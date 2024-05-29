Adana’da düzenlenecek TEKNOFEST 2024’ün tarihi açıklandı

Festivale daha önce İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep, Samsun ve Bakü şehirleri ev sahipliği yaptı. TEKNOFEST 2024 ile ilk defa Akdeniz bölgesinde TEKNOFEST gerçekleşecek. Geçen sene Cumhuriyetin 100. yılına özel olarak İstanbul, Ankara ve İzmir’de düzenlenen TEKNOFEST 2023 etkinliklerine 4,5 milyondan fazla ziyaretçi katıldı.
2024 TEKNOFEST Adana’da hava gösterileri, bilim yarışmaları, keşif oyunları, simülasyon deneyimleri, sergiler, gösteriler ve konserler yapılacak. Türk savunma sanayi ve havacılık ürünleri sergilenecek. 46 ana kategori ve 117 alt kategoride teknoloji yarışmaları düzenlenecek. Yarışmacılara 30 milyon TL ödül ve 55 milyon TL’nin üzerinde malzeme desteği verilecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.