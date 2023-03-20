TEKNOFEST'ten yatırım alan girişimler açıklandı

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T3 Vakfı bünyesindeki T3 Girişim Merkezi tarafından başlatılan TEKNOFEST Girişim Programı ile yerli teknoloji şirketlerinin gelişimi destekleniyor. Geleceğe yönelik parlak iş fikirlerinin büyümesine katkı sağlanıyor.

Teknoloji odaklı iş fikrini girişime dökmek isteyenler için ön kuluçka programı ile, halihazırda kurulmuş şirketleri ise hızlandırma programı ile maddi destek olunuyor. TEKNOFEST Girişim Programı’nın ilkinde 20 Ön Kuluçka ve 5 Hızlandırma olmak üzere 25 girişime toplam 3 milyon TL hibe desteği sağlandı.

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TEKNOFEST Girişim Programının ikinci dönem kazananları belli oldu

TEKNOFEST Girişim Programı’nın 2. dönemi için 9’u Ön Kuluçka, 8’i Hızlandırma programına olmak üzere 17 girişim seçildi. Ön kuluçka desteği kazananlara 150 bin TL, hızlandırma desteği kazananlara 300 bin TL maddi destek sağlanacak. Maddi desteğe ek olarak girişimcilik eğitimleri, ofis desteği, yatırımcı ve mentor görüşmeleri gibi imkanlar sunulacak.

TEKNOFEST Girişim Programı 2. Dönem Girişimleri

Hızlandırma Programı

Anadolu Robotik

Keşif-gözlem, güvenlik, kaynak-inşa, gibi birçok su altı ve su üstü faaliyetlerini otonom veya uzaktan kontrollü şekilde gerçekleştiren insansız su altı ve su üstü araçları geliştirmektedir.

3 AGE

Revir - dijital sağlık merkezi adlı yapay zeka destekli tele-sağlık yazılım ve donanım ürünü ile sağlıkta fırsat eşitsizliğini gidermek için çalışmalarına devam etmektedir.

Rise Teknoloji

Tıp ve sağlık eğitimlerinde simülasyon yöntemleri kullanımını; mobil, kullanıcı dostu ve makul fiyatlı hale getirmek için çalışan Rise Teknoloji, yazılım ve donanım tabanlı çözümler sunmaktadır.

Move On

Yapay zeka tabanlı tarım teknolojileri mottosuyla çalışmalarını yürüten Move On, traktörleri otonom hale getiren dünyadaki 5 firmadan Türkiye'deki tek firmadır.

Medroco

Nöroplastisite temelli egzersizi baz alan ve kullanıcılarla uzmanları veri odaklı bir şekilde uzaktan terapi ve egzersiz için bir araya getirmeyi hedefleyen, donanım ve yazılım üreticisidir.

HydroBorPem-Hebunk

Hidrojen bataryalı scooter üreten Hebunk, elektrikli scooterlara kıyasla iki kat daha uzun menzile sahip, her türlü yokuşu çıkabilen ve 5 dakika içinde yeniden şarj olabilen scooter ürünü ile çalışmalarına devam etmektedir.

Kodgem

Ofis çalışanlarının yaşam kalitesi artıran giyilebilir teknoloji üreten Kodgem, sağlıklı bir duruşa sahip olmak ve düzenli egzersiz yapmayı kolaylaştırmak amacıyla ürünler geliştirmeye devam ediyor.

CatchPad

CatchPad, oyunlaştırılmış yüzlerce aktiviteyle fiziksel ve zihinsel gelişimi destekleyen, aynı zamanda performansa dair istatistikler sunan mobil uygulama destekli interaktif egzersiz platformu üzerine çalışmalarını yapmaktadır.

Ön Kuluçka Programı

Markas Makine Teknoloji

Model roketçilik ve atmosfer balonu projelerinde kullanılabilecek IoT alt yapısıyla, çevresel şartlara uygun donatılmış elektronik uçuş kontrol ve kayıt donanımı üretmektedir.

Nevasoft

Ürettikleri yapay zeka destekli kan analizi yazılımı ile lösemi vb. kan hastalıklarının teşhisinde hematoloji ve onkoloji uzmanlarına yardımcı karar destek sistemi üzerine çalışmaktadır.

SoilBiom

SoilBiom, eDNA yöntemiyle tür düzeyinde tespit edilecek endofitik bakterilerle bitki direncini ve verimini artıran, bitkiye özel gübre destekleyici preparat geliştirmektedir.

Rovense

İnsanın erişmekte güçlük çektiği kapalı ortamlara girerek bu ortamın 3-Boyutlu modelini çıkarıp kullanıcının model üzerinde detaylı bir denetim gerçekleştirmesini sağlayan drone ve denetim yazılımı üzerine çalışmaktadır.

Fladriw

Damar yolu açma veya kan alma işlemi kolaylığı sağlamak amacıyla, damar görüntüsü veren ürün üzerine çalışmaktadır.

Helimore Havacılık

10 litrelik ilaçlama kapasitesine sahip, belirlenen noktalarda otonom uçuş sağlayan, görev yapacağı alandaki zararlı otları anlık görüntü işleme teknikleri ile fark eden ve ilaçlama yapan drone geliştirmektedir.

BioCountix

Gıda ve su mikrobiyoloji testlerinde bakteriyel koloni sayım işlemlerini yüksek doğrulukla saniyeler içerisinde gerçekleştiren yapay zeka tabanlı otonom koloni sayacı üretmektedir.

KiDoSe

Ailelerin çocuklarıyla birlikte sağlıklı vakit geçirebilecekleri ve eğitici özellikte olan materyal geliştirerek eğitim paketi hizmeti sunmaktadır.

Mind Maze Game

Ortaokul ve lise müfredatını 2d-3d oyunlar haline getirerek günümüz teknolojisi ile eğitimi birleştirmeye çalışan eğitim platformu oluşturma üzerine çalışmalarına devam etmektedir.

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TEKNOFEST'ten yatırım alan girişimler açıklandı