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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    3 kamu bankasının taşıt kredisi kampanyasına yeni markalar eklendi

    Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın yerli üretim yapan markaları kapsayan taşıt kredisi kampanyasına yeni firmalar dahil oldu. Kampanya 1 Ekim- 31 Aralık döneminde geçerli olacak.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    3 kamu bankasının taşıt kredisi kampanyasına yeni markalar eklendi
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    Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, yerli üretimi desteklemek adına Türkiye’de üretim yapan markalarla anlaşarak kredi faiz oranlarını düşüreceğini açıklamıştı. Kamu bankalarının bu özel iş birliği, yeni firmaların katılımıyla genişlemeye devam ediyor.

    26 Eylül’de duyurulan ‘Otomotivde Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi Kampanyası’ için binek araçlarda Fiat, Honda, Hyundai ve Renault Mais; ticari araçlarda ise Fiat, Ford, Isuzu ve Karsan ile anlaşma yapılmıştı. Araç sahibi olmak isteyen müşterilere uygun koşullarla finansman sağlanması hedeflenen kampanyaya son olarak Otokar ve BMC katıldı.

    Araç Tipi (0 km) Kredi Turarı (TL) Vade (Ay) Faiz Oranı (Aylık)
    Binek Araç 50.000 - 120.000 18 - 36 %0,49 - %0,69
    Ticari Araç 72.000 - 120.000 30 - 60 %0,49 - %0,69

    Söz konusu kampanya kapsamında kredi tutarı 50 bin lira ile 120 bin lira arasında olan sıfır kilometre binek araçlarda 18-36 ay vade için aylık faiz oranı yüzde 0,49-0,69 bandında uygulanacak. Kredi tutarı 72 bin lira ile 120 bin lira arasında olan sıfır kilometre ticari araçlarda ise 30-60 ay vadeli kredi; aylık yüzde 0,49-0,69 faiz oranı ile kullanılabilecek.

    Otomotivde Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi Kampanyası 1 Ekim-31 Aralık döneminde geçerli olacak.



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    kuzgun_ 17 dk.
    ÖTV indirimi olmazsa neye yarar..
    Hayat parası olana ve yandaşa güzel..
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    Mariachi@ 18 dk.
    Araçların yarı fiyata inmesi lazım yoksa hiç kimse almaz fikrimce.
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    Ussuz 22 dk.
    Krediyi veriyorsun da ödeyecek paramız var mı bir sor bakalım?
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    evil2302 26 dk.
    Borsadaki bu banka hissedarlarına Allah sabır versin...
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    Kara_06 34 dk.
    Hondaya kim 160 bin TL verir ki. ÖTV indirimi şart.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    drjacob 27 dk. Kara_06
    bence listedeki o fiyatları eden tek firma honda , demiyorum hondao kadar eder ama listedenin en iyisi honda
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