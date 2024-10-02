TEKNOFEST 2024 Adana bugün başladı!

TEKNOFEST Adana ücretsiz mi?
TEKNOFEST Adana’ya ücretsiz olarak katılabilirsiniz. Giriş yapmadan önce internet üzerinden ziyaretçi kaydı oluşturmak gerekiyor. Aşağıdaki bağlantıdan ziyaretçi kaydınızı oluşturup gişelerden ücretsiz olarak geçebilirsiniz.
https://t3kys.com/tr/teknofest/visitor/apply/adana/
TEKNOFEST Adana'da neler olacak?
Festivalde ziyaretçiler için çeşitli etkinlikler, yarışmalar, yeni ürün tanıtımlar, sergiler, gösteriler ve konserler düzenlenecek. Her yaşa uygun bilimsel etkinlikler yapılacak. Ayrıca çeşitli savunma sanayi araçlarıyla gösteriler ve sergiler düzenleniyor.
Festivalde Bayraktar TB3 ve ANKA 3 insansız hava araçları halka açık ilk gösteri uçuşunu gerçekleştiriyor. Hava gösterileri takvimine göre Bayraktar TB3 festivalinin her gününde, ANKA 3 ise 5 Ekim Cumartesi günü uçuş yapacak.
Hava gösterilerinde şunlar yer alıyor:
- Türk Yıldızları
- Solo Türk
- ANKA 3 İHA
- Bayraktar TB3 İHA
- Bayraktar Akıncı İHA
- Bayraktar TB2 İHA
- Hürkuş
- Hürjet
- T-129 Atak Helikopteri
- S-70 (Çelik Kanatlar)
- BEL-429 (Üzüm Salkımı)
- KC-135 ve 152 Pasaj Geçişi
- T-70 Özel Kuvvetler
4 gün sürecek festivalde, TEKNOFEST Şampiyonlar Ligi, TEKNOFEST Proje Sergi Alanı, Nükleer Enerji Teknolojileri Tasarım Yarışması, E-Ticaret Hackathonu, TEKNOFEST Drone Şampiyonası, World Drone Cup Yarışmaları ve Uluslararası Buluş Fuarı yapılacak. World Drone Cup yarışmasında 32 farklı ülkeden 32 pilot yarışacak.
“Zaferin İzinde: Çanakkale Dijital Deneyim Alanı” isimli simülasyon alanı oluşturuldu. Çanakkale Savaşının atmosferi simülasyon ortamında yaşatılıyor. "Köklerden Geleceğe: TEKNOFEST Dijital Evren" isimli deneyim alanında, Anadolu'dan çıkan bilim insanlarının izinde dijital yolculuk yapılıyor.
Festival ana sahnesinde "Rafadan Tayfa Teknolojik Tayfa" ve Kültür ve Medeniyet Vakfı'nın etkinliği düzenlenecek. Çocuk sahnesinde de "Bilim Gösterisi", "Sahne Senin Çocuk", "Rafadan Tayfa Teknolojik Tayfa", "HÜRKUŞ-GÖKBEY Müzikali", "Ege ile Gaga" etkinlikleri yer alıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.