Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Teknosa’dan kargo sorununa çözüm: Araçta Teslimat

    Teknosa, kargo firmalarıyla uğraşmak istemeyen ve koronavirüs nedeniyle mağazalara girmek istemeyen müşteriler için araca teslimat hizmetini başlattı.
    3 sa.
    1,3b
    22
    10
    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Teknosa’dan kargo sorununa çözüm: Araçta Teslimat
    Tam Boyutta Gör

    Koronavirüs salgını nedeniyle e-ticaret kullanımı ciddi oranda arttı. E-ticarette yaşanan yoğunluk nedeniyle kargo firmalarındaki sorunlar daha da artmaya başladı. Kargo firmalarıyla sorun yaşamak istemeyen müşteriler mağazalardan alışverişi tercih ediyordu ancak koronavirüs nedeniyle müşteriler mağazaya gitmeye çekiniyor. Teknosa, bu duruma çözüm olarak araca teslimat hizmetini başlattı.

    Teknosa’nın Araçta Teslimat olarak adlandırdığı hizmet ,11 ilde 19 mağazada pilot uygulama olarak hayata geçti. Tüketicilerden gelecek talep doğrultusunda diğer mağazalarda da hayata geçirilmesi hedefleniyor.

    Ayrıca Bkz. "Abonelik iptali çilesi bitti"

    Araçta Teslimat hizmetinden faydalanmak için sipariş verirken “Mağazadan Al” seçeneğini seçmeniz yeterli. Ek ücret alınmıyor. Sipariş sonrasında SMS ile bilgilendirme mesajı gönderilecek. Teslimatınızın araca yapılmasını istiyorsanız mağaza görevlisi ile anlaşılacak teslimat/otopark noktasında buluşarak, mağazaya girmeye gerek kalmadan ürününü alabileceksiniz.

    Araçta Teslimat hizmeti veren mağazalar

    • Adana Optimum    
    • Ankara Ankamall Extra
    • Ankara Eryaman Optimum
    • Ankara Panora Extra
    • Antalya Kepez Özdilek Exxtra
    • Bursa Carrefoursa Extra
    • İstanbul Bahçeşehir Akbatı
    • İstanbul Kadıköy Nautilus Exxtra
    • İstanbul Levent Metrocity Exxtra
    • İstanbul Maltepe Carrefoursa
    • İstanbul Marmara Forum Exxtra
    • İzmir Forum Bornova Extra
    • İzmir Mavibahçe Extra
    • İzmit 41 Burda
    • İzmit Gebze Center
    • Kayseri Forum
    • Muğla Bodrum Konacık Extra
    • Samsun Bulvar
    • Trabzon Forum
       


    https://www.teknosa.com/aracta-teslimat Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    Quard (Ahmet G) 1 sa.
    Ayrımcılık,bu iller canda diğer iller patlıcan mı :(
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    speed001 (Ramazan Çelik) 1 sa.
    Yani bu önlemle vaka sayısı %0,0000000000000001 azalmış oldu.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Musty3535123 2 sa.
    getir le falan anlaşsalardı daha mantıklı olurdu bence :D
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    fuckulteli 2 sa.
    "Benim için" mağazaya kadar gidip otoparktan teslim almakla mağaza içinden teslim almak fark etmiyor. İster istemez market alışverişi için markete gidiyorsam, hazırlanmış alışverişimi de en az temasla Teknosa mağazasından almam mümkün.

    Birileri faydalanırsa, işine yararsa ne güzel.. Benim için varmış yokmuş bir şey değişmedi.
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    emreyy0034 (Emre Yücel) 2 sa. yeni yorumcu
    Bu haber için geç kalınmadımı
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    tahsinkılıç 2 sa. yeni yorumcu
    anlamadığım şey oraya gelip alacaksak neden kargo var
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    smart1978 (X Y) 3 sa.
    Bu sistem daha cok Teknosa calisanlarin viruse karsi korunmasi icin olmus. Gel ayagimiza teslim al :) . Aracta teslimat komikmis....
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    emreyy0034 (Emre Yücel) 2 sa. yeni yorumcu smart1978
    Herkes kendini düsünmek zorunda
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    DH Misafiri 3 sa.
    Biraz geç olmadımı teknosa beyçiğim 2 ay önce olsaydı belki bir işe yarardı en azından
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 24 dk. 2020 Skoda Octavia'nın sıkıştırılmış doğal gazla çalışan versiyonu tanıtıldı 54 dk. Panasonic Toughbook A3 dayanıklılık odaklı tablet modeli satışa çıkıyor 1 sa. Yeni vaka sayısı az da olsa düştü (26 Haziran) 1 sa. TCl 10 Pro Türkiye'de satışa çıktı! TCL 10 Pro fiyatı ve özellikleri 1 sa. Lexar SL200 taşınabilir SSD’sini duyurdu 2 sa. Milli elektrikli tren pazartesi günü raylara iniyor 2 sa. Uygun fiyatlı Xbox Series X konsolu geliyor 3 sa. Yeni Mi Store mağazası Hatay'da açılıyor 3 sa. GÖRÜNTÜLENEN Teknosa’dan kargo sorununa çözüm: Araçta Teslimat Sonraki AMD 2014’te koyduğu hedefi aştı: 25 katın üzerinde verimlilik artışı yakaladı 4 sa. Hayat Eve Sığar uygulamasının kullanım istatistikleri paylaşıldı 4 sa. Mobil yonga dünyasında Güney Kore dönemi için Samsung çalışmalarını arttırdı 5 sa. 2020 Ford F-150 tanıtıldı: Hibrit versiyon ve yeni teknolojiler 6 sa. MacBook klavyeleri yükselen bir yapıya kavuşabilir 6 sa. Nolan'ın yeni filmi Tenet iki hafta daha ertelendi 7 sa. 4G'li iPhone 12 modelinin fiyatı sızdırıldı 8 sa. Abonelik iptali çilesi bitti 8 sa. İnternet kafe ve oyun salonları 1 Temmuz'da açılıyor 9 sa. Yapay zekâya sahip bir robot, 70 milyon dolar bütçeli filmde başrol oynayacak 9 sa. Epic Games mağazasında Stranger Things 3: The Game ve AER Memories of Old hediyesi var 21 sa. Xbox Live Gold Temmuz 2020 oyunları açıklandı 23 sa. Çok iyi... ama bir şey eksik "Honor Magic Earbuds incelemesi" 23 sa. Dün zıplama yapan yeni vaka sayısı bugün aynı seyrinde (25 Haziran) 23 sa. Cyberpunk 2077’den yeni fragman geldi 1 gün Steam Yaz İndirimleri başladı! İşte dikkat çeken indirimler 1 gün Uzun dönem egzersiz gen ekspresyonunu anlamlı ölçüde değiştirebilir 1 gün Olympus markası Japan Industrial Partners altında faaliyet gösterecek 1 gün Yeni Hyundai i10 N Line, İzmit'te üretim bandına çıktı 1 gün JOLED grubu Samsung’a patent davası açtı Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi