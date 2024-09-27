TEKNOFEST ADANA 2024 önümüzdeki hafta başlıyor

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Tam Boyutta Gör Bu sene Adana’da düzenlenecek TEKNOFEST 2024 Adana Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, 2-6 Ekim 2024 tarihlerinde ziyaretçilerini ağırlayacak. Katılımın ücretsiz olduğu festivale katılanlar çeşitli etkinliklere, yarışmalara, yeni ürün tanıtımlarına, sergilere, gösterilere ve konserlere tanıklık edecek.

TEKNOFEST Adana ile birlikte TEKNOFEST yarışmalarının final etapları gerçekleştirilecek. Tüm yarışmaların kazananları TEKNOFEST Adana’da ödüllendirilecek. Yarışmalarda dereceye giren takımlara 30 milyon TL ödül ve 55 milyon TL’nin üzerinde malzeme desteği sağlanacak. Ayrıca, geçtiğimiz yıllarda TEKNOFEST’te yarışmış ve başarı elde etmiş yarışmacılar “TEKNOFEST Şampiyonlar Ligi” kapsamında Adana’da buluşacak.

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Festival 2-6 Ekim 2024 tarihlerinde Adana Şakirpaşa Havalimanı’nda düzenlenecek. Katılımların ücretsiz olduğu festivale katılmak için internet üzerinden ziyaretçi formu doldurmak gerekiyor. TEKNOFEST Adana her gün 09.00-20.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak.

Bu bağlantıdan ziyaretçi kaydı oluşturabilirsiniz:

https://t3kys.com/tr/teknofest/visitor/apply/adana/

TEKNOFEST Adana’da “Zaferin İzinde: Çanakkale Dijital Deneyim Alanı” isimli simülasyon alanı oluşturulacak. Ziyaretçilere Çanakkale Savaşının atmosferi simülasyon ortamında yaşatılacak.

Katılımcı firmalardan STM, hangi ürünleri sergileyeceğini açıkladı. Türkiye'nin ilk milli fırkateyni olan MİLGEM'in 5. Gemisi TCG İSTANBUL, Türkiye'nin küçük boyutlu ilk milli denizaltısı STM500, Türkiye'nin ilk milli vurucu İHA'sı KARGU ve milli gözcü İHA TOGAN'ın maketleri STM standında sergilenecek. STM ayrıca TEKNOFEST kapsamında düzenlenen World Drone Cup'ın (WDC) yürütücülüğünü üstleniyor. WDC’de 32 farklı ülkeden 32 yarışmacı yarışacak.

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