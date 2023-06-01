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    Anlık Bildirim

    TCL'den 4K ekranlı yeni QLED TV serisi geliyor: İşte özellikleri

    TCL markası yakında 43, 50 ve 55 inçlik modeller içeren T6G QLED TV serisini tanıtacağını duyurdu. Çinli şirket ayrıca 4K ekranlı yeni televizyonlarının temel özelliklerini de açıkladı.
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    TCL'den 4K ekranlı yeni QLED TV serisi geliyor: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Elektronik devi TCL yakında akıllı TV yelpazesini genişletecek. Çinli marka 9 Haziran'da TCL T6G QLED TV serisini tanıtacağını duyurdu. Şirket lansman öncesinde yeni televizyonlarının ne gibi temel özelliklere sahip olacağını da açıkladı.

    TCL T6G QLED TV'ler 43, 50 ve 55 inç olmak üzere üç farklı boyutta satışa sunulacak. Firmanın aktardığı bilgilere göre 4K çözünürlük ve %94 DCI-P3 renk gamına sahip şık çerçevesiz ekranlar büyüleyici bir izleme deneyimi sağlayacak.

    TCL'den 4K ekranlı yeni QLED TV serisi geliyor: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör

    Kusursuz oyun deneyimi

    Yeni televizyonlar Dolby Vision ve AMD FreeSync teknolojileri desteği sayesinde akıcı ve kusursuz bir oyun deneyimi vaat ediyor. TCL T6G QLED TV modelleri Dolby Atmos ve DTS: Virtual X özellikli hoparlörleriyle üst düzey bir ses performansı sunacak.

    TCL'den 4K ekranlı yeni QLED TV serisi geliyor: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör

    TCL'nin yeni televizyonlarının Google TV işletim sistemini temel alacağını belirtelim. Şu an için T6G QLED TV'ler hakkında bildiklerimiz bunlarla sınırlı. Daha fazlasını ve fiyat etiketlerini 9 Haziran'daki lansmanda hep birlikte öğreneceğiz.

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    E_Y_B_H_P_T 6 gün önce

    Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)

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    bosch çamaşır makinesi kazanı vuruyor inceldiği yerden kopsun ne demek kurutma makinesi tavsiye gnu grub version 2.06 yamatr güvenilir mi

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