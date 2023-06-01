TCL'den 4K ekranlı yeni QLED TV serisi geliyor: İşte özellikleri

Tam Boyutta Gör Elektronik devi TCL yakında akıllı TV yelpazesini genişletecek. Çinli marka 9 Haziran'da TCL T6G QLED TV serisini tanıtacağını duyurdu. Şirket lansman öncesinde yeni televizyonlarının ne gibi temel özelliklere sahip olacağını da açıkladı.

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TCL T6G QLED TV'ler 43, 50 ve 55 inç olmak üzere üç farklı boyutta satışa sunulacak. Firmanın aktardığı bilgilere göre 4K çözünürlük ve %94 DCI-P3 renk gamına sahip şık çerçevesiz ekranlar büyüleyici bir izleme deneyimi sağlayacak.

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Kusursuz oyun deneyimi

Yeni televizyonlar Dolby Vision ve AMD FreeSync teknolojileri desteği sayesinde akıcı ve kusursuz bir oyun deneyimi vaat ediyor. TCL T6G QLED TV modelleri Dolby Atmos ve DTS: Virtual X özellikli hoparlörleriyle üst düzey bir ses performansı sunacak.

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TCL'nin yeni televizyonlarının Google TV işletim sistemini temel alacağını belirtelim. Şu an için T6G QLED TV'ler hakkında bildiklerimiz bunlarla sınırlı. Daha fazlasını ve fiyat etiketlerini 9 Haziran'daki lansmanda hep birlikte öğreneceğiz.

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