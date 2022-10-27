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    Devasa ekranlı TCL 98C735 QLED TV satışa çıkıyor

    Türkiye’nin en geniş Google TV ürün gamını TCL ile pazara sunan Bilkom, geniş bir yelpazede performans odaklı ve premium ürünler ile TV pazarını hareketlendirmeye devam ediyor.
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    TCL 98C735 QLED TV Tam Boyutta Gör
    TCL markasının 98 inçlik QLED 4K Google TV modeli Bilkom Güvencesiyle satışa çıkıyor. Üstün QLED 4K teknolojisiyle gelen 98 inçlik TCL 98C735, Google TV arayüzü ve olağanüstü video oyun performansı ile kapsamlı bir eğlence deneyimi yelpazesi sunuyor.

    TCL 98C735 QLED TV neler sunuyor?

    Geçen ay Türkiye’de de tanıtılan ve 98 inçlik boyutuyla dikkatleri üzerine çeken, yüksek görüntü ve ses deneyimi sunan TCL C735, Kasım ayında Türkiye’de satışa çıkıyor. 2021 Global Android TV pazarının 1, LCD TV pazarının ise 2 numaralı oyuncusu, dünyanın öncü panel üreticisi TCL’in üstün QLED 4K teknolojisi ile gelen C735, Avrupa’nın ve Türkiye’nin ilk 98 inçlik QLED Google TV’si unvanına sahip. 55 inçlik versiyonu ile EISA Award’da 2022-2023 Best Buy LCD TV ödülünü de kazanan TCL C735, sinema ve oyun keyfini bir üst seviyeye taşımak üzere tasarlandı.  

    120 Hz VRR (Değişken yenileme hızı) özelliğiyle daha hızlı yanıt, daha keskin görüntüler ve daha akıcı bir oyun deneyimi sunan TCL 98C735, oyun deneyimini dev ekrana taşıyor. Gerek zorlu FPS oyunlarını deneyimlemek isteyen rekabetçi oyuncular, gerekse ortalama kullanıcılar için özellikle çok oyunculu oyunlarda önemli bir avantaj sağlıyor.  

    Kullanıcılara kusursuz bir oyun deneyimi sağlamak için Game Master modu ile gelen C735; daha az gecikmeli ve ekran yırtılması olmadan çok daha akıcı bir oyun deneyimine ulaşıyor. Video oyunlarında ekranı optimize eden Game Master modu, VRR/ALLM gibi işlevleri tek tuşla açmaya imkan sağlıyor. Tüm bunlara ek olarak TCL Game Bar aracılığıyla da kullanıcılara gerçek zamanlı görüntüleme istatistikleri, nişan alma yardımı, araç kutusu işlevleri sunuyor ve ayrıca hızlı ayar panosu ile kullanıcıların harika bir oyun deneyimi elde etmesini sağlıyor.

    Sinema salonunu aratmayan bir ses ve görüntü deneyimi

    Dolby Vision IQ ile gelen C735, daha fazla sayıda renk görüntülerken Hollywood stüdyolarının vazgeçilmez bileşeni IMAX Enhanced destekli renk kalibrasyonu ile bir içerikteki en doğru renkleri yansıtıyor. Televizyonun QLED paneli, kontrastı ve parlaklık düzeylerini artırarak görüntüleme deneyimini en üst düzeye çıkarıyor. Ses teknolojileri ile de fark yaratan C735, Dolby Atmos desteği sayesinde sunduğu üç boyutlu teknolojisi ile sinema deneyimini eve taşıyor. TCL 98C735 Kasım ayı itibariyle teknoloji marketler ve online platformlardan satışta olacak.

    TCL 98C735 teknik özellikleri

    • ·120Hz VRR
    • ·IMAX Enhanced
    • ·Game Master
    • ·Dolby Vision IQ & Dolby Atmos
    • ·4K QLED
    • ·Google TV
    • ·MEMC
    • ·HDR10+
    • ·ONKYO
    • ·AIPQ Engine
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