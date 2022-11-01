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    TCL yeni bir 98 inçlik televizyon tanıttı

    98 inçlik TCL Q10G televizyon modeli miniLED aydınlatma teknolojisi, üst seviye M1 çipi, onlarca arka plan sürücüsü ve algoritmalar ile seyir zevkini zirveye taşıyor.
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    TCL Tam Boyutta Gör
    Ülkemizin en büyük QLED televizyonunu piyasaya sürmeye hazırlanan TLC, memleketi Çin’de da yeni bir 98 inçlik televizyon daha satışa sunuyor. Bu kez miniLED teknolojisi üzerinden devam ediyor.

    TCL Q10G özellikleri ve fiyatı

    TCL Q10G miniLED TV yine 98 inçlik devasa ekranı ile odanıza sığmayacak kadar büyük. MiniLED teknolojisi 672 aydınlatma bölgesi daha güçlü ışık kontrol yeteneği sunuyor. Böylece daha derin renkler elde edilebiliyor.

    4K ekranında DCI-P3 gamının yüzde 95’ini kapsayan model 1600 nit parlaklık değerine çıkabiliyor. Dinamik kontrast ise 16 milyona 1 şeklinde. Premium M1 akıllı yongası ve TCL algoritmaları sayesinde piksel seviyesinde görüntü kalitesi optimize edilebiliyor. Ayrıca 59 adet dağıtık arka ışık sürücüsü ve mikro lens fener teknolojisi de kullanılmış.

    4GB RAM ve 128GB depolama ile daha akıcı bir performans, daha geniş bir uygulama kullanımı sunabilen televizyon Dolby Atmos ve IMAX ENHANCED ses teknolojilerini de destekliyor. TCL Q10G miniLED TV modeli 3000$ fiyat etiketine sahip ancak yurt dışında fiyat artacaktır.

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