Team Group P2 serisi SSD sürücülerini duyurdu

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Tayvan merkezli bellek ve depolama çözümleri üreticisi Team Group, P2 serisi yeni SSD depolama sürücülerini duyurdu. IDE ara birimiyle uyumlu olan 2.5-inç boyutundaki yeni sürücüler, 32GB, 64GB ve 128GB olmak üzer eüç farklı kapasite seçeneği ile geliyorlar. MLC (multi-level cell) tipi NAND flash bellek yongalarının kullanıldığı depolama sürücülerinden 32GB'lık model 80MB/sn okuma ve 50MB/sn yazma hızlarını desteklerken, 64GB ve 128GB'lık modellerin 60MB/sn okuma ile 40MB/sn yazma hızlarına destek veriyor.
2 milyon saatlik hata öncesi kullanım süresi sunan P2 serisi yeni SSD sürücülerinin iki yıllık garanti ile kullanıma sunulacakları açıklanırken, fiyatları ise belirtilmedi.
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Yalan mıydı?
Mekanik sabit diskler bile beş yıl garanti veriyor.
Ayrıca hızı ve kapasitesi düşük, fiyatı yüksek.
Komplo mudur, sabotaj mıdır, pazarlama hilesi midir? Bu işte bir iş var.