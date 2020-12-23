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    Telegram, Discord benzeri grup sesli sohbetler özelliğini duyurdu

    Telegram, paylaştığı bir blog gönderisi ile herhangi bir grupta sesli sohbetlere izin veren bir özelliği duyurdu. Yeni sesli sohbet özelliği, Discord benzeri bir yapıya sahip.
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Telegram, yeni bir güncelleme ile sesli sohbetler adını verdiği yeni bir özelliği uygulamaya ekliyor. Platform paylaştığı bir blog gönderi ile kullanıcıların, herhangi bir Telegram grubunu sesli sohbet odasına dönüştürebileceği bu özelliği duyurdu. Özellik, Discord'a benzer bir şekilde çalışacak.

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    Telegram gruplarında sesli sohbetler özelliği

    Telegram'ın yeni özelliği olan sesli sohbetler, mevcut metin ve medya tabanlı iletişime paralel olarak çalışacak ve grup üyelerine, ihtiyaç duyulduğunda bir sohbete hızla girip çıkma seçeneği sunacak.

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    Telegram'ın yeni özelliği olan sesli sohbetler, mevcut metin ve medya tabanlı iletişime paralel olarak çalışacak ve grup üyelerine, ihtiyaç duyulduğunda bir sohbete hızla girip çıkma seçeneği sunacak.

    Telegram'ın blog gönderisinde: "Herhangi bir Telegram grubu artık her zaman açık bir sesli sohbet odasına dönüşebilir. Sohbetler, mevcut metin ve medya tabanlı iletişime paralel olarak çalışır ve gruba kısa süreli canlı bir konuşma katmanı ekler. Ekipler için sanal ofis alanları veya herhangi bir topluluk için gayri resmi salonlar olarak kullanılabilirler." ifadeleri yer aldı.

    Bir arama etkin olduğunda artık grup sohbetinin üst kısmında bir 'Sesli Sohbet' başlığı görülecek. Sohbete dahil olmak için başlıktaki 'Katıl' düğmesine dokunmak yeterli olacak. Açılan sayfada görüşmede kaç aktif katılımcının bulunduğunun yanı sıra mikrofonu kapatma, ses düzeyi ayarı ve sohbetten ayrılma gibi seçenekler de bulunacak. Sesli sohbete dahil olan kullanıcılar, uygulama içerisinde serbestçe dolaşabilecek ve başka kullanıcılara mesaj atabilecek.

    Telegram ayrıca Android için sistem genelinde bir widget olarak çalışan kullanışlı bir sesli sohbet katmanı oluşturdu. Telegram arka planda çalışırken kimin konuştuğunu veya mikrofonun açık olup olmadığını görmeyi sağlamakla beraber istenirse bu özellik ile sohbet de sonlandırılabilecek.

    Blog yazısı ayrıca Telegram'ın yeni sesli sohbet özelliğinin "birkaç bin katılımcıyı" barındırabileceğini ve bu da birçok yeni olasılığın önünü açtığını belirtiyor. Telegramda bir grubun yöneticisiyseniz ve diğer üyelerle sesli sohbetleri denemek istiyorsanız, üç noktalı menü simgesine dokunup yeni 'Sesli Sohbeti Başlat' seçeneğini seçerek grubunuzda etkinleştirebilirsiniz.



    https://www.theverge.com/2020/12/23/22196894/telegram-voice-chats-group-discord-feature Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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