Temsa'nın otobüsleri Prag'ı da elektriklendirecek

Tam Boyutta Gör

Temsa, ürettiği çevreci otobüsleri yurt dışına ihraç etmeye devam ediyor. Çek Cumhuriyeti’nin başkenti Prag’daki elektrikli otobüs ihalesini kazanan Temsa ve kardeş şirketi Skoda, 14 otobüsten oluşan filoyu bu yılın sonunda teslim edecek.

Sabancı Holding ve PPF Group ortaklığında ilk elektrikli otobüs ihracatını geçtiğimiz aylarda İsveç'e gerçekleştiren şirket, bu kez rotayı Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'a çevirdi. Bu kapsamda Skoda Transportation bünyesindeki Skoda Elektrik iş birliğiyle Prag Ulaşım Şirketi'nin elektrikli otobüs filo sözleşmesine imza atan Temsa, 14 otobüsten oluşan filoyu bu yılın sonunda teslim edecek.

İlginizi Çekebilir

Temsa'nın üreteceği 2 araçta Aselsan'ın elektrikli çekiş sistemleri kullanılacak

Sözleşmenin değeri 10 milyon dolar

Modern, çevreci ve sürdürülebilir araçlardan oluşan filo, şehrin karbon emisyonunu azaltırken, daha temiz ve yaşanılabilir bir havaya kavuşmasına da katkıda bulunacak. Yaklaşık 207 milyon kron (10 milyon dolar) değerindeki sözleşme, aynı zamanda Temsa'nın kardeş şirketi Skoda ile birlikte gerçekleştireceği ilk elektrikli otobüs teslimatı olacak.

Ayrıca Bkz. "Farklı ülkelerde elektrikli araçlara hangi teşvikler uygulanıyor?"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Temsa Üst Yöneticisi (CEO) Tolga Kaan Doğancıoğlu, Prag'a yapılan elektrikli otobüs ihracatının Temsa-Skoda Transportation iş birliğinin ilk somut örneği olduğunu belirterek, “Kazanılan bu ihale ile kardeş şirketimiz Skoda Transportation ortak teknolojisiyle ürettiğimiz elektrikli otobüslerimizi Prag Ulaşım Şirketi'ne teslim edecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu ihracat, Türkiye ekonomisi ve Türk sanayisi için de çok önemli bir anlam ifade ediyor.' ifadelerini kullandı.

Skoda Transportation Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Petr Brzezina da Temsa iş birliğiyle elde edilen bu başarıdan memnuniyet duyduğunu belirterek, 'Çevre dostu, modern ve aynı zamanda düşük işletme maliyetiyle ekonomiye değer katan bu filoyu tedarik etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu sözleşme, Skoda ve Temsa iş birliği açısından da ilk önemli adım. 12 metrelik otobüslerden oluşacak bu filo, sofistike bir teknolojik altyapı ile modern bir tasarım deneyiminin sonucudur.' değerlendirmesinde bulundu.

Otobüsler Prag'da Skoda logosuyla yola çıkacak

'Skoda E'CITY' olarak (Avenue Electron) adlandırılacak elektrikli otobüsler, kolay şarj edilebilme ve yeni nesil teknolojilerin desteğiyle pil durumunun uzaktan kontrolü gibi özellikleri ile farklılaşıyor. Çevreci ve düşük maliyet avantajı nedeniyle geleceğin teknolojisi olarak adlandırılan bu şarj donanımı, daha uzun ve konforlu bir yolculuğu mümkün hale getiriyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.