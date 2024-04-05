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    Anlık Bildirim

    Yeni Supergirl filminin yönetmeni belli oluyor

    Çekimlerine yakında başlanacak olan yeni Supergirl filminin yönetmeni artık netlik kazanmak üzere. Warner Bros., filmi yönetmesi için Craig Gillespie'ye teklif götürdü.  
    Yeni Supergirl filminin yönetmeni belli oluyor Tam Boyutta Gör
    James Gunn öncülüğünde kurulacak olan yeni DC Sinematik Evreni'nin ilk filmlerden biri de Supergirl: Woman of Tomorrow olacak. Aynı adlı çizgi roman serisinden uyarlanacak olan yeni Supergirl filmi, yavaş yavaş şekillenmeye başlıyor. Supergirl'ü kimin canlandıracağının belli olmasından sonra, şimdi de filmi yönetecek isim netlik kazanıyor.

    Deadline'ın haberine göre Warner Bros., Woman of Tomorrow'u yönetmesi için Craig Gillespie'ye teklif götürdü. Henüz resmi anlaşma imzalanmamış olsa da iki taraf arasında görüşmelerin ileri aşamalarda olduğu belirtiliyor.

    Supergirl Filminin Çekimlerine Bu Yıl Bitmeden Başlanacak

    Son olarak Keriz Parası (Dumb Money) filmine imza atan Craig Gillespie, daha önce I, Tonya ve Cruella filmleriyle adından söz ettirmişti. Film için Craig Gillespie gibi genellikle komedi unsurları da içeren işlere imza atan bir yönetmenin seçilmiş olması, Woman of Tomorrow'un tonu hakkında da ipuçları barındırıyor olabilir.

    Yeni DC Sinematik Evreni'nde Supergirl'ü, House of the Dragon dizisiyle çıkış yapan genç oyuncu Milly Alcock canlandıracak. Genç oyuncunun Woman of Tomorrow'dan önce farklı bir DC filminde karşımıza çıkabileceği konuşuluyor. Bunun için en önemli adaysa James Gunn'ın yönettiği yeni Superman filmi.

    Öte yandan Deadline tarafından paylaşılan bilgilere göre DC Films, Supergirl'ün çekimlerine bu yılın dördüncü çeyreğinde başlamayı planlıyor. Bu da filmin 2026'da çıkabileceği anlamına geliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 2 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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