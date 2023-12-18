TEKNOFEST 2024'te 75 milyon liralık ödül dağıtılacak: Başvurular başladı!

Başvurular başladı
Bu yıl 46 ana kategori ve 117 alt kategoride yarışmalar düzenlenecek. 25 milyon liralık ödül ve 50 milyon liralık malzeme desteği sağlanacak. Yarışmalara başvurular başladı. 20 Şubat 2024’e kadar başvurabilirsiniz.
İlkokul seviyesinden ortaokul, lise, üniversite, lisansüstü ve mezun seviyesine kadar nitelikli binlerce genç, hayallerini gerçekleştirmek amacıyla TEKNOFEST 2024 kapsamında birbirinden farklı kategorilerde düzenlenen teknoloji yarışmalarına başvuruda bulunabilecek.
TEKNOFEST 2024'te "Roket, Model Uydu, Sağlıkta Yapay Zeka, Biyoteknoloji İnovasyon, Sanayide Dijital Teknolojiler, Uçan Araba Simülasyon, Eğitim Teknolojileri, Robotaksi Binek Otonom Araç, Tarım Teknolojileri, Savaşan İHA, Çip Tasarım" yarışması gibi gençlerin ilgiyle takip ettiği teknoloji yarışmaları düzenlenecek.
İlk defa düzenlenecek yarışmalar neler?
2023 teknoloji yarışmalarından farklı olarak TEKNOFEST 2024 kapsamında "Kablosuz Haberleşme, Blokzincir, Hava Savunma Sistemleri, Finansal Teknolojiler, İnsansız Deniz Aracı, Akıllı Wi-Fi Kapsama ve TEKNOFEST Robolig" yarışmaları da ilk defa başvuruya açılacak.
T3 Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ana yürütücülüğünde, Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu, medya kuruluşları ve üniversitelerin destekleriyle düzenlenen havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, 2024'te Adana'da gerçekleştirilecek.
Festival coşkusunu Türkiye'nin dört bir yanına taşıyan, "ayakları yere basmayan tek festival" TEKNOFEST'te yarışmalara katılmak için başvurular "www.teknofest.org" internet sitesi üzerinden yapılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.