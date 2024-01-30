DC Sinematik Evreni'nde Supergirl'ü canlandıracak isim belli oldu

Tam Boyutta Gör James Gunn (Guardians of the Galaxy) öncülüğünde kurulacak olan yeni DC Sinematik Evreni, yavaş yavaş şekillenmeye başlıyor. Yepyeni oyuncularla sıfırdan bir sinematik evren kuracak olan Gunn, Superman ve Lois Lane gibi önemli karakterlerden sonra yeni Supergirl'ünü de buldu.

Hatırlarsanız birkaç hafta önce gelen haberde, Supergirl için oyuncu arayışında üç ismin ön plana çıktığı ve bu üç oyuncunun test çekimlerine katılmasının ardından nihai kararın verileceği belirtilmişti. Adı geçen bu üç isim; House of the Dragon dizisinde Prenses Rhaenyra'nın gençliğini canlandıran Milly Alcock, Oscar ödüllü CODA filmiyle çıkış yapan Emilia Jones ve daha önce DC'nin animasyon filmlerinde Supergirl'ü seslendiren Meg Donnelly'di.

Geçtiğimiz iki hafta boyunca gerçekleşen test çekimlerinin ardından rolü kapan isim Milly Alcock oldu. Alcock, HBO'nun House of the Dragon dizisinde rol alması vesilesiyle hâlihazırda Warner Bros. Discovery ile bağlantısı olan bir oyuncu. Bu bağlantının Alcock'un rolü almasına katkı sağladığı düşünülüyor. Neticede Warner Bros. Discovery tercihini aşina olduğu bir isimden yana kullandı.

Milly Alcock, Supergirl: Woman of Tomorrow Filminin Başrolünü Üstlenecek

Son olarak The Flash filminde Sasha Calle'nin hayat verdiği Supergirl karakteri, James Gunn'ın kuracağı yeni DC Sinematik Evreni'nde önemli bir rol oynayacak gibi görünüyor. Nitekim Gunn'ın duyurduğu ilk filmlerden biri de Supergirl: Woman of Tomorrow'du.

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DC'nin sevilen çizgi romanlarından birini perdeye taşıyacak olan Supergirl: Woman of Tomorrow'un başrolünü üstlenecek olan Alcock, kendi solo filminde rol almadan önce farklı bir DC projesinde karşımıza çıkacak. Bunun için en önemli adaysa James Gunn'ın yöneteceği yeni Superman filmi. 2025 yazında vizyona girecek olan Superman: Legacy adlı bu film, yeni DC Sinematik Evreni'ni başlatan film olacak.

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Yeni Supergirl için seçilen isim belli oldu