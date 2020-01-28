TCL Plex, Android 10 güncellemesi aldı

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TCL'nin geçtiğimiz Ekim ayında piyasaya sürdüğü ve şirketin ilk akıllı telefon modeli olan TCL Plex, Android 10 güncellemesine kavuştu. Ülkemizde de satışta olan cihaz, bu güncellemeyle birlikte hata düzeltmeleri ve yeni özellikler kazanıyor.

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İki uygulama ile geliyor

Yapılan açıklamalara göre TCL Plex'e gelen Android 10 güncellemesi, 48MP çözünürlüğe sahip ana kameranın daha hızlı ve performanslı bir şekilde çalışmasını sağlıyor. Ayrıca selfie kamerasına da yeni filtrelerin geldiği belirtilirken, akıllı telefona karanlık ve oyun modlarının da eklendiği belirtilmiş. Bunlara ek olarak cihazın kilit ekranında, artık çalan müziği kontrol edebileceğiniz kontroller de mevcut olacak.

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2.7 GB boyutundaki güncellemenin iki yeni uygulama da yükleyeceğini söyleyelim. Birincisi dosya paylaşımı uygulaması, ikincisi ise Gameloft tarafından geliştirilen Modern Combat Rebel Guns adlı aksiyon oyunu. Bu oyunu güncelleme sonrasında cihazınızdan kaldırabileceğinizi de belirtelim. TCL'nin bu güncellemeyi aşamalı bir şekilde kullanıcılara ulaştırdığı da gelen haberler arasında.

https://www.gsmarena.com/tcl_plexs_android_10_update_starts_rolling_out_with_surprise_bloatware-news-41221.php

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