vivo renk değiştirebilen bir telefon üzerinde çalışıyor: İşte ilk görüntüler

Günümüzde envai çeşit renk opsiyonları bulunan akıllı telefonlar, ilerleyen dönemlerde tek renk seçeneğiyle karşımıza çıkabilir. Ancak bu durum sizi aldatmasın, zira geleceğin akıllı telefonları tıpkı bukalemun gibi renk değiştirebilir olacak.

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vivo renk değiştirebilen akıllı telefonlar üzerinde çalışıyor

Twitter'dan paylaşılan görüntülere göre; Çinli akıllı telefon üreticisi vivo, tıpkı bukalemun gibi renk değiştirebilen bir akıllı telefon geliştirdi. Şirket telefonun arka yüzeyinde renk değişim hızını ayarlayabilen bir elektrokromik cama yer vererek, telefonun maviden griye bürünmesini sağladı.

Aslında elektrokromik camlara yabancı değiliz. Bugün birçok pencere ve dış cephede akıllı cam olarak da bilinen elektrokromik camlar kullanılıyor. Bu camların aşırı güneş ışınlarından korunma, enerji maliyetlerini azaltma ve estetik görünüm sağlama becerileri bulunuyor. Bu sebeple birçok müze, AVM, kültür merkezi vb. alanlarda elektrokromik camlar kullanılıyor.

Elektrokromik camı daha önce OnePlus denemişti

Elektrokromik camı daha önce akıllı telefon endüstrisinde OnePlus'ın Concept One modelinde görmüştük. Kameranın yer aldığı bölüme elektrokromik cam uygulayan OnePlus, bu sayede kamera lenslerini gizleyebiliyordu.

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