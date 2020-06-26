Teknosa’dan kargo sorununa çözüm: Araçta Teslimat

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Koronavirüs salgını nedeniyle e-ticaret kullanımı ciddi oranda arttı. E-ticarette yaşanan yoğunluk nedeniyle kargo firmalarındaki sorunlar daha da artmaya başladı. Kargo firmalarıyla sorun yaşamak istemeyen müşteriler mağazalardan alışverişi tercih ediyordu ancak koronavirüs nedeniyle müşteriler mağazaya gitmeye çekiniyor. Teknosa, bu duruma çözüm olarak araca teslimat hizmetini başlattı.

Teknosa’nın Araçta Teslimat olarak adlandırdığı hizmet ,11 ilde 19 mağazada pilot uygulama olarak hayata geçti. Tüketicilerden gelecek talep doğrultusunda diğer mağazalarda da hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Ayrıca Bkz. "Abonelik iptali çilesi bitti"

Araçta Teslimat hizmetinden faydalanmak için sipariş verirken “Mağazadan Al” seçeneğini seçmeniz yeterli. Ek ücret alınmıyor. Sipariş sonrasında SMS ile bilgilendirme mesajı gönderilecek. Teslimatınızın araca yapılmasını istiyorsanız mağaza görevlisi ile anlaşılacak teslimat/otopark noktasında buluşarak, mağazaya girmeye gerek kalmadan ürününü alabileceksiniz.

Araçta Teslimat hizmeti veren mağazalar

Adana Optimum

Ankara Ankamall Extra

Ankara Eryaman Optimum

Ankara Panora Extra

Antalya Kepez Özdilek Exxtra

Bursa Carrefoursa Extra

İstanbul Bahçeşehir Akbatı

İstanbul Kadıköy Nautilus Exxtra

İstanbul Levent Metrocity Exxtra

İstanbul Maltepe Carrefoursa

İstanbul Marmara Forum Exxtra

İzmir Forum Bornova Extra

İzmir Mavibahçe Extra

İzmit 41 Burda

İzmit Gebze Center

Kayseri Forum

Muğla Bodrum Konacık Extra

Samsun Bulvar

Trabzon Forum



https://www.teknosa.com/aracta-teslimat

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