG İstanbul fırkateyninden ilk atış testi başarıyla gerçekleştirildi. Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) himayelerinde başlatılan ve Roketsan sorumluluğunda yürütülen MİDLAS projesinin atış testinde HİSAR-D hava savunma füzesi kullanıldı. Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, “Savaş gemilerimizden dikey atım yeteneği ve bu sayede Donanmamızın kazandığı milli hava savunma şemsiyesi ülkemize hayırlı olsun” açıklamasında bulundu.
MİDLAS, ilk füze atışını TCG İstanbul'dan yaptı
Sırada SİPER, SAPAN ve ATMACA var
Gerçekleşen atışlı testlerde önemli bir diğer başarı da TCG İstanbul'da bulunan milli savaş yönetim sistemi ADVENT başta olmak üzere diğer tüm gemi radar/sensör ve atış kontrol sistemlerinin entegre bir şekilde kullanılarak HİSAR-D RF füzesinin fırlatılması oldu. Gerçekleşen bu testle aynı zamanda, HİSAR-D RF füzesinin TCG İstanbul'dan güvenli ayrılma testi de başarıyla tamamlandı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.