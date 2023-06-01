TCL'den 4K ekranlı yeni QLED TV serisi geliyor: İşte özellikleri

TCL T6G QLED TV'ler 43, 50 ve 55 inç olmak üzere üç farklı boyutta satışa sunulacak. Firmanın aktardığı bilgilere göre 4K çözünürlük ve %94 DCI-P3 renk gamına sahip şık çerçevesiz ekranlar büyüleyici bir izleme deneyimi sağlayacak.
Kusursuz oyun deneyimi
Yeni televizyonlar Dolby Vision ve AMD FreeSync teknolojileri desteği sayesinde akıcı ve kusursuz bir oyun deneyimi vaat ediyor. TCL T6G QLED TV modelleri Dolby Atmos ve DTS: Virtual X özellikli hoparlörleriyle üst düzey bir ses performansı sunacak.
TCL'nin yeni televizyonlarının Google TV işletim sistemini temel alacağını belirtelim. Şu an için T6G QLED TV'ler hakkında bildiklerimiz bunlarla sınırlı. Daha fazlasını ve fiyat etiketlerini 9 Haziran'daki lansmanda hep birlikte öğreneceğiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)