Teknosa’dan kargo sorununa çözüm: Araçta Teslimat

Koronavirüs salgını nedeniyle e-ticaret kullanımı ciddi oranda arttı. E-ticarette yaşanan yoğunluk nedeniyle kargo firmalarındaki sorunlar daha da artmaya başladı. Kargo firmalarıyla sorun yaşamak istemeyen müşteriler mağazalardan alışverişi tercih ediyordu ancak koronavirüs nedeniyle müşteriler mağazaya gitmeye çekiniyor. Teknosa, bu duruma çözüm olarak araca teslimat hizmetini başlattı.
Teknosa’nın Araçta Teslimat olarak adlandırdığı hizmet ,11 ilde 19 mağazada pilot uygulama olarak hayata geçti. Tüketicilerden gelecek talep doğrultusunda diğer mağazalarda da hayata geçirilmesi hedefleniyor.
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Araçta Teslimat hizmetinden faydalanmak için sipariş verirken “Mağazadan Al” seçeneğini seçmeniz yeterli. Ek ücret alınmıyor. Sipariş sonrasında SMS ile bilgilendirme mesajı gönderilecek. Teslimatınızın araca yapılmasını istiyorsanız mağaza görevlisi ile anlaşılacak teslimat/otopark noktasında buluşarak, mağazaya girmeye gerek kalmadan ürününü alabileceksiniz.
Araçta Teslimat hizmeti veren mağazalar
- Adana Optimum
- Ankara Ankamall Extra
- Ankara Eryaman Optimum
- Ankara Panora Extra
- Antalya Kepez Özdilek Exxtra
- Bursa Carrefoursa Extra
- İstanbul Bahçeşehir Akbatı
- İstanbul Kadıköy Nautilus Exxtra
- İstanbul Levent Metrocity Exxtra
- İstanbul Maltepe Carrefoursa
- İstanbul Marmara Forum Exxtra
- İzmir Forum Bornova Extra
- İzmir Mavibahçe Extra
- İzmit 41 Burda
- İzmit Gebze Center
- Kayseri Forum
- Muğla Bodrum Konacık Extra
- Samsun Bulvar
- Trabzon Forum
https://www.teknosa.com/aracta-teslimat Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Birileri faydalanırsa, işine yararsa ne güzel.. Benim için varmış yokmuş bir şey değişmedi.