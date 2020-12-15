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    Ram ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Team Group ilk son kullanıcı sınıfı DDR5 RAM’ini üretti

    Önümüzdeki yıllarda hayatımıza girecek DDR5 standartı öncesinde üretici tarafında hazırlıklar son aşamaya geldi. Team Group ilk DDR5 RAM’ini üretmeyi başardı.
    6 gün
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    Ram
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Team Group ilk son kullanıcı sınıfı DDR5 RAM’ini üretti
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    Intel’in Sky Lake işlemcilerinden bu yana bizlerle olan DDR4 standartına artıkveda etmenin zamanı yaklaştı. Team Group ilk DDR5 modülünü ürettiğini açıkladı.

    İlk DDR5 RAM

    Team Group’un açıklamasına göre onaylama sürecine gelen ilk son kullanıcı sınıfı DDR5 modül 16 GB kapasitede ve 1.15v’luk gerilimle 4800 MHz’de çalışıyor.

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    Hali hazırda fabrika çıkışı hız aşırtılmış DDR4 bellek kitlerinden bu düzeye ulaşabilenlerin oldukça az sayıda olduğu düşünülürse DDR5’le birlikte bilgisayar dünyası için büyük bir adım yaklaşıyor diyebiliriz.

    Team Group, yeni RAM standartı için ASUS, MSI, ASRock ve Gigabyte ile yakın bir şekilde çalıştığını belirtmiş. Son olarak DDR5 uyumlu platformların ne zaman kullanıcılarla buluşacağı bilinmiyor.

    Ayrıca Bkz. "RTX 3090’ın GPU’su yakından görüntülendi"

    Buna karşın Intel tarafında Alder Lake ve AMD kanadında yeni soketle gelmesi beklenen Zen 4 mimarisinin ilk DDR5 destekli çözümler olması bekleniyor.



    https://www.pcgamer.com/standard-ddr5-memory-speeds-will-surpass-those-of-overclocked-ddr4-when-it-arrives-in-2021/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    clarq26 (Emre Bayram) 6 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Öfff 6000serisi Ryzen lerle birlikte güzel sistem toplanacak desenize.
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    6s 6 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Neslin ilk ramleri ile neslin geri kalan dönemleri arasında performans konusunda dağlar oluşuyor. Şöyle ki 1600-2133mhz ddr4 ramleri artık konuşan bile yok ama 2933-3200mhz ramler standart oldu diyebiliriz. Çok değil çıkışından 1 sene sonra bile çok daha iyi hızlar göreceğiz ve bir noktadan sonra iş performans konusunda belirli bir raya oturacak. Ddr5'in hakkını sanırım 6400mhz ramler verecek.
    Neslin ilk ramleri ile neslin geri kalan dönemleri arasında performans konusunda dağlar oluşuyor. Şöyle ki 1600-2133mhz ddr4 ramleri artık konuşan bile yok ama ...
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    2 Yanıt Yanıtla +5
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    huso 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Ddr3 ile vedalasmamisiz ,Ddr4 de daha 5-6 sene gider.
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    Yorumlar (13) Yorum Yaz Forumda Gör
    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    lan

    insan bi 5000MHZ falan yapar

    en azından bu yarım kıytırık eziklik olmazdı !

    2 ay sonra 5500MHZ gelicek zaten dermişim !

    ama bir bakmışsın 6000 MHZ gelir.

    özetle küsüratlı sayıları ezikliğimizi filizlenmesi sağlamaktan öte işlebi yok !

    DDR3 ler gediğinde 1333 1600 1800 2400 falan olmuştur ! hatırlarsınız

    şimbi bu 7500 veua 8000 e kadar giderde 10,000 falan olmaz !

    zaten DDR5 10 yıldır var DDR6 ile 10,000 leri görebiliriz belki !

    2023 gibi anca haberleri düşer !
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    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    apple ı ilk defa taktir ettim çünkü ramleri işlemcinin içine takmış ! en yüksek uyum anca bu şekilde olurdu zaten dahası hiç bir zaman anakartın destekleyeceği modeller harici ve kapasite harici ram takamazsınız.
    taksanızda sağlıklı olmaz. özetle zaten anakartın en baştan sınırları koyduğu anca ileride 2. el piyasasından maksimum ram + işlemci alabileceğiniz bir sistemin ötesinde hiç bir şeye sahip olamıyorsunuz. bu açıdan apple m1 serisini
    amiga500 den sonra apple kendi özüne döndü şeklinde yorumluyorum.
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    _Dominic_Toretto_ 6 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Yine bir sürü iş şimdi. Uyum sorunları vs

    En az 2 nesil beklenmeli DDR5 için. Hem yaygınlaşması, hem oturması, hem de fiyatının alınabilir seviyeye gelmesi açısından.

    Team Group’un açıklamasına göre onaylama sürecine gelen ilk son kullanıcı sınıfı DDR5 modül 16 GB kapasitede ve 1.15v’luk gerilimle 4800 MHz’de çalışıyor.

    Gecikme değerleri merak konusu ?
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    vozy (Vatan Yiğit) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Donanım çağ atlıyor ama yazılımlar halen aynı windows xp zamanında geliştirilen muhasebe programları halen piyasalarda satılıyor..
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    DPLALİ (Bomba Ölüm) 6 gün ( Mesaj Silindi ) vozy
    Windows XP uzun yıllar zirvede kaldığından normal. Vista’nın başarısızlığından ötürü ömrü iyice uzadı. Tabii herkes XP kullandığı için çoğu program ona göre yazıldı.
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    huso 6 gün ( Mesaj Silindi )
    2 kesim disinda Bilg dan para kazanan ve zengin olan , bugun Ryzen 5900X alan adam 5 sene gider o islemciyle onun icin sunu da bekleyelim vs gerek yok bence...
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    Romeo84 6 gün ( Mesaj Silindi )
    yeni sistem toplayacaz bunu mu bekleyelim şimdi.
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    Cem300 (Cem Yılmaz) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Sistemde 32gb ram var bir gram faydasını görmedim..
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    SuperVisör (mahir cam) 6 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    ddr5 ölmeden görecez gibi gözümüz yollarda kaldı oturması 2 seneyi bulur dolar bu halde iken zor toplarız ddr5 sistemi avrupada amerikada sıfır jip alıyorlar bizim pc ye verdigimiz parayla 20 30 bin mevlalara
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    ahmettsezis (Ahmet Tahir) 6 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Çok iyi. Seneye 240hz standardına çok yaklaşacak sistemler.



    Bi firma şu monitör işini de çözerse harika olacak. Panellerin hepsinde bir negatif yön var.
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    6s 6 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Neslin ilk ramleri ile neslin geri kalan dönemleri arasında performans konusunda dağlar oluşuyor. Şöyle ki 1600-2133mhz ddr4 ramleri artık konuşan bile yok ama 2933-3200mhz ramler standart oldu diyebiliriz. Çok değil çıkışından 1 sene sonra bile çok daha iyi hızlar göreceğiz ve bir noktadan sonra iş performans konusunda belirli bir raya oturacak. Ddr5'in hakkını sanırım 6400mhz ramler verecek.
    2 Yanıt Yanıtla +5
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    aceleciburak (Rasim Burak Sertel) 6 gün ( Mesaj Silindi ) 6s
    2024 DDR5 in en alinabilir zamani olur iyilesmis mimariler ve bellekler hatalardan arındırılmış 3. Nesil DDR5 kullanan islemciler gelmis olur. Bir de PCIe 5.0 etkisi var kısacası suan 32 DDR4 4000 4266 ryzen 5 5000 serisi dusunen birisi 2024 2025 e kadar rahatlikla gider en tatli zamanda upgrade yapar.
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    burakdc 5 gün ( Mesaj Silindi ) 6s
    Elimde 2x2gb 2133mhz var ama ddr3😃 hemde cl7 ustelik kendi ozel fanida var.
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    2956 kez okundu.
    11 kişi, toplam 13 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    ddr5 ram, 16 gb ram ve
    6 etiket daha 4800 mhz ram team group ddr5 ram ilk ddr5 ram bellek dram Donanım
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