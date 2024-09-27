TEKNOFEST ADANA 2024 önümüzdeki hafta başlıyor

TEKNOFEST Adana ile birlikte TEKNOFEST yarışmalarının final etapları gerçekleştirilecek. Tüm yarışmaların kazananları TEKNOFEST Adana’da ödüllendirilecek. Yarışmalarda dereceye giren takımlara 30 milyon TL ödül ve 55 milyon TL’nin üzerinde malzeme desteği sağlanacak. Ayrıca, geçtiğimiz yıllarda TEKNOFEST’te yarışmış ve başarı elde etmiş yarışmacılar “TEKNOFEST Şampiyonlar Ligi” kapsamında Adana’da buluşacak.
Festival 2-6 Ekim 2024 tarihlerinde Adana Şakirpaşa Havalimanı’nda düzenlenecek. Katılımların ücretsiz olduğu festivale katılmak için internet üzerinden ziyaretçi formu doldurmak gerekiyor. TEKNOFEST Adana her gün 09.00-20.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak.
Bu bağlantıdan ziyaretçi kaydı oluşturabilirsiniz:
https://t3kys.com/tr/teknofest/visitor/apply/adana/
TEKNOFEST Adana’da “Zaferin İzinde: Çanakkale Dijital Deneyim Alanı” isimli simülasyon alanı oluşturulacak. Ziyaretçilere Çanakkale Savaşının atmosferi simülasyon ortamında yaşatılacak.
Katılımcı firmalardan STM, hangi ürünleri sergileyeceğini açıkladı. Türkiye'nin ilk milli fırkateyni olan MİLGEM'in 5. Gemisi TCG İSTANBUL, Türkiye'nin küçük boyutlu ilk milli denizaltısı STM500, Türkiye'nin ilk milli vurucu İHA'sı KARGU ve milli gözcü İHA TOGAN'ın maketleri STM standında sergilenecek. STM ayrıca TEKNOFEST kapsamında düzenlenen World Drone Cup'ın (WDC) yürütücülüğünü üstleniyor. WDC’de 32 farklı ülkeden 32 yarışmacı yarışacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu