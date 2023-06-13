Türkiye'de Yılın Otomobili 2023 yarışmasının kazananı açıklandı

64 gazetecinin katıldığı oylama sonuçlanana kadar X-Trail ve 408 arasında deyim yerindeyse kıyasıya bir rekabet yaşandı. Zaten puanlara bakıldığında bu çok net belli oluyor. 3580 puan alan X-Trail'i sadece 30 puan farkla Peugeot 408 takip ediyor. Finalde yarışan otomobillerin aldığı puanlar şöyle:
- Nissan X-Trail: 3580 puan
- Peugeot 408: 3550 puan
- Toyota Corola Cross: 2270 puan
- Opel Astra: 2140 puan
- Hyundai Ioniq 5: 1550 puan
- Dacia Jogger: 1490 puan
- BMW X1: 1420 puan
Yarışmada, yılın otomobili dışında üç farklı kategoride daha ödül verildi. Yapılan oylamalar sonucunda Yılın İnovasyon Ödülü, arka koltuk video deneyimi sunan BMW 7 Serisi'ne; Yılın Basın Lansmanı Ödülü, Dacia Jogger Iğdır-Kars lansmanına; Yılın Tasarımı Ödülü ise Peugeot 408'e verildi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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spss programında anova ve t testi nasıl yapılır tüm soruları eklyerek mi yapmam gerekiyor
Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
🤩
Çok iyi