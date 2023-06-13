Türkiye'de Yılın Otomobili 2023 yarışmasının kazananı açıklandı

Tam Boyutta Gör Final etabında yarışacak isimler sırasıyla BMW X1, Dacia Jogger, Hyundai Ioniq 5, Nissan X-Trail, Opel Astra, Peugeot 408 ve Toyota Corolla Cross olarak belirlenmişti. Bu otomobiller arasından gazetecilerin oylarıyla ipi göğüsleyen taraf Nissan X-Trail oldu.

64 gazetecinin katıldığı oylama sonuçlanana kadar X-Trail ve 408 arasında deyim yerindeyse kıyasıya bir rekabet yaşandı. Zaten puanlara bakıldığında bu çok net belli oluyor. 3580 puan alan X-Trail'i sadece 30 puan farkla Peugeot 408 takip ediyor. Finalde yarışan otomobillerin aldığı puanlar şöyle:

Nissan X-Trail: 3580 puan

Peugeot 408: 3550 puan

Toyota Corola Cross: 2270 puan

Opel Astra: 2140 puan

Hyundai Ioniq 5: 1550 puan

Dacia Jogger: 1490 puan

BMW X1: 1420 puan

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Yarışmada, yılın otomobili dışında üç farklı kategoride daha ödül verildi. Yapılan oylamalar sonucunda Yılın İnovasyon Ödülü, arka koltuk video deneyimi sunan BMW 7 Serisi'ne; Yılın Basın Lansmanı Ödülü, Dacia Jogger Iğdır-Kars lansmanına; Yılın Tasarımı Ödülü ise Peugeot 408'e verildi.

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