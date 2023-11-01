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    Tek şarjla 480 km gidebilen elektrikli okul servisi tanıtıldı

    Amerika Birleşik Devletleri’nde 90 kişi kapasitesi bulunan, tek şarjla 480 kilometre yol yapabilen elektrikli okul servisi Mega Beast, GreenPower Motor Company tarafından tanıtıldı.

    Tek şarjla 480 km gidebilen elektrikli okul servisi tanıtıldı Tam Boyutta Gör

    Amerika Birleşik Devletleri’nde 90 kişi kapasitesi bulunan, tek şarjla 480 kilometre yol yapabilen elektrikli okul servisi Mega Beast tanıtıldı.

    GreenPower Motor Company, Mega Beast adında tek şarjla 480 kilometre yol yapabilen 90 kişilik elektrikli okul servisini tanıttı.

    387 kWh lityum demir fosfat bataryaya sahip olan Mega Beast, tek şarjla birden fazla sefer yapabilecek güce sahip durumda.

    Şirket, Mega Beast'in "okul otobüsü pazarında en uzun menzili sağladığını ve en büyük pil paketine sahip olduğunu" iddia ediyor.

    Okul servisi, 2024'ten itibaren GreenPower'ın Kaliforniya ve Güney Charleston, Batı Virginia'daki tesislerinde üretilecek.

    GreenPower başkanı Brendan Riley konuyla alakalı: "Sonuç olarak Mega Beast, eski modeli Beast ile aynı sınıf lideri araç; sadece daha büyük bataryası, daha fazla menzili ve daha fazla yokuş yukarı tırmanma gücü var." dedi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 gün önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 gün önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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