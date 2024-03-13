TCG İstanbul fırkateyninden ilk kez MİDLAS atışı gerçekleştirildi (Video)

MİDLAS Milli Dikey Atım Lançer Sistemi projesi kapsamında TCG İstanbul fırkateyninden ilk atış testi başarıyla gerçekleştirildi. Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) himayelerinde başlatılan ve Roketsan sorumluluğunda yürütülen MİDLAS projesinin atış testinde HİSAR-D hava savunma füzesi kullanıldı. Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, “Savaş gemilerimizden dikey atım yeteneği ve bu sayede Donanmamızın kazandığı milli hava savunma şemsiyesi ülkemize hayırlı olsun” açıklamasında bulundu.

MİDLAS, ilk füze atışını TCG İstanbul'dan yaptı

Tam Boyutta Gör SSB tarafından Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyacını karşılamak amacıyla başlatılan ve Roketsan ana yükleniciliğinde yürütülen MİLGEM 5'inci, 6'ncı, 7'nci ve 8'inci Gemiler Dikey Atım Sistemi Tedariki Projesi kapsamında dönüm noktasına ulaşıldı. Testi başarıyla geçen MİDLAS, deniz kabul testlerini tamamlayarak önemli bir safhayı geride bıraktı. Bu kapsamda MİDLAS, TCG İstanbul'dan HİSAR-D RF hava savunmafüzesini başarıyla ateşledi.

Sırada SİPER, SAPAN ve ATMACA var

Tam Boyutta Gör Bu test ile birlikte, Türkiye'de ilk defa milli bir hava savunma füzesinin, milli lançer kullanılarak bir deniz platformundan ateşlendiğini vurgulayan Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, önümüzdeki dönemde, SİPER, SAPAN ve ATMACA füzelerinin de MİDLAS’tan atılacağını belirtti. Ayrıca ilerleyen dönemlerde uzun menzilli diğer güdümlü mermilerin de MİDLAS’tan atılması hedefleniyor.

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Gerçekleşen atışlı testlerde önemli bir diğer başarı da TCG İstanbul'da bulunan milli savaş yönetim sistemi ADVENT başta olmak üzere diğer tüm gemi radar/sensör ve atış kontrol sistemlerinin entegre bir şekilde kullanılarak HİSAR-D RF füzesinin fırlatılması oldu. Gerçekleşen bu testle aynı zamanda, HİSAR-D RF füzesinin TCG İstanbul'dan güvenli ayrılma testi de başarıyla tamamlandı.

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