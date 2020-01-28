Kim Nerede? 113 iPhone 11 Pro Max en iyi selfie kamerasına sahip telefonlar sıralamasında onuncu oldu 35 Samsung'un güncelleme takvimi belli oldu: İşte Android 10 alacak cihazlar 27 Windows 10 güncellemelerinin neden sorunlu olduğu ortaya çıktı
Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    TCL Plex, Android 10 güncellemesi aldı

    Çin merkezli teknoloji şirketi TCL'nin ilk akıllı telefon modeli olan TCL Plex, Android 10 güncellemesi almaya başladı. Güncelleme kamera iyileştirmeleri ve yeni özellikler sunuyor.
    1 sa.
    200
    4
    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    TCL Plex, Android 10 güncellemesi aldı
    Tam Boyutta Gör

    TCL'nin geçtiğimiz Ekim ayında piyasaya sürdüğü ve şirketin ilk akıllı telefon modeli olan TCL Plex, Android 10 güncellemesine kavuştu. Ülkemizde de satışta olan cihaz, bu güncellemeyle birlikte hata düzeltmeleri ve yeni özellikler kazanıyor.

    Ayrıca Bkz. "Motorola: Katlanabilir Razr 2019'un ekranında oluşacak bombeler normal karşılanmalı"

    İki uygulama ile geliyor

    Yapılan açıklamalara göre TCL Plex'e gelen Android 10 güncellemesi, 48MP çözünürlüğe sahip ana kameranın daha hızlı ve performanslı bir şekilde çalışmasını sağlıyor. Ayrıca selfie kamerasına da yeni filtrelerin geldiği belirtilirken, akıllı telefona karanlık ve oyun modlarının da eklendiği belirtilmiş. Bunlara ek olarak cihazın kilit ekranında, artık çalan müziği kontrol edebileceğiniz kontroller de mevcut olacak.

    TCL Plex, Android 10 güncellemesi aldı
    Tam Boyutta Gör

    2.7 GB boyutundaki güncellemenin iki yeni uygulama da yükleyeceğini söyleyelim. Birincisi dosya paylaşımı uygulaması, ikincisi ise Gameloft tarafından geliştirilen Modern Combat Rebel Guns adlı aksiyon oyunu. Bu oyunu güncelleme sonrasında cihazınızdan kaldırabileceğinizi de belirtelim. TCL'nin bu güncellemeyi aşamalı bir şekilde kullanıcılara ulaştırdığı da gelen haberler arasında.



    https://www.gsmarena.com/tcl_plexs_android_10_update_starts_rolling_out_with_surprise_bloatware-news-41221.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 sa. Çini koronavirüsün gölgesinde yabani hayvan ticaretini yasakladı 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN TCL Plex, Android 10 güncellemesi aldı Sonraki Microsoft tüm Windows 7 kullanıcılarına siyah ekran hatası için yama dağıtacak 3 sa. iPhone 11 Pro Max en iyi selfie kamerasına sahip telefonlar sıralamasında onuncu oldu 3 sa. Falcon & Winter Soldier dizisinin yayın tarihi belli oldu 4 sa. Mobil GTX 1650 Ti ve GTX 1650 Super GPU’ları gün yüzüne çıktı 4 sa. Kripto para piyasasında işlem ücreti lideri Huobi 5 sa. Çin, dünyanın ikinci büyük silah üreticisi oldu 5 sa. Intel işlemcilerinin bir kısmını GlobalFoundries’e ürettirecek 6 sa. Intel 400 serisi çipsetler PCIe 4.0 desteği sunmayacak 6 sa. Yeni Volkswagen Caddy'nin çizim görselleri paylaşıldı 7 sa. Windows 10 güncellemelerinin neden sorunlu olduğu ortaya çıktı 7 sa. Yerli İHA'lar deprem bölgesini böyle görüntüledi 8 sa. Jeff Bezos'a siber saldırı olayında iOS işletim sistemi suçlanıyor 8 sa. 120 Hz ekranlı Poco X2'nin tanıtım tarihi açıklandı 9 sa. Sharp, OLED TV pazarına giriyor 9 sa. Korona virüsü yapay zeka ile erken teşhis edildi 10 sa. Patriot Viper V380 oyuncu kulaklığı tanıtıldı 10 sa. ASELSAN, jandarmaya 4 adet "Kaplan" hediye etti 11 sa. Samsung'un güncelleme takvimi belli oldu: İşte Android 10 alacak cihazlar 11 sa. Yerli üretici Karsan, Polonya'da düzenlenen otobüs ihalesini kazandı 11 sa. Meizu 16s Pro ilk izlenimler | Şık, hafif ve Snapdragon 855+ Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    ABD Uzay Kuvveti'nin yeni logosu medyada yankı uyandırdı!
    DonanımHaber
    Disney'in satın aldığı 20th Century Fox'un ismi ve logosu değişti
    DonanımHaber
    iOS 14'ün hangi cihazlara geleceği ortaya çıktı
    DonanımHaber
    Blair Witch'i 5-6 Saat Aralığında Bitirebilirseniz
    Bölüm Sonu Canavarı
    Sniper: Ghost Warrior Contracts'tan Oynanış Videosu Paylaşıldı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Kobe Bryant, ABD/Kaliforniya’daki helikopter kazasında hayatın...
    DH Forum
    A Haber'in Vatandaşa Kağıttan Yazı Okutması
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim