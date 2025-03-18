Intel’in yeni CEO’su şirkette büyük değişiklikler yapmaya hazırlanıyor

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Tam Boyutta Gör Dünyanın en büyük yarı iletken üreticilerinden Intel, köklü bir dönüşüm sürecine giriyor. Şirketin yeni CEO’su Lip-Bu Tan, hem yapay zeka stratejisini hem de üretim süreçlerini yeniden şekillendirmeye hazırlanıyor. Tan’ın, yıllardır sorun yaşayan Intel’i yeniden zirveye taşımak için radikal ve köklü kararlar alacağı belirtiliyor.

Reuters’in kaynaklarına göre, Tan, Intel’in hantallaşan orta yönetim katmanında büyük kesintilere gitmeyi planlıyor. Eski CEO Pat Gelsinger döneminde, şirketin yönetim yapısının fazla bürokratik hale geldiği ve hızlı karar alma süreçlerinin sekteye uğradığı eleştirileri yapılmıştı. Tan, bu yapıyı daha çevik hale getirmeyi hedefliyor.

Tan’ın bu hamlesi, teknoloji dünyasında "sert ama gerekli" bir adım olarak görülürken yarı iletken sektöründe uzman olan isimler Gelsinger’in "fazla nazik" davrandığını ve yönetim kadrosunda gerekli değişiklikleri yapmadığını belirtiyor.

Intel Foundry’ye odaklanma

Tam Boyutta Gör Intel Foundry veya firmanın çip üretim birimi, geçmişte yalnızca kendi çiplerini üretiyordu. Ancak son yıllarda TSMC ve Samsung gibi rakiplerle rekabet edebilmek için dış müşterilere de üretim yapmaya başladı. Tan’ın bu stratejiyi daha agresif bir şekilde genişleteceği ve Nvidia, Microsoft, Amazon gibi büyük müşterileri çekmeye çalışacağı ifade ediliyor.

Intel’in yeni nesil çip üretim teknolojisi olan "18A süreci", şirketin gelecekteki en büyük kozu olacak. Bu teknolojiyle üretilen Panther Lake çipleri, özellikle yapay zeka destekli iş yüklerine odaklanacak.

Yapay zeka olmazsa olmaz

Intel’in son yıllarda en büyük rakipleri olan Nvidia ve AMD, yapay zeka çiplerinde ciddi pazar payı elde etti. Tan, Intel’in bu yarışta geri kalmaması için yeni nesil yapay zeka çipleri geliştirme planlarını hızlandırıyor. Şirketin, yapay zeka sunucuları için özel çipler üretmenin yanı sıra yazılım, robotik ve temel yapay zeka modelleri gibi alanlara da yatırım yapacağı belirtiliyor.

Tan’ın şirketin başına geçeceği haberinden bu yana firmanın hisseleri neredeyse yüzde 30 artış göstermiş durumda. Analistler, Intel’in bu yeni yapılanmayla birlikte uzun vadede yeniden büyüme trendine girebileceğini düşünüyor. Intel’in üzerindeki kara bulutların arasından şirketin üzerine güneş ışıkları düşmeye başlamış olsa da aydınlığa ulaşmak için somut ürünlerin ortaya konması gerekiyor. Dolayısıyla Intel’in önündeki en büyük sınavlardan biri, 2027 yılına kadar Nvidia ile rekabet edebilecek güçlü bir yapay zeka çipi mimarisi geliştirmek olacak. Yeni CEO’nun önümüzdeki günlerde şirket içi toplantılar düzenleyerek çalışanları bilgilendirmesi ve yeni stratejilerini duyurması bekleniyor.

“Sadece paranoyaklar hayatta kalır”

Tam Boyutta Gör Öte yandan Tan’ın stratejisinin Gelsinger’in stratejisinden çok da farklı olmadığı görülüyor. Daha doğrusu ana odak olarak. Gelsinger, Intel’i bir müşteriler için de çip üreten bir dev haline getirmeyi planlamıştı. Ancak TSMC kadar müşteri ve teknik hizmet sunamadı ve bu da gecikmelere ve başarısızlıklara yol açtı.

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Liderlik farkının Intel’e başarı getirip getirmeyeceğini ise zaman gösterecek. Genel stratejiler örtüşse de Tan’ın Gelsinger yönetimi dönemini eleştirdiği ve beğenmediği de oldukça açık. Şirketin mevcut kültüründen hayal kırıklığı duyan Tan, eski CEO Andy Grove tarafından benimsenen “sadece paranoyaklar hayatta kalır” anlayışının da kaybedildiğine inanıyor.

Tan, esasında geçen Ağustos ayına kadar Intel’in yönetim kurulundaydı ve bu görüşlerini ve fikirlerini de yönetim kuruluna sunmuştu. Ancak o dönem kurul bu fikirleri dinlememişti ve akabinde Tan, aniden istifa etmişti. Sonuç olarak Tan, şirketin geleceği için belirli bir görüşe sahip. Daha önce de söylediğim gibi; Intel’in geleceği de 18A sürecine bağlı. Geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan bilgilere göre Nvidia ve Broadcom’ın bu sürece yönelik ilgisi ve testler gerçekleştiriyorlar. Hatta AMD de 18A sürecini değerlendiriyor.

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Intel’in yeni CEO’su radikal değişiklikler yapmaya hazırlanıyor