Motorola: Katlanabilir Razr 2019'un ekranında oluşacak bombeler normal karşılanmalı

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Motorola'nın uzun bir süredir gündemde olan ve şimdilerde ise ön siparişe açılan katlanabilir akıllı telefonu Motorola Razr 2019, rakipleri gibi son derece hassas olacak. Şirket, kullanıcıların cihazı dikkatli kullanmaları konusunda bir uyarı videosu yayınladı.

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Ekranda bombe ve tümsek oluşabilir

Şirketin Youtube hesabında yayınlanan 43 saniyelik video, Motorola Razr 2019'a sahip olacak kullanıcıların neler yapması gerektiğini özetliyor. Motorola'ya göre kullanıcılar cihazın ekranını kuru tutmalı, ekran koruyucu aksesuarlardan kaçınmalı, keskin nesnelerle temasına dikkat etmeli ve cihazı ceplerine koymadan önce mutlaka katlanır konuma getirmelerini istiyor.



Bu uyarılar çok ilginç değil ancak şirketin, Motorola Razr 2019'un klasik akıllı telefonlar gibi mükemmel bir düz ekrana sahip olmayacağını ve ekrandaki tümsek ve bombelerin normal olarak karşılanması gerektiğini belirtmesi ise biraz kafa karıştırıcı diyebiliriz. Zira, Motorola belli ki bir süre sonra ortaya çıkması muhtemel kusurlar konusunda kullanıcıları şimdiden hazırlıyor. 1.500 dolardan satılan bir telefonun ekranında meydana gelecek bombe ve tümseklerin cihaz kullanımını nasıl etkileyeceği ve kullanıcılardan nasıl tepki alacağı ise şimdiden merak konusu olmuş durumda.

https://www.engadget.com/2020/01/26/motorola-warns-razr-users-on-display/

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