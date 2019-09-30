3 kamu bankasının taşıt kredisi kampanyasına yeni markalar eklendi

Tam Boyutta Gör

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, yerli üretimi desteklemek adına Türkiye’de üretim yapan markalarla anlaşarak kredi faiz oranlarını düşüreceğini açıklamıştı. Kamu bankalarının bu özel iş birliği, yeni firmaların katılımıyla genişlemeye devam ediyor.

26 Eylül’de duyurulan ‘Otomotivde Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi Kampanyası’ için binek araçlarda Fiat, Honda, Hyundai ve Renault Mais; ticari araçlarda ise Fiat, Ford, Isuzu ve Karsan ile anlaşma yapılmıştı. Araç sahibi olmak isteyen müşterilere uygun koşullarla finansman sağlanması hedeflenen kampanyaya son olarak Otokar ve BMC katıldı.

Araç Tipi (0 km) Kredi Turarı (TL) Vade (Ay) Faiz Oranı (Aylık) Binek Araç 50.000 - 120.000 18 - 36 %0,49 - %0,69 Ticari Araç 72.000 - 120.000 30 - 60 %0,49 - %0,69

Söz konusu kampanya kapsamında kredi tutarı 50 bin lira ile 120 bin lira arasında olan sıfır kilometre binek araçlarda 18-36 ay vade için aylık faiz oranı yüzde 0,49-0,69 bandında uygulanacak. Kredi tutarı 72 bin lira ile 120 bin lira arasında olan sıfır kilometre ticari araçlarda ise 30-60 ay vadeli kredi; aylık yüzde 0,49-0,69 faiz oranı ile kullanılabilecek.

Otomotivde Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi Kampanyası 1 Ekim-31 Aralık döneminde geçerli olacak.