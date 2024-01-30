DC Sinematik Evreni'nde Supergirl'ü canlandıracak isim belli oldu

Hatırlarsanız birkaç hafta önce gelen haberde, Supergirl için oyuncu arayışında üç ismin ön plana çıktığı ve bu üç oyuncunun test çekimlerine katılmasının ardından nihai kararın verileceği belirtilmişti. Adı geçen bu üç isim; House of the Dragon dizisinde Prenses Rhaenyra'nın gençliğini canlandıran Milly Alcock, Oscar ödüllü CODA filmiyle çıkış yapan Emilia Jones ve daha önce DC'nin animasyon filmlerinde Supergirl'ü seslendiren Meg Donnelly'di.
Geçtiğimiz iki hafta boyunca gerçekleşen test çekimlerinin ardından rolü kapan isim Milly Alcock oldu. Alcock, HBO'nun House of the Dragon dizisinde rol alması vesilesiyle hâlihazırda Warner Bros. Discovery ile bağlantısı olan bir oyuncu. Bu bağlantının Alcock'un rolü almasına katkı sağladığı düşünülüyor. Neticede Warner Bros. Discovery tercihini aşina olduğu bir isimden yana kullandı.
Milly Alcock, Supergirl: Woman of Tomorrow Filminin Başrolünü Üstlenecek
Son olarak The Flash filminde Sasha Calle'nin hayat verdiği Supergirl karakteri, James Gunn'ın kuracağı yeni DC Sinematik Evreni'nde önemli bir rol oynayacak gibi görünüyor. Nitekim Gunn'ın duyurduğu ilk filmlerden biri de Supergirl: Woman of Tomorrow'du.
DC'nin sevilen çizgi romanlarından birini perdeye taşıyacak olan Supergirl: Woman of Tomorrow'un başrolünü üstlenecek olan Alcock, kendi solo filminde rol almadan önce farklı bir DC projesinde karşımıza çıkacak. Bunun için en önemli adaysa James Gunn'ın yöneteceği yeni Superman filmi. 2025 yazında vizyona girecek olan Superman: Legacy adlı bu film, yeni DC Sinematik Evreni'ni başlatan film olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.