Telo MT1 elektrikli pickup ile tanışın: Kendisi küçük ama vaatleri büyük

Tam Boyutta Gör Kaliforniya merkezli elektrikli araç girişimi Telo, özellikle Amerika'da devasa örnekleriyle bilinen pickup konseptini baştan yaratmayı planlıyor. Şirketin yeni elektrikli pickup modeli Mini Cooper SE ile benzer ölçülere sahip olmasına rağmen kullanışlılık açısından pazardaki büyük pickuplar ile aynı deneyimi vadediyor.

Öncelikle Telo'nun arkasındaki isimlerden biraz bahsedelim. Şirketin CEO'su Jason Marks, otomotiv sektöründe yıllarca deneyimi olan ve özellikle ADAS (gelişmiş sürücü asistan sistemi) test sistemlerinde uzmanlaşmış bir isim. CTO Forrest North ise Tesla Roadster'ı geliştiren ekibin üyelerinden biriydi.

Bu iki deneyimli ismin Lidar, elektrikli araç bataryaları ve şarj üzerine çeşitli patentleri bulunuyor. Daha önce Samsung, L’Oreal, Puma ve Prada gibi ünlü markalarla çalışmış olan Yves Behar da şirketin tasarım bölümünün başına getirilmiş. Bu haberde gördüğünüz Telo MT1 isimli elektrikli pickup da Behar'ın kaleminden çıktı.

Tam Boyutta Gör Altyapısında karbon fiber ile güçlendirilmiş plastik bileşenler bulunan Telo MT1'in kompakt ölçüleri, onu asıl öne çıkaran detay oluyor. Söz konusu araç, iki kapılı Cooper SE ile neredeyse aynı (3860 mm) uzunluğa sahip. Bunu sağlayan en önemli özellik ise ön tarafta uzun bir motor kaputunun olmaması çünkü elektrikli güç aktarma sisteminin böyle bir alana ihtiyacı yok. Bu tasarımın aracın arazi yeteneğini artırdığı da söylenebilir.

Dört kapılı tasarımıyla dikkat çeken elektrikli pickup, içeride 5 kişilik yaşam alanı sunuyor. Arkadaki kasanın uzunluğu ise 1524 mm. Kasa ile kabini ayıran bölümün bir kısmı açılabiliyor. Bu sayede daha uzun nesneler de rahatlıkla taşınabiliyor. Ayrıca tıpkı Rivian gibi kasanın alt kısmında da bir depolama alanı mevcut. Bu alana yandaki kapak aracılığıyla erişim sağlanıyor.

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Telo MT1'in kağıt üzerindeki özelliklerine baktığımızda toplam 500 hp güç sunan iki elektrik motoruna sahip olduğunu görmekteyiz. Bu sayede dört tekerlekten çekiş özelliği sunan model 0-100 km/s hızlanmasını 4 saniyede tamamlıyor ve 200 km/s son hıza çıkabiliyor. 106 kWsa'lik batarya ise 563 kilometre sürüş menzili sağlarken 20 dakikada yüzde 20-80 dolum sağlayan hızlı şarja da imkan tanıyor.

Tam Boyutta Gör Verilen bilgiye göre şirket ilk etapta Samsung'un 2170 silindirik pil hücrelerini kullanacak. Bu kompakt yapıya başarılı bir şekilde entegre edilen bataryanın yüksekliği sadece 10 cm. Bu sayede 25,4 cm yerden yüksekliğe sahip olan model; standart olarak gelen arazi lastikleri, dört tekerlekten çekiş özelliği ve bağımsız arka süspansiyonuyla doğa kaçamakları için oldukça uygun bir seçenek gibi görünüyor.

Telo MT1'in satış fiyatının 50 bin dolar civarında olması bekleniyor. Şirket şimdiden 152 dolar kapora karşılığında ön sipariş almaya başlamış.

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Telo MT1 elektrikli pickup tasarımı ve özellikleri