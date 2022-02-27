TEMSA, Kuzey Amerika pazarı için geliştirdiği elektrikli otobüsünü fuarda tanıttı

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Elektrikli araçlar konusundaki uzmanlığını Avrupa’dan sonra ABD ve Kanada’ya taşıyan TEMSA, Kuzey Amerika pazarı için özel olarak geliştirdiği elektrikli şehirlerarası otobüs modeli TS45E’yi fuarda sergiledi.

ABD ve Kanada’da 2014 yılından bu yana yollarda olan ve motorcoach segmentinde pazarın en çok tercih edilen ürünleri arasında yer alan TS45 ailesinin elektrikli versiyonu TS45E, yaklaşık iki yıldır dünyanın teknoloji merkezleri arasında başı çeken Silikon Vadisi ve California Eyaleti’nin farklı lokasyonlarında test sürüşlerini devam ettiriyordu.

Yapılan tüm testlerden başarıyla çıkan ve özellikle şehirlerarası mesafelerde konvansiyel motorlu rakiplerine göre ciddi maliyet avantajı sağlayan TS45E, konfor, maksimum yolcu güvenliği, teknolojisi ve sıfır emisyon özellikleriyle, motorcoach segmentindeki dönüşümün öncülerinden olacak.

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Konuyla ilgili görüşlerine yer verilen TEMSA North America Ülke Direktörü Fatih Kozan, TS45E modelinin sadece 4 saatlik bir şarj süresiyle yaklaşık 400 kilometre yol alabildiğini belirterek, aracın batarya paketlemelerinin de Kuzey Amerika koşullarına göre TEMSA mühendisleri tarafından özel olarak geliştirildiğini bildirdi. Kozan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kendi bünyemizde geliştirdiğimiz ve özellikle şoförlerin çok memnun kaldığı tek pedal teknolojisini bu aracımıza da entegre ettik. Bu kapsamda, aracımızda gaz ve fren pedalları yerine sadece gaz pedalı bulunuyor. Bataryaya bağlı bu pedal hem aracın hızlanmasını hem de pedaldan ayağınızı çektiğinizde aracın yavaşlamasını hatta durmasını sağlıyor. Bu teknoloji aracın menzilini de yüzde 15’e varan oranlarda artırırken, araçların fren bakım maliyetlerini ve bakım sürelerini de aşağı çekiyor.

Diğer yandan, aracımızda yolcuların görmediği çok önemli bir tasarım modellemesi daha var. Araçta elektrikle beslenen tüm parçalar birbirine mümkün olduğunca yakın konumlandırıldığı için burada servis ve bakım süreçleri de rakip modellere göre son derece kolaylaştırılmış durumda.”

TS45E modelinde 350 kW güç ve 3700 Nm tork üreten elektrik motoru bulunuyor. Batarya kapasitesinin 560 kWsa olduğu otobüsün maksimum şarj desteği 150 kW.

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TEMSA'dan Kuzey Amerika pazarına özel elektrikli otobüs