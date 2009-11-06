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Team Group P2 serisi SSD sürücülerini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Team Group P2 serisi SSD sürücülerini duyurdu
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Tayvan merkezli bellek ve depolama çözümleri üreticisi Team Group, P2 serisi yeni SSD depolama sürücülerini duyurdu. IDE ara birimiyle uyumlu olan 2.5-inç boyutundaki yeni sürücüler, 32GB, 64GB ve 128GB olmak üzer eüç farklı kapasite seçeneği ile geliyorlar. MLC (multi-level cell) tipi NAND flash bellek yongalarının kullanıldığı depolama sürücülerinden 32GB'lık model 80MB/sn okuma ve 50MB/sn yazma hızlarını desteklerken, 64GB ve 128GB'lık modellerin 60MB/sn okuma ile 40MB/sn yazma hızlarına destek veriyor.

2 milyon saatlik hata öncesi kullanım süresi sunan P2 serisi yeni SSD sürücülerinin iki yıllık garanti ile kullanıma sunulacakları açıklanırken, fiyatları ise belirtilmedi.


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omkkio 10 yıl
Benimki gibi eski notebooklar için ilaç olacaklar ama umarım ülkemizde bulunabilirlik ve fiyat sıkıntısı çekmezler.
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tekeltoc 10 yıl
İki milyon saatlik hata öncesi kullanım süresine karşılık, iki yıl garanti az değil mi? Bu disklerin en büyük avantajı uzun ömür, dayanıklılık ve veri güvenliği olmayacak mıydı?
Yalan mıydı?
Mekanik sabit diskler bile beş yıl garanti veriyor.
Ayrıca hızı ve kapasitesi düşük, fiyatı yüksek.
Komplo mudur, sabotaj mıdır, pazarlama hilesi midir? Bu işte bir iş var.
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colins547 10 yıl
Umarım fiyatlar fazla yüksek olmaz DDR3 ler bile fiyat düşürdü ama SSD lerden ses yok bu kadar yüksek fiyatla nasıl yaygınlaşıcaklar. Birileri uygun fiyatlı SSD çıkarsada diğerleri onu takip etse :D
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Alish 10 yıl
bu hızlara bakılırsa fiyatları uygun ilk ssd bu olacak heralde :D
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