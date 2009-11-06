Team Group P2 serisi SSD sürücülerini duyurdu

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Tayvan merkezli bellek ve depolama çözümleri üreticisi Team Group, P2 serisi yeni SSD depolama sürücülerini duyurdu. IDE ara birimiyle uyumlu olan 2.5-inç boyutundaki yeni sürücüler, 32GB, 64GB ve 128GB olmak üzer eüç farklı kapasite seçeneği ile geliyorlar. MLC (multi-level cell) tipi NAND flash bellek yongalarının kullanıldığı depolama sürücülerinden 32GB'lık model 80MB/sn okuma ve 50MB/sn yazma hızlarını desteklerken, 64GB ve 128GB'lık modellerin 60MB/sn okuma ile 40MB/sn yazma hızlarına destek veriyor.

2 milyon saatlik hata öncesi kullanım süresi sunan P2 serisi yeni SSD sürücülerinin iki yıllık garanti ile kullanıma sunulacakları açıklanırken, fiyatları ise belirtilmedi.