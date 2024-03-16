DC, Teen Titans filmi için hazırlıklara başladı

The Hollywood Reporter'ın haberine göre DC Films, canlı aksiyon (animasyon olmayan) bir Teen Titans filmi için hazırlıklara başladı. Yeni sinematik evrenin parçası olacak bu filmin senaryosunu Ana Nogueira yazacak. Nogueira, aynı zamanda Supergirl: Woman of Tomorrow filminin de senaryosunu yazıyor. Daha önce izleyici karşısına çıkmış tek işi bir kısa film olan Nogueira, DC yönetimini etkilemiş gibi görünüyor.
Teen Titans da DC Sinematik Evreni'nin Parçası Olacak
Daha önce çeşitli animasyon dizi ve filmlerin yanı sıra canlı aksiyon bir diziye de konu olan Teen Titans ekibi, DC'nin ana kahramanlarının genç yardımcılarından oluşuyor. Robin, Kid Flash, Wonder Girl gibi bu yardımcılara, Raven ve Starfire gibi diğer genç kahramanlar eşlik ediyor.
Daha önce DC Sinematik Evreni'nde kendisine yer bulamayan bu karakterler, James Gunn'ın yeni sinematik evrenine daha ilk fazdan giriş yapacak. Teen Titans'ın son yıllarda en çok satan DC Comics serileri arasında yer almasının bu kararda etkili olduğu düşünülüyor.
Teen Titans filmi için henüz bir vizyon tarihi açıklanmış değil. Ancak filmin hazırlık süreci daha yeni başladığı için en az birkaç yıl beklememiz gerekeceği kesin.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.