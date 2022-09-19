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    TEMSA, Avrupa'nın ilk şehirler arası elektrikli otobüsünü tanıttı

    Ülkemizin önde gelen ticari araç üreticilerinden TEMSA, Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenen fuarda LD SB E isimli şehirler arası otobüsünü tanıtarak elektrikli model sayısını beşe çıkardı.
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    TEMSA, Avrupa'nın ilk şehirler arası elektrikli otobüsünü tanıttı
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    Sabancı Holding ve PPF Group ortaklığında faaliyet gösteren TEMSA, Hannover’de düzenlenen, dünyanın en önemli ticari araç fuarlarından olan IAA Transportation’da yeni elektrikli otobüs modeli LD SB E’nin tanıtımını gerçekleştirdi.

    Lansman etkinliği kapsamında düzenlenen basın toplantısında konuşan TEMSA CEO’su Tolga Kaan Doğancıoğlu, sürdürülebilirlik ve dijitalizasyonun otomotiv sektöründeki belirleyici iki ana trend olduğunu vurgularken,

    “LD SB E aracımızla birlikte ulaştığımız elektrikli araç gamımız, TEMSA’nın bu yoldaki kararlılığın en önemli göstergesi. Bugün farklı segmentlerde, 5 farklı elektrikli aracın lansmanını yapmış olan dünyadaki ender şirketlerden biriyiz. Ayrıca LD SB E aracımızla, Avrupalı bir şirket olarak kıtanın ilk şehirlerarası elektrikli otobüsünü üretmiş olmanın gururunu yaşıyoruz. Eğer kuzeye gitmek istiyorsanız bunun en kolay yolu kutup yıldızını takip etmektir. Bizim kuzeyimiz daha yaşanabilir, daha temiz, daha güvenli bir dünya. Kutup yıldızımız ise sürdürülebilirlik. Bu yolculukta kararlı şekilde yolumuza devam ediyoruz. Bu kapsamda 2025 yılında da üretim tesisimizden çıkan her iki araçtan bir tanesinin elektrikli olmasını hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

    TEMSA, Avrupa'nın ilk şehirler arası elektrikli otobüsünü tanıttı

    350 kilometre menzile ulaşabiliyor⚡

    • Hannover IAA Transportation’da lansmanı gerçekleştirilen LD SB E, 12 ya da 13 metre olarak iki farklı seçenek olarak tüketicilere sunulabiliyor.
    • 63 kişilik yolcu kapasitesi bulunan araç, 250 kW’lık güce sahip elektrikli motoru sayesinde tüm yol koşullarında beklenen performansı gösteriyor.
    • 210, 280 ve 350 kWh olmak üzere 3 farklı batarya kapasitesi seçeneği sunan LD SB E’nin menzili de uygun koşullarda 350 kilometreye kadar ulaşabiliyor.
    • Araç yaklaşık 2 saatlik sürede tam şarj kapasitesine ulaşabiliyor.
    • Dijital Gösterge Paneli sayesinde sürüşle ilgili tüm bilgiler kolayca takip edilebiliyor.
    • Aracın elektrikli aksamlarının birçoğunun aynı bölgede konumlandırılması, aracın servis ve bakım hizmetlerinde de büyük kolaylık sağlıyor.

    Önce ABD’de sonra Avrupa’da iki yeni elektrikli araç tanıtımı

    Son iki yıldır Sabancı Holding ve PPF Group (Skoda Transportation) ortaklığında faaliyet gösteren TEMSA, bugün 5 farklı elektrikli araç modelini seri üretime hazır hale getirmiş durumda. TEMSA geçtiğimiz aylarda da ABD pazarı için özel olarak geliştirdiği TS 45E modelinin lansmanını gerçekleştirmişti. Yaklaşık 2 yıl boyunca, dünyanın en önemli teknoloji şirketlerinin bulunduğu Silikon Vadisi’nde test sürüşleri gerçekleştiren TS 45E, tüm testleri başarıyla tamamlayarak pazara sunulmuştu. Böylece TEMSA, son 6 ayda iki yeni elektrikli aracın lansmanını gerçekleştirirmiş oldu.

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