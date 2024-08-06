Yurt dışı alışveriş limiti düşürüldü: Gümrük vergileri büyük oranda arttı

Tam Boyutta Gör Ucuz alışveriş sitelerinin gündem olmasının ardından 4458 Sayılı Gümrük Kanunu’nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Karar 21 Ağustos'ta yürürlüğe girecek

Amazon, Aliexpress ve Temu gibi e-ticaret sitelerinden yurt dışı alışveriş oranı yakın zamanda oldukça artmıştı. Son haftalarda ilgi odağı haline gelen Temu’nun ilgi çekmesinin temel nedeni ise ürünlerin fiyatlarının bir hayli uygun olmasıydı. Fakat yeni kararla yurt dışından alışveriş dönemi ve tüm bu ilgi son bulacak gibi.

TEMU hakkında bilinmesi gerekenler - Yurt dışı alışverişim! 3 hf. önce eklendi

Yeni karara göre yurt dışı hızlı kargo alışveriş limiti 150 Euro’dan 30 Euro seviyesine düşürüldü. Mevcut uygulamada alışveriş yaptığınız zaman 150 Euro limitini geçtiğiniz zaman aldığınız ürünlerin gümrükten geçmesi mümkün olmuyordu. Şimdi ise bu limit 30 Euro seviyesine kadar düşmüş oldu. 5 katına kadar daha düşük bir limit olması yurt dışından yapılan alışverişleri doğrudan etkileyecektir.

Vergiler için yükseltme kararı

Limitlerin değişmesi dışında yurt dışından gelen kargolara uygulanan vergiler için de bir artış söz konusu olacak. İşte yeni oranlar:

Bu değişikliğe göre Avrupa Birliği’nden gelen kargolarda vergi yüzde 18 yerine yüzde 30 olarak uygulanacak.

uygulanacak. AB dışındaki ülkelerden gelen kargolarda ise vergi yüzde 30 seviyesinden yüzde 60 seviyesine çıkarıldı.

Karar sonrası özellikle Çinli alışveriş sitelerine olan ilginin düşeceği düşünülüyor. Zira ürün ne kadar uygun fiyatlı olursa olsun 30 Euro limiti geçilemeyecek. Üzerine daha fazla vergi alınmasıyla beraber fiyat avantajı ortadan kalkmış olacak.

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Yurt dışı alışveriş limiti düşürüldü: Gümrük vergileri arttı