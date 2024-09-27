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    TEKNOFEST ADANA 2024 önümüzdeki hafta başlıyor

    TEKNOFEST'e bu sene Adana ev sahipliği yapıyor. TEKNOFEST 2024, 2-6 Ekim tarihlerinde Adana Şakirpaşa Havalimanı’nda gerçekleşecek.                               
    TEKNOFEST ADANA 2024 önümüzdeki hafta başlıyor Tam Boyutta Gör
    Bu sene Adana’da düzenlenecek TEKNOFEST 2024 Adana Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, 2-6 Ekim 2024 tarihlerinde ziyaretçilerini ağırlayacak. Katılımın ücretsiz olduğu festivale katılanlar çeşitli etkinliklere, yarışmalara, yeni ürün tanıtımlarına, sergilere, gösterilere ve konserlere tanıklık edecek.

    TEKNOFEST Adana ile birlikte TEKNOFEST yarışmalarının final etapları gerçekleştirilecek. Tüm yarışmaların kazananları TEKNOFEST Adana’da ödüllendirilecek. Yarışmalarda dereceye giren takımlara 30 milyon TL ödül ve 55 milyon TL’nin üzerinde malzeme desteği sağlanacak. Ayrıca, geçtiğimiz yıllarda TEKNOFEST’te yarışmış ve başarı elde etmiş yarışmacılar “TEKNOFEST Şampiyonlar Ligi” kapsamında Adana’da buluşacak.

    Festival 2-6 Ekim 2024 tarihlerinde Adana Şakirpaşa Havalimanı’nda düzenlenecek. Katılımların ücretsiz olduğu festivale katılmak için internet üzerinden ziyaretçi formu doldurmak gerekiyor. TEKNOFEST Adana her gün 09.00-20.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak.

    Bu bağlantıdan ziyaretçi kaydı oluşturabilirsiniz:

    https://t3kys.com/tr/teknofest/visitor/apply/adana/

    TEKNOFEST Adana’da “Zaferin İzinde: Çanakkale Dijital Deneyim Alanı” isimli simülasyon alanı oluşturulacak. Ziyaretçilere Çanakkale Savaşının atmosferi simülasyon ortamında yaşatılacak.

    Katılımcı firmalardan STM, hangi ürünleri sergileyeceğini açıkladı. Türkiye'nin ilk milli fırkateyni olan MİLGEM'in 5. Gemisi TCG İSTANBUL, Türkiye'nin küçük boyutlu ilk milli denizaltısı STM500, Türkiye'nin ilk milli vurucu İHA'sı KARGU ve milli gözcü İHA TOGAN'ın maketleri STM standında sergilenecek. STM ayrıca TEKNOFEST kapsamında düzenlenen World Drone Cup'ın (WDC) yürütücülüğünü üstleniyor. WDC’de 32 farklı ülkeden 32 yarışmacı yarışacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 2 gün önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 5 gün önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 1 hafta önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 2 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 2 hafta önce

    çöp

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    onderweb 2 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 4 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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