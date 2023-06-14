Telo MT1 elektrikli pickup ile tanışın: Kendisi küçük ama vaatleri büyük

Öncelikle Telo'nun arkasındaki isimlerden biraz bahsedelim. Şirketin CEO'su Jason Marks, otomotiv sektöründe yıllarca deneyimi olan ve özellikle ADAS (gelişmiş sürücü asistan sistemi) test sistemlerinde uzmanlaşmış bir isim. CTO Forrest North ise Tesla Roadster'ı geliştiren ekibin üyelerinden biriydi.
Bu iki deneyimli ismin Lidar, elektrikli araç bataryaları ve şarj üzerine çeşitli patentleri bulunuyor. Daha önce Samsung, L’Oreal, Puma ve Prada gibi ünlü markalarla çalışmış olan Yves Behar da şirketin tasarım bölümünün başına getirilmiş. Bu haberde gördüğünüz Telo MT1 isimli elektrikli pickup da Behar'ın kaleminden çıktı.
Dört kapılı tasarımıyla dikkat çeken elektrikli pickup, içeride 5 kişilik yaşam alanı sunuyor. Arkadaki kasanın uzunluğu ise 1524 mm. Kasa ile kabini ayıran bölümün bir kısmı açılabiliyor. Bu sayede daha uzun nesneler de rahatlıkla taşınabiliyor. Ayrıca tıpkı Rivian gibi kasanın alt kısmında da bir depolama alanı mevcut. Bu alana yandaki kapak aracılığıyla erişim sağlanıyor.
Telo MT1'in kağıt üzerindeki özelliklerine baktığımızda toplam 500 hp güç sunan iki elektrik motoruna sahip olduğunu görmekteyiz. Bu sayede dört tekerlekten çekiş özelliği sunan model 0-100 km/s hızlanmasını 4 saniyede tamamlıyor ve 200 km/s son hıza çıkabiliyor. 106 kWsa'lik batarya ise 563 kilometre sürüş menzili sağlarken 20 dakikada yüzde 20-80 dolum sağlayan hızlı şarja da imkan tanıyor.
Telo MT1'in satış fiyatının 50 bin dolar civarında olması bekleniyor. Şirket şimdiden 152 dolar kapora karşılığında ön sipariş almaya başlamış.
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Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
🤩
Çok iyi