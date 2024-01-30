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    DC Sinematik Evreni'nde Supergirl'ü canlandıracak isim belli oldu

    James Gunn öncülüğünde kurulan yeni DC Sinematik Evreni'nde Supergirl karakterini canlandıracak isim belli oldu. Warner Bros. Discovery tercihini tanıdık bir isimden yana kullandı.
    Yeni Supergirl için seçilen isim belli oldu Tam Boyutta Gör
    James Gunn (Guardians of the Galaxy) öncülüğünde kurulacak olan yeni DC Sinematik Evreni, yavaş yavaş şekillenmeye başlıyor. Yepyeni oyuncularla sıfırdan bir sinematik evren kuracak olan Gunn, Superman ve Lois Lane gibi önemli karakterlerden sonra yeni Supergirl'ünü de buldu.

    Hatırlarsanız birkaç hafta önce gelen haberde, Supergirl için oyuncu arayışında üç ismin ön plana çıktığı ve bu üç oyuncunun test çekimlerine katılmasının ardından nihai kararın verileceği belirtilmişti. Adı geçen bu üç isim; House of the Dragon dizisinde Prenses Rhaenyra'nın gençliğini canlandıran Milly Alcock, Oscar ödüllü CODA filmiyle çıkış yapan Emilia Jones ve daha önce DC'nin animasyon filmlerinde Supergirl'ü seslendiren Meg Donnelly'di.

    Geçtiğimiz iki hafta boyunca gerçekleşen test çekimlerinin ardından rolü kapan isim Milly Alcock oldu. Alcock, HBO'nun House of the Dragon dizisinde rol alması vesilesiyle hâlihazırda Warner Bros. Discovery ile bağlantısı olan bir oyuncu. Bu bağlantının Alcock'un rolü almasına katkı sağladığı düşünülüyor. Neticede Warner Bros. Discovery tercihini aşina olduğu bir isimden yana kullandı.

    Milly Alcock, Supergirl: Woman of Tomorrow Filminin Başrolünü Üstlenecek

    Son olarak The Flash filminde Sasha Calle'nin hayat verdiği Supergirl karakteri, James Gunn'ın kuracağı yeni DC Sinematik Evreni'nde önemli bir rol oynayacak gibi görünüyor. Nitekim Gunn'ın duyurduğu ilk filmlerden biri de Supergirl: Woman of Tomorrow'du.

    DC'nin sevilen çizgi romanlarından birini perdeye taşıyacak olan Supergirl: Woman of Tomorrow'un başrolünü üstlenecek olan Alcock, kendi solo filminde rol almadan önce farklı bir DC projesinde karşımıza çıkacak. Bunun için en önemli adaysa James Gunn'ın yöneteceği yeni Superman filmi. 2025 yazında vizyona girecek olan Superman: Legacy adlı bu film, yeni DC Sinematik Evreni'ni başlatan film olacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 1 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 4 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    Forumdan Konular

    vialand, doğum günü formu doldur motor kulağı kaç km"de değişir puk kodunu girdikten sonra yeni pin hatası stop lambası kırık muayeneden geçer mi bacak kası ne kadar sürede gelişir

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