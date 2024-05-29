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    Adana’da düzenlenecek TEKNOFEST 2024’ün tarihi açıklandı

    Bu sene Adana'nın ev sahipliği yapacağı TEKNOFEST 2024'ün tarihi açıklandı. TEKNOFEST 2024, Ekim ayında teknoloji ve bilim meraklılarına kapılarını açacak.       
    Adana’da düzenlenecek TEKNOFEST 2024’ün tarihi açıklandı Tam Boyutta Gör
    Adana’nın ev sahipliği yapacağı TEKNOFEST 2024 Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nin tarihi açıklandı. TEKNOFEST 2024, 2-6 Ekim 2024 tarihlerinde Adana Şakirpaşa Havalimanı’nda düzenlenecek.

    Festivale daha önce İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep, Samsun ve Bakü şehirleri ev sahipliği yaptı. TEKNOFEST 2024 ile ilk defa Akdeniz bölgesinde TEKNOFEST gerçekleşecek. Geçen sene Cumhuriyetin 100. yılına özel olarak İstanbul, Ankara ve İzmir’de düzenlenen TEKNOFEST 2023 etkinliklerine 4,5 milyondan fazla ziyaretçi katıldı.

    2024 TEKNOFEST Adana’da hava gösterileri, bilim yarışmaları, keşif oyunları, simülasyon deneyimleri, sergiler, gösteriler ve konserler yapılacak. Türk savunma sanayi ve havacılık ürünleri sergilenecek. 46 ana kategori ve 117 alt kategoride teknoloji yarışmaları düzenlenecek. Yarışmacılara 30 milyon TL ödül ve 55 milyon TL’nin üzerinde malzeme desteği verilecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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