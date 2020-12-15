Team Group ilk son kullanıcı sınıfı DDR5 RAM’ini üretti

Intel’in Sky Lake işlemcilerinden bu yana bizlerle olan DDR4 standartına artıkveda etmenin zamanı yaklaştı. Team Group ilk DDR5 modülünü ürettiğini açıkladı.
İlk DDR5 RAM
Team Group’un açıklamasına göre onaylama sürecine gelen ilk son kullanıcı sınıfı DDR5 modül 16 GB kapasitede ve 1.15v’luk gerilimle 4800 MHz’de çalışıyor.İlginizi Çekebilir SK Hynix DDR5 DRAM’lerin üretimine bu yıl başlayacak
Hali hazırda fabrika çıkışı hız aşırtılmış DDR4 bellek kitlerinden bu düzeye ulaşabilenlerin oldukça az sayıda olduğu düşünülürse DDR5’le birlikte bilgisayar dünyası için büyük bir adım yaklaşıyor diyebiliriz.
Team Group, yeni RAM standartı için ASUS, MSI, ASRock ve Gigabyte ile yakın bir şekilde çalıştığını belirtmiş. Son olarak DDR5 uyumlu platformların ne zaman kullanıcılarla buluşacağı bilinmiyor.
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Buna karşın Intel tarafında Alder Lake ve AMD kanadında yeni soketle gelmesi beklenen Zen 4 mimarisinin ilk DDR5 destekli çözümler olması bekleniyor.
https://www.pcgamer.com/standard-ddr5-memory-speeds-will-surpass-those-of-overclocked-ddr4-when-it-arrives-in-2021/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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insan bi 5000MHZ falan yapar
en azından bu yarım kıytırık eziklik olmazdı !
2 ay sonra 5500MHZ gelicek zaten dermişim !
ama bir bakmışsın 6000 MHZ gelir.
özetle küsüratlı sayıları ezikliğimizi filizlenmesi sağlamaktan öte işlebi yok !
DDR3 ler gediğinde 1333 1600 1800 2400 falan olmuştur ! hatırlarsınız
şimbi bu 7500 veua 8000 e kadar giderde 10,000 falan olmaz !
zaten DDR5 10 yıldır var DDR6 ile 10,000 leri görebiliriz belki !
2023 gibi anca haberleri düşer !
taksanızda sağlıklı olmaz. özetle zaten anakartın en baştan sınırları koyduğu anca ileride 2. el piyasasından maksimum ram + işlemci alabileceğiniz bir sistemin ötesinde hiç bir şeye sahip olamıyorsunuz. bu açıdan apple m1 serisini
amiga500 den sonra apple kendi özüne döndü şeklinde yorumluyorum.
En az 2 nesil beklenmeli DDR5 için. Hem yaygınlaşması, hem oturması, hem de fiyatının alınabilir seviyeye gelmesi açısından.
Gecikme değerleri merak konusu ?
Bi firma şu monitör işini de çözerse harika olacak. Panellerin hepsinde bir negatif yön var.
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ddr5 ram, 16 gb ram ve