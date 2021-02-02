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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Temsa'nın otobüsleri Prag'ı da elektriklendirecek

    Geçtiğimiz aylarda İsveç'e elektrikli otobüs ihracatı gerçekleştiren Temsa bu kez gözünü Prag'a çevirdi. Prag’daki elektrikli otobüs ihalesini kazanan Temsa, yıl sonuna kadar 14 otobüs gönderecek.
    02 Şubat 2021, 18:30 (2 hf.)
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Temsa'nın otobüsleri Prag'ı da elektriklendirecek
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    Temsa, ürettiği çevreci otobüsleri yurt dışına ihraç etmeye devam ediyor. Çek Cumhuriyeti’nin başkenti Prag’daki elektrikli otobüs ihalesini kazanan Temsa ve kardeş şirketi Skoda, 14 otobüsten oluşan filoyu bu yılın sonunda teslim edecek.

    Sabancı Holding ve PPF Group ortaklığında ilk elektrikli otobüs ihracatını geçtiğimiz aylarda İsveç'e gerçekleştiren şirket, bu kez rotayı Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'a çevirdi. Bu kapsamda Skoda Transportation bünyesindeki Skoda Elektrik iş birliğiyle Prag Ulaşım Şirketi'nin elektrikli otobüs filo sözleşmesine imza atan Temsa, 14 otobüsten oluşan filoyu bu yılın sonunda teslim edecek.

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    Sözleşmenin değeri 10 milyon dolar

    Modern, çevreci ve sürdürülebilir araçlardan oluşan filo, şehrin karbon emisyonunu azaltırken, daha temiz ve yaşanılabilir bir havaya kavuşmasına da katkıda bulunacak. Yaklaşık 207 milyon kron (10 milyon dolar) değerindeki sözleşme, aynı zamanda Temsa'nın kardeş şirketi Skoda ile birlikte gerçekleştireceği ilk elektrikli otobüs teslimatı olacak.

    Ayrıca Bkz. "Farklı ülkelerde elektrikli araçlara hangi teşvikler uygulanıyor?"

    Açıklamada görüşlerine yer verilen Temsa Üst Yöneticisi (CEO) Tolga Kaan Doğancıoğlu, Prag'a yapılan elektrikli otobüs ihracatının Temsa-Skoda Transportation iş birliğinin ilk somut örneği olduğunu belirterek, “Kazanılan bu ihale ile kardeş şirketimiz Skoda Transportation ortak teknolojisiyle ürettiğimiz elektrikli otobüslerimizi Prag Ulaşım Şirketi'ne teslim edecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu ihracat, Türkiye ekonomisi ve Türk sanayisi için de çok önemli bir anlam ifade ediyor.' ifadelerini kullandı.

    Skoda Transportation Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Petr Brzezina da Temsa iş birliğiyle elde edilen bu başarıdan memnuniyet duyduğunu belirterek, 'Çevre dostu, modern ve aynı zamanda düşük işletme maliyetiyle ekonomiye değer katan bu filoyu tedarik etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu sözleşme, Skoda ve Temsa iş birliği açısından da ilk önemli adım. 12 metrelik otobüslerden oluşacak bu filo, sofistike bir teknolojik altyapı ile modern bir tasarım deneyiminin sonucudur.' değerlendirmesinde bulundu.

    Otobüsler Prag'da Skoda logosuyla yola çıkacak

    'Skoda E'CITY' olarak (Avenue Electron) adlandırılacak elektrikli otobüsler, kolay şarj edilebilme ve yeni nesil teknolojilerin desteğiyle pil durumunun uzaktan kontrolü gibi özellikleri ile farklılaşıyor. Çevreci ve düşük maliyet avantajı nedeniyle geleceğin teknolojisi olarak adlandırılan bu şarj donanımı, daha uzun ve konforlu bir yolculuğu mümkün hale getiriyor.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Şıh Hazretleri (- -) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Sıvıyağın, yumurtanın 2 katına çıkmasına laf etmeyenler ulaşıma 2 lira zam gelmesine laf etmiş

    Ortaklık iyidir, TEMSA ilk üretmeye başladığı zaman Mitsubishi ortaklığı ile üretiyordu, oradan kazandığı tecrübe ile kendi araçlarını üretmeye başladı. Darısı bizim ülkemizin başına.
    Sıvıyağın, yumurtanın 2 katına çıkmasına laf etmeyenler ulaşıma 2 lira zam gelmesine laf etmiş [resim] Ortaklık iyidir, TEMSA ilk üretmeye başladığı zam...
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    Romeo84 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    istanbulda da görmek isteriz şu belediye ve özel otobüsler hızlı bir şekilde elektrikliye geçse süper olur...
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    gun (Gün Oksay) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Prag’da bu otobüsler varda niye İstanbul’umuzda yok ?



    Temsa işte Sabancı olduğuna göre İmamoğlu’nun partisine yakındır.
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    White Water 2 hf. ( Mesaj Silindi ) gun
    Hali hazırda önceki belediye yönetimin aldığı otobüsler kullanımda. Kamu araçlarının fazlalılığı sebebiyle İBB, birçok aracını satışa çıkarmıştı ve gündem olmuştu. İmamoğlu yönetimi, tasarruf merkezli bir yönetim çizgisi izlediği için ihtiyaç artmadıkça ya da mevcut otobüsler emekli edilmeden TEMSA ile bir antlaşmaya gidemeyecektir.
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    labtek38 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Tam da elektrikli araçlara vergi zammı haberinin üzerine. Yorumsuz.
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    Şıh Hazretleri (- -) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Sıvıyağın, yumurtanın 2 katına çıkmasına laf etmeyenler ulaşıma 2 lira zam gelmesine laf etmiş

    Ortaklık iyidir, TEMSA ilk üretmeye başladığı zaman Mitsubishi ortaklığı ile üretiyordu, oradan kazandığı tecrübe ile kendi araçlarını üretmeye başladı. Darısı bizim ülkemizin başına.
    Yanıtla +6
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    E emir_sezer (emir sezer) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    ulaşıma zam talep ederken ne bahane sürecekler bakalım
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    Mion 2 hf. ( Mesaj Silindi ) emir_sezer
    istanbul tekfuruna soruyorsun değil mi?
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    E emir_sezer (emir sezer) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    gelecek geldi
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    Feyzuli 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    "Otobüsler Prag'da Skoda logosuyla yola çıkacak."
    Ne desem bilemedim.
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    fortune1905 2 hf. ( Mesaj Silindi ) Feyzuli
    Temsa da Skoda nin ortakligi var. Normal bir durum
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