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    TEKNOFEST 2024 Adana bugün başladı!

    TEKNOFEST Adana kapılarını ziyaretçilere açtı. 2-6 Ekim 2024 tarihlerinde TEKNOFEST Adana'ya katılabilirsiniz. TEKNOFEST 2024'te neler olacak?                    
    TEKNOFEST 2024 Adana bugün başladı! Nasıl katılınılır? Tam Boyutta Gör
    Türkiye’nin havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2024 Adana bugün başladı. Festival 6 Ekim’de sona erecek. Adana Şakirpaşa Havalimanı’ndaki festivale herkes ücretsiz olarak katılabiliyor.

    TEKNOFEST Adana ücretsiz mi?

    TEKNOFEST Adana’ya ücretsiz olarak katılabilirsiniz. Giriş yapmadan önce internet üzerinden ziyaretçi kaydı oluşturmak gerekiyor. Aşağıdaki bağlantıdan ziyaretçi kaydınızı oluşturup gişelerden ücretsiz olarak geçebilirsiniz.

    https://t3kys.com/tr/teknofest/visitor/apply/adana/

    TEKNOFEST Adana'da neler olacak?

    Festivalde ziyaretçiler için çeşitli etkinlikler, yarışmalar, yeni ürün tanıtımlar, sergiler, gösteriler ve konserler düzenlenecek. Her yaşa uygun bilimsel etkinlikler yapılacak. Ayrıca çeşitli savunma sanayi araçlarıyla gösteriler ve sergiler düzenleniyor.

    Festivalde Bayraktar TB3 ve ANKA 3 insansız hava araçları halka açık ilk gösteri uçuşunu gerçekleştiriyor. Hava gösterileri takvimine göre Bayraktar TB3 festivalinin her gününde, ANKA 3 ise 5 Ekim Cumartesi günü uçuş yapacak.

    Hava gösterilerinde şunlar yer alıyor:

    • Türk Yıldızları
    • Solo Türk
    • ANKA 3 İHA
    • Bayraktar TB3 İHA
    • Bayraktar Akıncı İHA
    • Bayraktar TB2 İHA
    • Hürkuş
    • Hürjet
    • T-129 Atak Helikopteri
    • S-70 (Çelik Kanatlar)
    • BEL-429 (Üzüm Salkımı)
    • KC-135 ve 152 Pasaj Geçişi
    • T-70 Özel Kuvvetler

    4 gün sürecek festivalde, TEKNOFEST Şampiyonlar Ligi, TEKNOFEST Proje Sergi Alanı, Nükleer Enerji Teknolojileri Tasarım Yarışması, E-Ticaret Hackathonu, TEKNOFEST Drone Şampiyonası, World Drone Cup Yarışmaları ve Uluslararası Buluş Fuarı yapılacak. World Drone Cup yarışmasında 32 farklı ülkeden 32 pilot yarışacak.

    Zaferin İzinde: Çanakkale Dijital Deneyim Alanı” isimli simülasyon alanı oluşturuldu. Çanakkale Savaşının atmosferi simülasyon ortamında yaşatılıyor. "Köklerden Geleceğe: TEKNOFEST Dijital Evren" isimli deneyim alanında, Anadolu'dan çıkan bilim insanlarının izinde dijital yolculuk yapılıyor.

    Festival ana sahnesinde "Rafadan Tayfa Teknolojik Tayfa" ve Kültür ve Medeniyet Vakfı'nın etkinliği düzenlenecek. Çocuk sahnesinde de "Bilim Gösterisi", "Sahne Senin Çocuk", "Rafadan Tayfa Teknolojik Tayfa", "HÜRKUŞ-GÖKBEY Müzikali", "Ege ile Gaga" etkinlikleri yer alıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 1 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 3 hafta önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 3 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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