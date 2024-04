Yeni Supergirl filminin yönetmeni belli oluyor

Tam Boyutta Gör James Gunn öncülüğünde kurulacak olan yeni DC Sinematik Evreni'nin ilk filmlerden biri de Supergirl: Woman of Tomorrow olacak. Aynı adlı çizgi roman serisinden uyarlanacak olan yeni Supergirl filmi, yavaş yavaş şekillenmeye başlıyor. Supergirl'ü kimin canlandıracağının belli olmasından sonra, şimdi de filmi yönetecek isim netlik kazanıyor.

Deadline'ın haberine göre Warner Bros., Woman of Tomorrow'u yönetmesi için Craig Gillespie'ye teklif götürdü. Henüz resmi anlaşma imzalanmamış olsa da iki taraf arasında görüşmelerin ileri aşamalarda olduğu belirtiliyor.

Matrix 5 için hazırlıklara başlandı 1 gün önce eklendi

Supergirl Filminin Çekimlerine Bu Yıl Bitmeden Başlanacak

Son olarak Keriz Parası (Dumb Money) filmine imza atan Craig Gillespie, daha önce I, Tonya ve Cruella filmleriyle adından söz ettirmişti. Film için Craig Gillespie gibi genellikle komedi unsurları da içeren işlere imza atan bir yönetmenin seçilmiş olması, Woman of Tomorrow'un tonu hakkında da ipuçları barındırıyor olabilir.

Yeni DC Sinematik Evreni'nde Supergirl'ü, House of the Dragon dizisiyle çıkış yapan genç oyuncu Milly Alcock canlandıracak. Genç oyuncunun Woman of Tomorrow'dan önce farklı bir DC filminde karşımıza çıkabileceği konuşuluyor. Bunun için en önemli adaysa James Gunn'ın yönettiği yeni Superman filmi.

Öte yandan Deadline tarafından paylaşılan bilgilere göre DC Films, Supergirl'ün çekimlerine bu yılın dördüncü çeyreğinde başlamayı planlıyor. Bu da filmin 2026'da çıkabileceği anlamına geliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.