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    Anlık Bildirim

    Yurt dışı alışveriş limiti düşürüldü: Gümrük vergileri büyük oranda arttı

    Resmi Gazete‘de yayımlanan karara göre, yurt dışından getirilen eşyaların maktu vergi oranları değiştirildi. Bu kararla yurt dışı hızlı kargo alışveriş limiti 150 Euro’dan 30 Euro’ya düşürüldü.
    Yurt dışı alışveriş limiti düşürüldü: Gümrük vergileri arttı Tam Boyutta Gör
    Ucuz alışveriş sitelerinin gündem olmasının ardından 4458 Sayılı Gümrük Kanunu’nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

    Karar 21 Ağustos'ta yürürlüğe girecek

    Amazon, Aliexpress ve Temu gibi e-ticaret sitelerinden yurt dışı alışveriş oranı yakın zamanda oldukça artmıştı. Son haftalarda ilgi odağı haline gelen Temu’nun ilgi çekmesinin temel nedeni ise ürünlerin fiyatlarının bir hayli uygun olmasıydı. Fakat yeni kararla yurt dışından alışveriş dönemi ve tüm bu ilgi son bulacak gibi.

     

    Yeni karara göre yurt dışı hızlı kargo alışveriş limiti 150 Euro’dan 30 Euro seviyesine düşürüldü. Mevcut uygulamada alışveriş yaptığınız zaman 150 Euro limitini geçtiğiniz zaman aldığınız ürünlerin gümrükten geçmesi mümkün olmuyordu. Şimdi ise bu limit 30 Euro seviyesine kadar düşmüş oldu. 5 katına kadar daha düşük bir limit olması yurt dışından yapılan alışverişleri doğrudan etkileyecektir.

    Vergiler için yükseltme kararı

    Limitlerin değişmesi dışında yurt dışından gelen kargolara uygulanan vergiler için de bir artış söz konusu olacak. İşte yeni oranlar:

    • Bu değişikliğe göre Avrupa Birliği’nden gelen kargolarda vergi yüzde 18 yerine yüzde 30 olarak uygulanacak.
    • AB dışındaki ülkelerden gelen kargolarda ise vergi yüzde 30 seviyesinden yüzde 60 seviyesine çıkarıldı.

    Karar sonrası özellikle Çinli alışveriş sitelerine olan ilginin düşeceği düşünülüyor. Zira ürün ne kadar uygun fiyatlı olursa olsun 30 Euro limiti geçilemeyecek. Üzerine daha fazla vergi alınmasıyla beraber fiyat avantajı ortadan kalkmış olacak.

    Yurt dışı alışveriş limiti düşürüldü: Gümrük vergileri arttı Tam Boyutta Gör

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    14 kişi, toplam 15 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    aliexpress, vergi ve
    4 etiket daha temu alışveriş limiti Teknoloji Haberleri Yaşam
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