Team Group ilk son kullanıcı sınıfı DDR5 RAM’ini üretti

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Intel’in Sky Lake işlemcilerinden bu yana bizlerle olan DDR4 standartına artıkveda etmenin zamanı yaklaştı. Team Group ilk DDR5 modülünü ürettiğini açıkladı.

İlk DDR5 RAM

Team Group’un açıklamasına göre onaylama sürecine gelen ilk son kullanıcı sınıfı DDR5 modül 16 GB kapasitede ve 1.15v’luk gerilimle 4800 MHz’de çalışıyor.

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Hali hazırda fabrika çıkışı hız aşırtılmış DDR4 bellek kitlerinden bu düzeye ulaşabilenlerin oldukça az sayıda olduğu düşünülürse DDR5’le birlikte bilgisayar dünyası için büyük bir adım yaklaşıyor diyebiliriz.

Team Group, yeni RAM standartı için ASUS, MSI, ASRock ve Gigabyte ile yakın bir şekilde çalıştığını belirtmiş. Son olarak DDR5 uyumlu platformların ne zaman kullanıcılarla buluşacağı bilinmiyor.

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Buna karşın Intel tarafında Alder Lake ve AMD kanadında yeni soketle gelmesi beklenen Zen 4 mimarisinin ilk DDR5 destekli çözümler olması bekleniyor.

https://www.pcgamer.com/standard-ddr5-memory-speeds-will-surpass-those-of-overclocked-ddr4-when-it-arrives-in-2021/

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