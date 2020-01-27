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    Motorola: Katlanabilir Razr 2019'un ekranında oluşacak bombeler normal karşılanmalı

    Teknoloji üreticisi Motorola, ön siparişe açtığı yeni katlanabilir akıllı telefonu Razr 2019'u alacak kullanıcılara, cihazı nasıl kullanmaları gerektiğini bir videoyla anlattı.
    4 sa. (Son Güncelleme: 4 sa.)
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Motorola: Katlanabilir Razr 2019'un ekranında oluşacak bombeler normal karşılanmalı
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    Motorola'nın uzun bir süredir gündemde olan ve şimdilerde ise ön siparişe açılan katlanabilir akıllı telefonu Motorola Razr 2019, rakipleri gibi son derece hassas olacak. Şirket, kullanıcıların cihazı dikkatli kullanmaları konusunda bir uyarı videosu yayınladı.

    Ayrıca Bkz. "E-ticaret devi Alibaba, katlanabilir akıllı telefon geliştiriyor"

    Ekranda bombe ve tümsek oluşabilir

    Şirketin Youtube hesabında yayınlanan 43 saniyelik video, Motorola Razr 2019'a sahip olacak kullanıcıların neler yapması gerektiğini özetliyor. Motorola'ya göre kullanıcılar cihazın ekranını kuru tutmalı, ekran koruyucu aksesuarlardan kaçınmalı, keskin nesnelerle temasına dikkat etmeli ve cihazı ceplerine koymadan önce mutlaka katlanır konuma getirmelerini istiyor.

    Bu uyarılar çok ilginç değil ancak şirketin, Motorola Razr 2019'un klasik akıllı telefonlar gibi mükemmel bir düz ekrana sahip olmayacağını ve ekrandaki tümsek ve bombelerin normal olarak karşılanması gerektiğini belirtmesi ise biraz kafa karıştırıcı diyebiliriz. Zira, Motorola belli ki bir süre sonra ortaya çıkması muhtemel kusurlar konusunda kullanıcıları şimdiden hazırlıyor. 1.500 dolardan satılan bir telefonun ekranında meydana gelecek bombe ve tümseklerin cihaz kullanımını nasıl etkileyeceği ve kullanıcılardan nasıl tepki alacağı ise şimdiden merak konusu olmuş durumda.



    https://www.engadget.com/2020/01/26/motorola-warns-razr-users-on-display/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    crazywinner3 3 sa. en beğenilen ilkerinanç
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    al-ozaria 2 sa.
    Genel kuraldır. Bir teknoloji ilk çıktığında hemen almayın olgunlaşmasını bekleyin. İlkler ekseriyet randımanlı olmaz. Konsept iyi ama kobay olmamak gerek.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    yc#1 2 sa. al-ozaria
    Bırakalım sazanlar alsın. Onlar sayesinde seneye daha iyisini daha ucuza alırız.
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    smart1978 3 sa.
    Tam katlamasina ragmen boyle uyarilar yapiliyorsa Samsung gibi tam katlananlarin da yirtilmasina karsi olabilir normaldir denilmesi gerekir :) . Motorola mekanizmasi gizliden tam kapanmiyor ekran kismi sadece kavisli bukuluyor .
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    cand. 3 sa. yeni yorumcu
    Telefon alıp bombelencek ve normal bu diyeceğiz
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    snowtger 3 sa.
    Çok güzel bir ürün. 10 sene sonra felan ülkemizde 1500-2000 TL seviyesine düşerse alıcam bir adet. Bombe felan sorun değil.
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    ilkerinanç 4 sa.
    Hain düşman al sana bombe.
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