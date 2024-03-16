DC, Teen Titans filmi için hazırlıklara başladı

Tam Boyutta Gör 2022 yılında DC Films'in başına getirilen James Gunn (Guardians of the Galaxy) ve yapımcı ortağı Peter Safran, sıfırdan kurulacak yeni DC Sinematik Evreni'ni şekillendirmeye devam ediyor. Bu evrenin ilk filmlerini geçtiğimiz yılın başında duyuran Gunn, yeni DC Sinematik Evreni'nin ilk fazını oluşturacak filmlerin bunlardan ibaret olmadığını, yeni projelerin de bunlara ekleneceğini söylemişti. Bu projelerden ilki bugün ortaya çıktı.

The Hollywood Reporter'ın haberine göre DC Films, canlı aksiyon (animasyon olmayan) bir Teen Titans filmi için hazırlıklara başladı. Yeni sinematik evrenin parçası olacak bu filmin senaryosunu Ana Nogueira yazacak. Nogueira, aynı zamanda Supergirl: Woman of Tomorrow filminin de senaryosunu yazıyor. Daha önce izleyici karşısına çıkmış tek işi bir kısa film olan Nogueira, DC yönetimini etkilemiş gibi görünüyor.

Yeni Supergirl için seçilen isim belli oldu 1 ay önce eklendi

Teen Titans da DC Sinematik Evreni'nin Parçası Olacak

Daha önce çeşitli animasyon dizi ve filmlerin yanı sıra canlı aksiyon bir diziye de konu olan Teen Titans ekibi, DC'nin ana kahramanlarının genç yardımcılarından oluşuyor. Robin, Kid Flash, Wonder Girl gibi bu yardımcılara, Raven ve Starfire gibi diğer genç kahramanlar eşlik ediyor.

Daha önce DC Sinematik Evreni'nde kendisine yer bulamayan bu karakterler, James Gunn'ın yeni sinematik evrenine daha ilk fazdan giriş yapacak. Teen Titans'ın son yıllarda en çok satan DC Comics serileri arasında yer almasının bu kararda etkili olduğu düşünülüyor.

Teen Titans filmi için henüz bir vizyon tarihi açıklanmış değil. Ancak filmin hazırlık süreci daha yeni başladığı için en az birkaç yıl beklememiz gerekeceği kesin.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.