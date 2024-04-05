Yeni Supergirl filminin yönetmeni belli oluyor

Deadline'ın haberine göre Warner Bros., Woman of Tomorrow'u yönetmesi için Craig Gillespie'ye teklif götürdü. Henüz resmi anlaşma imzalanmamış olsa da iki taraf arasında görüşmelerin ileri aşamalarda olduğu belirtiliyor.
Supergirl Filminin Çekimlerine Bu Yıl Bitmeden Başlanacak
Son olarak Keriz Parası (Dumb Money) filmine imza atan Craig Gillespie, daha önce I, Tonya ve Cruella filmleriyle adından söz ettirmişti. Film için Craig Gillespie gibi genellikle komedi unsurları da içeren işlere imza atan bir yönetmenin seçilmiş olması, Woman of Tomorrow'un tonu hakkında da ipuçları barındırıyor olabilir.
Yeni DC Sinematik Evreni'nde Supergirl'ü, House of the Dragon dizisiyle çıkış yapan genç oyuncu Milly Alcock canlandıracak. Genç oyuncunun Woman of Tomorrow'dan önce farklı bir DC filminde karşımıza çıkabileceği konuşuluyor. Bunun için en önemli adaysa James Gunn'ın yönettiği yeni Superman filmi.
Öte yandan Deadline tarafından paylaşılan bilgilere göre DC Films, Supergirl'ün çekimlerine bu yılın dördüncü çeyreğinde başlamayı planlıyor. Bu da filmin 2026'da çıkabileceği anlamına geliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...