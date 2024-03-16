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    Anlık Bildirim

    DC, Teen Titans filmi için hazırlıklara başladı

    DC'nin genç kahramanlarını bir araya getiren Teen Titans ekibi de yeni DC Sinematik Evreni'nin parçası olacak. DC Films, canlı aksiyon Teen Titans filmi için hazırlıklarıa başladı.
    Teen Titans filmi için hazırlıklara başlandı Tam Boyutta Gör
    2022 yılında DC Films'in başına getirilen James Gunn (Guardians of the Galaxy) ve yapımcı ortağı Peter Safran, sıfırdan kurulacak yeni DC Sinematik Evreni'ni şekillendirmeye devam ediyor. Bu evrenin ilk filmlerini geçtiğimiz yılın başında duyuran Gunn, yeni DC Sinematik Evreni'nin ilk fazını oluşturacak filmlerin bunlardan ibaret olmadığını, yeni projelerin de bunlara ekleneceğini söylemişti. Bu projelerden ilki bugün ortaya çıktı.

    The Hollywood Reporter'ın haberine göre DC Films, canlı aksiyon (animasyon olmayan) bir Teen Titans filmi için hazırlıklara başladı. Yeni sinematik evrenin parçası olacak bu filmin senaryosunu Ana Nogueira yazacak. Nogueira, aynı zamanda Supergirl: Woman of Tomorrow filminin de senaryosunu yazıyor. Daha önce izleyici karşısına çıkmış tek işi bir kısa film olan Nogueira, DC yönetimini etkilemiş gibi görünüyor.

    Teen Titans da DC Sinematik Evreni'nin Parçası Olacak

    Daha önce çeşitli animasyon dizi ve filmlerin yanı sıra canlı aksiyon bir diziye de konu olan Teen Titans ekibi, DC'nin ana kahramanlarının genç yardımcılarından oluşuyor. Robin, Kid Flash, Wonder Girl gibi bu yardımcılara, Raven ve Starfire gibi diğer genç kahramanlar eşlik ediyor.

    Daha önce DC Sinematik Evreni'nde kendisine yer bulamayan bu karakterler, James Gunn'ın yeni sinematik evrenine daha ilk fazdan giriş yapacak. Teen Titans'ın son yıllarda en çok satan DC Comics serileri arasında yer almasının bu kararda etkili olduğu düşünülüyor.

    Teen Titans filmi için henüz bir vizyon tarihi açıklanmış değil. Ancak filmin hazırlık süreci daha yeni başladığı için en az birkaç yıl beklememiz gerekeceği kesin.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 3 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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