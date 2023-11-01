Tek şarjla 480 km gidebilen elektrikli okul servisi tanıtıldı

Amerika Birleşik Devletleri’nde 90 kişi kapasitesi bulunan, tek şarjla 480 kilometre yol yapabilen elektrikli okul servisi Mega Beast tanıtıldı.
GreenPower Motor Company, Mega Beast adında tek şarjla 480 kilometre yol yapabilen 90 kişilik elektrikli okul servisini tanıttı.
387 kWh lityum demir fosfat bataryaya sahip olan Mega Beast, tek şarjla birden fazla sefer yapabilecek güce sahip durumda.
Şirket, Mega Beast'in "okul otobüsü pazarında en uzun menzili sağladığını ve en büyük pil paketine sahip olduğunu" iddia ediyor.
Okul servisi, 2024'ten itibaren GreenPower'ın Kaliforniya ve Güney Charleston, Batı Virginia'daki tesislerinde üretilecek.
GreenPower başkanı Brendan Riley konuyla alakalı: "Sonuç olarak Mega Beast, eski modeli Beast ile aynı sınıf lideri araç; sadece daha büyük bataryası, daha fazla menzili ve daha fazla yokuş yukarı tırmanma gücü var." dedi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.