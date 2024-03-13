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    TCG İstanbul fırkateyninden ilk kez MİDLAS atışı gerçekleştirildi (Video)

    Türk Deniz Kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda başlatılan Milli Dikey Atım Lançer Sistemi (MİDLAS) projesi kapsamında ilk füze TCG İstanbul fırkateyninden ateşlendi.

    MİDLAS Milli Dikey Atım Lançer Sistemi projesi kapsamında TCG İstanbul fırkateyninden ilk atış testi başarıyla gerçekleştirildi. Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) himayelerinde başlatılan ve Roketsan sorumluluğunda yürütülen MİDLAS projesinin atış testinde HİSAR-D hava savunma füzesi kullanıldı. Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, “Savaş gemilerimizden dikey atım yeteneği ve bu sayede Donanmamızın kazandığı milli hava savunma şemsiyesi ülkemize hayırlı olsun” açıklamasında bulundu.

    MİDLAS, ilk füze atışını TCG İstanbul'dan yaptı

    TCG İstanbul fırkateyninden ilk kez MİDLAS atışı gerçekleştirildi Tam Boyutta Gör
    SSB tarafından Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyacını karşılamak amacıyla başlatılan ve Roketsan ana yükleniciliğinde yürütülen MİLGEM 5'inci, 6'ncı, 7'nci ve 8'inci Gemiler Dikey Atım Sistemi Tedariki Projesi kapsamında dönüm noktasına ulaşıldı. Testi başarıyla geçen MİDLAS, deniz kabul testlerini tamamlayarak önemli bir safhayı geride bıraktı. Bu kapsamda MİDLAS, TCG İstanbul'dan HİSAR-D RF hava savunmafüzesini başarıyla ateşledi.

    Sırada SİPER, SAPAN ve ATMACA var

    TCG İstanbul fırkateyninden ilk kez MİDLAS atışı gerçekleştirildi Tam Boyutta Gör
    Bu test ile birlikte, Türkiye'de ilk defa milli bir hava savunma füzesinin, milli lançer kullanılarak bir deniz platformundan ateşlendiğini vurgulayan Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, önümüzdeki dönemde, SİPER, SAPAN ve ATMACA füzelerinin de MİDLAS’tan atılacağını belirtti. Ayrıca ilerleyen dönemlerde uzun menzilli diğer güdümlü mermilerin de MİDLAS’tan atılması hedefleniyor.

    Gerçekleşen atışlı testlerde önemli bir diğer başarı da TCG İstanbul'da bulunan milli savaş yönetim sistemi ADVENT başta olmak üzere diğer tüm gemi radar/sensör ve atış kontrol sistemlerinin entegre bir şekilde kullanılarak HİSAR-D RF füzesinin fırlatılması oldu. Gerçekleşen bu testle aynı zamanda, HİSAR-D RF füzesinin TCG İstanbul'dan güvenli ayrılma testi de başarıyla tamamlandı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 2 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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