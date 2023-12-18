TEKNOFEST 2024'te 75 milyon liralık ödül dağıtılacak: Başvurular başladı!

Tam Boyutta Gör Bu sene Adanada düzenlenecek TEKNOFEST Havacılık ve Uzay Festivali’nin ödül miktarı açıklandı. TEKNOFEST 2024’te toplam 75 milyon liralık ödül ve malzeme desteği dağıtılacak.

Başvurular başladı

Bu yıl 46 ana kategori ve 117 alt kategoride yarışmalar düzenlenecek. 25 milyon liralık ödül ve 50 milyon liralık malzeme desteği sağlanacak. Yarışmalara başvurular başladı. 20 Şubat 2024’e kadar başvurabilirsiniz.

İlkokul seviyesinden ortaokul, lise, üniversite, lisansüstü ve mezun seviyesine kadar nitelikli binlerce genç, hayallerini gerçekleştirmek amacıyla TEKNOFEST 2024 kapsamında birbirinden farklı kategorilerde düzenlenen teknoloji yarışmalarına başvuruda bulunabilecek.

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TEKNOFEST 2024'te "Roket, Model Uydu, Sağlıkta Yapay Zeka, Biyoteknoloji İnovasyon, Sanayide Dijital Teknolojiler, Uçan Araba Simülasyon, Eğitim Teknolojileri, Robotaksi Binek Otonom Araç, Tarım Teknolojileri, Savaşan İHA, Çip Tasarım" yarışması gibi gençlerin ilgiyle takip ettiği teknoloji yarışmaları düzenlenecek.

İlk defa düzenlenecek yarışmalar neler?

2023 teknoloji yarışmalarından farklı olarak TEKNOFEST 2024 kapsamında "Kablosuz Haberleşme, Blokzincir, Hava Savunma Sistemleri, Finansal Teknolojiler, İnsansız Deniz Aracı, Akıllı Wi-Fi Kapsama ve TEKNOFEST Robolig" yarışmaları da ilk defa başvuruya açılacak.

T3 Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ana yürütücülüğünde, Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu, medya kuruluşları ve üniversitelerin destekleriyle düzenlenen havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, 2024'te Adana'da gerçekleştirilecek.

Festival coşkusunu Türkiye'nin dört bir yanına taşıyan, "ayakları yere basmayan tek festival" TEKNOFEST'te yarışmalara katılmak için başvurular "www.teknofest.org" internet sitesi üzerinden yapılacak.

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TEKNOFEST 2024'te 75 milyon liralık ödül dağıtılacak