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Amerika Birleşik Devletleri’nde 90 kişi kapasitesi bulunan, tek şarjla 480 kilometre yol yapabilen elektrikli okul servisi Mega Beast tanıtıldı.

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GreenPower Motor Company, Mega Beast adında tek şarjla 480 kilometre yol yapabilen 90 kişilik elektrikli okul servisini tanıttı.

387 kWh lityum demir fosfat bataryaya sahip olan Mega Beast, tek şarjla birden fazla sefer yapabilecek güce sahip durumda.

Şirket, Mega Beast'in "okul otobüsü pazarında en uzun menzili sağladığını ve en büyük pil paketine sahip olduğunu" iddia ediyor.

Okul servisi, 2024'ten itibaren GreenPower'ın Kaliforniya ve Güney Charleston, Batı Virginia'daki tesislerinde üretilecek.

GreenPower başkanı Brendan Riley konuyla alakalı: "Sonuç olarak Mega Beast, eski modeli Beast ile aynı sınıf lideri araç; sadece daha büyük bataryası, daha fazla menzili ve daha fazla yokuş yukarı tırmanma gücü var." dedi.

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Tek şarjla 480 km gidebilen elektrikli okul servisi tanıtıldı