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    Fiat Egea üretimi resmen sona erdi: Bursa'da tarihi veda

    Türkiye otomotiv tarihinin en çok satan, sokakların ezber pazar lideri Fiat Egea Sedan için yolun sonu geldi. 2015 yılından bu yana üretilen model, 30 Haziran'da son kez üretim bandından indi.

    Türkiye’de bir devir kapandı! Fiat Egea üretimi durduruldu Tam Boyutta Gör
    Türkiye pazarında "Ezber Bozan Sedan" sloganıyla hayatımıza giren ve tam 11 yıl boyunca satış listelerinin zirvesinden inmeyen Fiat Egea Sedan, otomotiv dünyasına resmen veda etti. Daha önce Tofaş tarafından yapılan açıklamalarda üretimin 2025 yılı sonunda bitmesi planlanıyordu. Ancak iç pazardaki yoğun talep ve fabrikadaki üretim planlamaları nedeniyle bu süreç 30 Haziran 2026'ya kadar esnetilmişti.

    Beklenen o tarihi gün geldi ve Bursa fabrikasında çalışanların alkışları eşliğinde son Egea Sedan üretim hattını tamamladı. Fabrika çalışanları için duygusal anlara sahne olan bu veda, Türkiye otomotiv sanayisinde de bir dönemin kapanışı anlamına geliyor.

    11 yıllık kesintisiz liderlik

    2015 yılında üretimine başlanan Fiat Egea, hem ekonomik işletme maliyetleri hem geniş iç hacmi hem de fiyat/performans canavarı olmasıyla Türk tüketicisinin kalbini kazandı. Filoların, taksicilerin ve ailelerin ilk tercihi olan model, üretimde kaldığı süre boyunca neredeyse her yıl "Türkiye'nin En Çok Satan Otomobili" unvanını kimseye kaptırmadı.

    Şimdi ne olacak? Egea'nın yerine hangi model gelecek?

    Egea Sedan'ın üretiminin bitmesiyle birlikte gözler Tofaş'ın Bursa fabrikasının geleceğine çevrildi. Tofaş, Stellantis grubu altındaki yeni nesil ticari ve binek araç projelerine (K0 platformu gibi) odaklanmaya hazırlanıyor. Egea'nın yarattığı devasa boşluğun ise ithal modeller veya Bursa'da üretilmesi muhtemel yeni nesil hibrit/elektrikli SUV ve crossover modelleriyle doldurulması bekleniyor.

    Ne dersiniz, sizce Fiat Egea'nın yeri doldurulabilir mi?

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    eski_nesil 3 gün önce

    Aynen önde iki tane farı var.

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    funky soul 4 gün önce

    thanks

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    enreka_tr 5 gün önce

    On bildiğin Kia olmuş

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