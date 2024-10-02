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Tam Boyutta Gör Türkiye’nin havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2024 Adana bugün başladı. Festival 6 Ekim’de sona erecek. Adana Şakirpaşa Havalimanı’ndaki festivale herkes ücretsiz olarak katılabiliyor.

TEKNOFEST Adana ücretsiz mi?

TEKNOFEST Adana’ya ücretsiz olarak katılabilirsiniz. Giriş yapmadan önce internet üzerinden ziyaretçi kaydı oluşturmak gerekiyor. Aşağıdaki bağlantıdan ziyaretçi kaydınızı oluşturup gişelerden ücretsiz olarak geçebilirsiniz.

https://t3kys.com/tr/teknofest/visitor/apply/adana/

TEKNOFEST Adana'da neler olacak?

Festivalde ziyaretçiler için çeşitli etkinlikler, yarışmalar, yeni ürün tanıtımlar, sergiler, gösteriler ve konserler düzenlenecek. Her yaşa uygun bilimsel etkinlikler yapılacak. Ayrıca çeşitli savunma sanayi araçlarıyla gösteriler ve sergiler düzenleniyor.

Festivalde Bayraktar TB3 ve ANKA 3 insansız hava araçları halka açık ilk gösteri uçuşunu gerçekleştiriyor. Hava gösterileri takvimine göre Bayraktar TB3 festivalinin her gününde, ANKA 3 ise 5 Ekim Cumartesi günü uçuş yapacak.

Hava gösterilerinde şunlar yer alıyor:

Türk Yıldızları

Solo Türk

ANKA 3 İHA

Bayraktar TB3 İHA

Bayraktar Akıncı İHA

Bayraktar TB2 İHA

Hürkuş

Hürjet

T-129 Atak Helikopteri

S-70 (Çelik Kanatlar)

BEL-429 (Üzüm Salkımı)

KC-135 ve 152 Pasaj Geçişi

T-70 Özel Kuvvetler

4 gün sürecek festivalde, TEKNOFEST Şampiyonlar Ligi, TEKNOFEST Proje Sergi Alanı, Nükleer Enerji Teknolojileri Tasarım Yarışması, E-Ticaret Hackathonu, TEKNOFEST Drone Şampiyonası, World Drone Cup Yarışmaları ve Uluslararası Buluş Fuarı yapılacak. World Drone Cup yarışmasında 32 farklı ülkeden 32 pilot yarışacak.

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“Zaferin İzinde: Çanakkale Dijital Deneyim Alanı” isimli simülasyon alanı oluşturuldu. Çanakkale Savaşının atmosferi simülasyon ortamında yaşatılıyor. "Köklerden Geleceğe: TEKNOFEST Dijital Evren" isimli deneyim alanında, Anadolu'dan çıkan bilim insanlarının izinde dijital yolculuk yapılıyor.

Festival ana sahnesinde "Rafadan Tayfa Teknolojik Tayfa" ve Kültür ve Medeniyet Vakfı'nın etkinliği düzenlenecek. Çocuk sahnesinde de "Bilim Gösterisi", "Sahne Senin Çocuk", "Rafadan Tayfa Teknolojik Tayfa", "HÜRKUŞ-GÖKBEY Müzikali", "Ege ile Gaga" etkinlikleri yer alıyor.

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