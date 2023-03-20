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    TEKNOFEST'ten yatırım alan girişimler açıklandı

    TEKNOFEST Girişim Programı ikinci dönem kazananları açıklandı. T3 Girişim Merkezi'nden maddi destek alacak girişimler neler?                                     
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    TEKNOFEST'ten yatırım alan girişimler açıklandı Tam Boyutta Gör

    T3 Vakfı bünyesindeki T3 Girişim Merkezi tarafından başlatılan TEKNOFEST Girişim Programı ile yerli teknoloji şirketlerinin gelişimi destekleniyor. Geleceğe yönelik parlak iş fikirlerinin büyümesine katkı sağlanıyor.

    Teknoloji odaklı iş fikrini girişime dökmek isteyenler için ön kuluçka programı ile, halihazırda kurulmuş şirketleri ise hızlandırma programı ile maddi destek olunuyor. TEKNOFEST Girişim Programı’nın ilkinde 20 Ön Kuluçka ve 5 Hızlandırma olmak üzere 25 girişime toplam 3 milyon TL hibe desteği sağlandı.

    TEKNOFEST Girişim Programının ikinci dönem kazananları belli oldu

    TEKNOFEST Girişim Programı’nın 2. dönemi için 9’u Ön Kuluçka, 8’i Hızlandırma programına olmak üzere 17 girişim seçildi. Ön kuluçka desteği kazananlara 150 bin TL, hızlandırma desteği kazananlara 300 bin TL maddi destek sağlanacak. Maddi desteğe ek olarak girişimcilik eğitimleri, ofis desteği, yatırımcı ve mentor görüşmeleri gibi imkanlar sunulacak.

    TEKNOFEST Girişim Programı 2. Dönem Girişimleri

    Hızlandırma Programı

    • Anadolu Robotik

    Keşif-gözlem, güvenlik, kaynak-inşa, gibi birçok su altı ve su üstü faaliyetlerini otonom veya uzaktan kontrollü şekilde gerçekleştiren insansız su altı ve su üstü araçları geliştirmektedir.

    • 3 AGE

    Revir - dijital sağlık merkezi adlı yapay zeka destekli tele-sağlık yazılım ve donanım ürünü ile sağlıkta fırsat eşitsizliğini gidermek için çalışmalarına devam etmektedir.

    • Rise Teknoloji

    Tıp ve sağlık eğitimlerinde simülasyon yöntemleri kullanımını; mobil, kullanıcı dostu ve makul fiyatlı hale getirmek için çalışan Rise Teknoloji, yazılım ve donanım tabanlı çözümler sunmaktadır.

    • Move On

    Yapay zeka tabanlı tarım teknolojileri mottosuyla çalışmalarını yürüten Move On, traktörleri otonom hale getiren dünyadaki 5 firmadan Türkiye'deki tek firmadır.

    • Medroco

    Nöroplastisite temelli egzersizi baz alan ve kullanıcılarla uzmanları veri odaklı bir şekilde uzaktan terapi ve egzersiz için bir araya getirmeyi hedefleyen, donanım ve yazılım üreticisidir.

    • HydroBorPem-Hebunk

    Hidrojen bataryalı scooter üreten Hebunk, elektrikli scooterlara kıyasla iki kat daha uzun menzile sahip, her türlü yokuşu çıkabilen ve 5 dakika içinde yeniden şarj olabilen scooter ürünü ile çalışmalarına devam etmektedir.

    • Kodgem

    Ofis çalışanlarının yaşam kalitesi artıran giyilebilir teknoloji üreten Kodgem, sağlıklı bir duruşa sahip olmak ve düzenli egzersiz yapmayı kolaylaştırmak amacıyla ürünler geliştirmeye devam ediyor.

    • CatchPad

    CatchPad, oyunlaştırılmış yüzlerce aktiviteyle fiziksel ve zihinsel gelişimi destekleyen, aynı zamanda performansa dair istatistikler sunan mobil uygulama destekli interaktif egzersiz platformu üzerine çalışmalarını yapmaktadır.

    Ön Kuluçka Programı

    • Markas Makine Teknoloji

    Model roketçilik ve atmosfer balonu projelerinde kullanılabilecek IoT alt yapısıyla, çevresel şartlara uygun donatılmış elektronik uçuş kontrol ve kayıt donanımı üretmektedir.

    • Nevasoft

    Ürettikleri yapay zeka destekli kan analizi yazılımı ile lösemi vb. kan hastalıklarının teşhisinde hematoloji ve onkoloji uzmanlarına yardımcı karar destek sistemi üzerine çalışmaktadır.

    • SoilBiom

    SoilBiom, eDNA yöntemiyle tür düzeyinde tespit edilecek endofitik bakterilerle bitki direncini ve verimini artıran, bitkiye özel gübre destekleyici preparat geliştirmektedir.

    • Rovense 

    İnsanın erişmekte güçlük çektiği kapalı ortamlara girerek bu ortamın 3-Boyutlu modelini çıkarıp kullanıcının model üzerinde detaylı bir denetim gerçekleştirmesini sağlayan drone ve denetim yazılımı üzerine çalışmaktadır.

    • Fladriw

    Damar yolu açma veya kan alma işlemi kolaylığı sağlamak amacıyla, damar görüntüsü veren ürün üzerine çalışmaktadır.

    • Helimore Havacılık

    10 litrelik ilaçlama kapasitesine sahip, belirlenen noktalarda otonom uçuş sağlayan, görev yapacağı alandaki zararlı otları anlık görüntü işleme teknikleri ile fark eden ve ilaçlama yapan drone geliştirmektedir.

    • BioCountix

    Gıda ve su mikrobiyoloji testlerinde bakteriyel koloni sayım işlemlerini yüksek doğrulukla saniyeler içerisinde gerçekleştiren yapay zeka tabanlı otonom koloni sayacı üretmektedir.

    • KiDoSe

    Ailelerin çocuklarıyla birlikte sağlıklı vakit geçirebilecekleri ve eğitici özellikte olan materyal geliştirerek eğitim paketi hizmeti sunmaktadır.

    • Mind Maze Game

    Ortaokul ve lise müfredatını 2d-3d oyunlar haline getirerek günümüz teknolojisi ile eğitimi birleştirmeye çalışan eğitim platformu oluşturma üzerine çalışmalarına devam etmektedir.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    M
    MCCACA 4 saat önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 1 gün önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 3 gün önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 4 gün önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

    Profil resmi
    ugah6aiw 4 gün önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

    Profil resmi
    belen1998 4 gün önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 4 gün önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 5 gün önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 5 gün önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 5 gün önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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    Forumdan Konular

    bcaa off günlerde kullanılır mi spor susturucu sayısalcıyım fizik yapamıyorum intel hd graphics 4000 kaç gb soğukta vites zor geçiyor

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