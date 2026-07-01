Fiat Egea üretimi resmen sona erdi: Bursa'da tarihi veda

Beklenen o tarihi gün geldi ve Bursa fabrikasında çalışanların alkışları eşliğinde son Egea Sedan üretim hattını tamamladı. Fabrika çalışanları için duygusal anlara sahne olan bu veda, Türkiye otomotiv sanayisinde de bir dönemin kapanışı anlamına geliyor.
11 yıllık kesintisiz liderlik
2015 yılında üretimine başlanan Fiat Egea, hem ekonomik işletme maliyetleri hem geniş iç hacmi hem de fiyat/performans canavarı olmasıyla Türk tüketicisinin kalbini kazandı. Filoların, taksicilerin ve ailelerin ilk tercihi olan model, üretimde kaldığı süre boyunca neredeyse her yıl "Türkiye'nin En Çok Satan Otomobili" unvanını kimseye kaptırmadı.
Şimdi ne olacak? Egea'nın yerine hangi model gelecek?
Egea Sedan'ın üretiminin bitmesiyle birlikte gözler Tofaş'ın Bursa fabrikasının geleceğine çevrildi. Tofaş, Stellantis grubu altındaki yeni nesil ticari ve binek araç projelerine (K0 platformu gibi) odaklanmaya hazırlanıyor. Egea'nın yarattığı devasa boşluğun ise ithal modeller veya Bursa'da üretilmesi muhtemel yeni nesil hibrit/elektrikli SUV ve crossover modelleriyle doldurulması bekleniyor.
Ne dersiniz, sizce Fiat Egea'nın yeri doldurulabilir mi?Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Aynen önde iki tane farı var.
thanks
On bildiğin Kia olmuş