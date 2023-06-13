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    Türkiye'de Yılın Otomobili 2023 yarışmasının kazananı açıklandı

    “Türkiye’de Yılın Otomobili” seçimi için ilk etapta 33 aday belirlendi. Ardından 23 Nisan'da final etabında yarışacak 7 otomobil açıklandı. Şimdi ise sıra yılın otomobilini açıklamaya geldi.
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    Türkiye'de Yılın Otomobili 2023 yarışmasının kazananı açıklandı Tam Boyutta Gör
    Final etabında yarışacak isimler sırasıyla BMW X1, Dacia Jogger, Hyundai Ioniq 5, Nissan X-Trail, Opel Astra, Peugeot 408 ve Toyota Corolla Cross olarak belirlenmişti. Bu otomobiller arasından gazetecilerin oylarıyla ipi göğüsleyen taraf Nissan X-Trail oldu.

    64 gazetecinin katıldığı oylama sonuçlanana kadar X-Trail ve 408 arasında deyim yerindeyse kıyasıya bir rekabet yaşandı. Zaten puanlara bakıldığında bu çok net belli oluyor. 3580 puan alan X-Trail'i sadece 30 puan farkla Peugeot 408 takip ediyor. Finalde yarışan otomobillerin aldığı puanlar şöyle:

    • Nissan X-Trail:           3580 puan
    • Peugeot 408:             3550 puan
    • Toyota Corola Cross: 2270 puan
    • Opel Astra:                 2140 puan
    • Hyundai Ioniq 5:        1550 puan
    • Dacia Jogger:            1490 puan
    • BMW X1:                   1420 puan

    Yarışmada, yılın otomobili dışında üç farklı kategoride daha ödül verildi. Yapılan oylamalar sonucunda Yılın İnovasyon Ödülü, arka koltuk video deneyimi sunan BMW 7 Serisi'ne; Yılın Basın Lansmanı Ödülü, Dacia Jogger Iğdır-Kars lansmanına; Yılın Tasarımı Ödülü ise Peugeot 408'e verildi.

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    A
    aysegul.08 5 saat önce

    spss programında anova ve t testi nasıl yapılır tüm soruları eklyerek mi yapmam gerekiyor

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    Furkooo85 5 gün önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

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    ahmet. 5 gün önce

    🤩

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    Mantarın Başı 1 hafta önce

    Çok iyi

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