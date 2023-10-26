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    Anlık Bildirim

    Telegram, Hamas’a ait bazı kanallara erişimi engelledi

    Rusya merkezli anlık mesajlaşma uygulaması Telegram, Hamas’ın en büyük 2 iletişim kanalına Android cihazlar için Telegram’da erişim engeli getirdiği belirlendi.

    Telegram, Hamas’a ait bazı kanallara erişimi engelledi Tam Boyutta Gör

    Rusya merkezli anlık mesajlaşma uygulaması Telegram, Hamas’ın en büyük 2 iletişim kanalına Telegram’da erişim engeli getirdi.

    Kısa süre önce açıklama yapan Telegram CEO’su Pavel Durov, “Savaş içeriklerine kapımız açık kalacak” demişti.

    Android’de Hamas tarafından kullanılan iki büyük Telegram kanalına şu an Android için Telegram’dan erişim sağlanamıyor.

    Meta gibi birçok şirket Hamas’a yönelik birçok yasak getirdi ve propaganda olarak görülen iletişim kanalları kapatıldı.

    Kısa süre önce “Bu haftanın başlarında Hamas, Aşkelon’daki sivilleri füze saldırılarından önce bölgeyi terk etmeleri konusunda uyarmak için Telegram’ı kullandı. Kanallarını kapatmak hayat kurtarmaya yardımcı olur mu yoksa daha fazla hayatı tehlikeye mi atar? Duygusal dürtülerle hareket etmek her zaman caziptir. Ancak bu tür karmaşık durumlar, sosyal platformlar arasındaki farklılıkları da dikkate alan kapsamlı bir değerlendirme gerektirir. İçerikleri insanlara algoritmik olarak gösteren diğer uygulamaların aksine, Telegram’da kullanıcılar yalnızca özel olarak abone oldukları içeriği alıyorlar. Bu nedenle, Telegram kanallarının propagandayı önemli ölçüde güçlendirmek için kullanılması çok olası değil. Bunun yerine, araştırmacılar, gazeteciler ve doğru bilgi kontrolüne ihtiyaç duyanlar için benzersiz bir (İlk elden çalışan) bilgi kaynağı olarak hizmet ediyorlar. Bu bilgi kaynağını yok etmek bizim için kolay olsa da bunu yapmak, zaten vahim olan bir durumu daha da kötüleştirme riski taşıyor.” şeklinde Telegram CEO’su Pavel Durov açıklama yapmıştı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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