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    vivo renk değiştirebilen bir telefon üzerinde çalışıyor: İşte ilk görüntüler

    Geçtiğimiz günlerde Türkiye operasyonlarına başlayan Çinli akıllı telefon üreticisi vivo, tıpkı bukalemun gibi renk değiştirebilen bir akıllı telefon geliştirdi.
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    Cep Telefonları
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    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Günümüzde envai çeşit renk opsiyonları bulunan akıllı telefonlar, ilerleyen dönemlerde tek renk seçeneğiyle karşımıza çıkabilir. Ancak bu durum sizi aldatmasın, zira geleceğin akıllı telefonları tıpkı bukalemun gibi renk değiştirebilir olacak. 

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    vivo renk değiştirebilen akıllı telefonlar üzerinde çalışıyor

    Twitter'dan paylaşılan görüntülere göre; Çinli akıllı telefon üreticisi vivo, tıpkı bukalemun gibi renk değiştirebilen bir akıllı telefon geliştirdi. Şirket telefonun arka yüzeyinde renk değişim hızını ayarlayabilen bir elektrokromik cama yer vererek, telefonun maviden griye bürünmesini sağladı. 

    Aslında elektrokromik camlara yabancı değiliz. Bugün birçok pencere ve dış cephede akıllı cam olarak da bilinen elektrokromik camlar kullanılıyor. Bu camların aşırı güneş ışınlarından korunma, enerji maliyetlerini azaltma ve estetik görünüm sağlama becerileri bulunuyor. Bu sebeple birçok müze, AVM, kültür merkezi vb. alanlarda elektrokromik camlar kullanılıyor. 

    Elektrokromik camı daha önce OnePlus denemişti

    Elektrokromik camı daha önce akıllı telefon endüstrisinde OnePlus'ın Concept One modelinde görmüştük. Kameranın yer aldığı bölüme elektrokromik cam uygulayan OnePlus, bu sayede kamera lenslerini gizleyebiliyordu. 



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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    El Fuego 1 hf.
    amerikalılardan teknoloji çala çala işi ilerletti bu yarasa kafalılar. inovasyon sıfır, devrimsel bir ürün geliştirme sıfır! çöpten toplama, uyduruk, 5 para etmez, beyin düşmanı çayna markalarına para verilmez. bizim çok bilmiş, f/p manyakları olduklarını zanneden forum ahalisine bayılıyorum valla...
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    Sedat. (S. Y.) 1 hf. (düzenlendi)
    Uzun zamandır takip ediyorum bu markayı, vizyonlarını seviyorum.. Bugün milletin ağzının suyu aka aka kullandığı oneplus oppo realme ve v.b.v.b. markaların telefonlarında kullandığı çoğu özelliği bu Vivo geliştirip ilk önce kendi telefonlarında kullanıyor, 1 sene sonra diğerleri de "yeni efsane özellik" diye millete kakalıyor. Uzun zamandır gelse de alsam diye takip ettiğim bir telefondu X50 Pro ve Pro Plus. Vivoyu Türkiye’ye getiren süper zekalar Lite yerine 2 aydır Avrupa ve Rusya pazarında satışta olan şu 2 telefondan birini getirseydi anında alacaktım, çünkü gelmesini bekliyordum. Bu eylülde gelirse şahane olur, umarım gelir.. Piyasaya Lite ile giriş yapma fikrini kim ortaya attiysa belli ki vizyonsuz biri.. Elinde Pro gibi Pro plus gibi P40 proyu iphone 11'i video ve foto kalitesinde yenen bir telefon var ama sen Lite ile geliyorsun piyasaya..? Konuya dönecek olursak, vivo yine vivo helal olsun.. Daha bu insanların açıklamadığı ne yenilikler vardır daa onlarda önümüzdeki süreçte ortaya çıkarsa göreceğiz, telefonun rengini değiştirme özelliğini açıklayanlar 2021 2022'de yeni telefonlarına neler neler yapar.. Vivo Apex 2020'i bir araştırın derim. Ek olarak Oneplus'in concept one isimli telefonundaki elektrokromik cam uygulamalı kamera özelliği de yine Vivo’nun elinden çıkma diye biliyorum.. Oneplusta kamera görünürlüğünde kullanıldı, Vivo komple telefonun rengini değiştirmek için kullanmış.. Hep bi tık ilerisi için uğraşıyor. Yukarıda bahsettiğim telefona geri döneceğim, mesela Vivo X50 Pro ve Pro Plus. Kendinden gimbal özelliği var telefonun ve bu sayede olabildiğince kaliteli fotoğraflar ve sarsıntısız videolar çekebiliyorsunuz.. Vivo’nun derdi standart telefonlar üretmekten ziyade, yapılmayanı yapabilen teknolojik özelliği olan telefonlar üretmek.. Bu insanların düşünce yapısını vizyonlarını, yapmak için uğraştıkları şeyleri seviyorum. Vivo maalesef TR'de pek bilinmiyor ama o da zamanla çözülür diye düşünüyorum. Umarım şu telefonlarını Artık bir zahmet olmazsa TR'e dee getirirlerde en azından piyasaya alternatif olur.
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    ehmet04 1 hf. Sedat.
    Bende vivo nex dual display telefonunu kullanmıştım gerçekten bir çok markadan daha kullanışlı ve ar-ge yapmış bir vizyonları var ama bunu bizim insanımıza anlatamazsınız bundan bir kaç yıl önce oppo xiaomi huawei diye telefon markaları var dediğimde insanlar çin mali alınmaz kullanılmaz diye önyargılı bakıyorlardı ama reklamı acun sıla yapınca ooooo oppo harika cihaz oluyor bizim insanımız kendi ne istediğine değilde başkaları ne der diye telefon kullanıyor sırf iphone bu yüzden popüler oldu

    Sizin dediginiz yeni bir ülkeye giriş yapıyorsunuz bence her segmente telefonlar gelmesi gerekir di heleki x50 pro ve x50 pro plus amiral gemisi diye tabir ettiğimiz segmentekı cihazları tokatlardı birde televizyonda güzel bir reklamla iyi bir algıda oluşurdu
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    Alqu 1 hf.
    adamlar işi fanteziye döktü artık ama güzelmiş geliştirilirse çok daha keyifli olur.
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 1 hf.
    Benim hayalimde renk değiştirebilen değil de toplama PC gibi komponentleri değişebilen telefon. Gerçi üreticiler yanaşmaz buna da...
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    Skadi (&#913;&#955;&#941;&#958;&#945;&#957;&#948;&#961;&# &#931;&#954;&#940;&#948;&#953;) 1 hf.
    Ne kadar düz kullanıcısınız ya. Gayet güzel bir gelişme, artık telefon alırken görünüşüne de önem veren tonla insan var ben de dahil. Farklı farklı renklerde takılmak harika olur. Başka markalar çıkarmadan ilk vivo yapıp piyasaya sürerse satışlarına olumlu yansır.
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    hanahmet (ahmet han ayas) 1 hf.
    Tamam da bu benim ne işime yarayacak ?
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    spencermila (Hasan Saltık) 1 hf. hanahmet
    kısacası artık siyah beyaz kırmızı yada onlarca ceşit telefon rengi cıkmadan bunun sayesinde degişecek rengi ama kılıfla degişse neolacak degişmese neolacak gelişim güzelde benim bekledigim gibi degil ben bir telefonu elime aldıgımda kılıfsız güvenli bir şekilde kullanmak istiyorum ama firmalar o ekran fiyatları yüzünden buna yanaşmıyorlar degişim daha iyidir diyor ekran icin..
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