Yurt dışı alışveriş limiti düşürüldü: Gümrük vergileri büyük oranda arttı

Karar 21 Ağustos'ta yürürlüğe girecek
Amazon, Aliexpress ve Temu gibi e-ticaret sitelerinden yurt dışı alışveriş oranı yakın zamanda oldukça artmıştı. Son haftalarda ilgi odağı haline gelen Temu’nun ilgi çekmesinin temel nedeni ise ürünlerin fiyatlarının bir hayli uygun olmasıydı. Fakat yeni kararla yurt dışından alışveriş dönemi ve tüm bu ilgi son bulacak gibi.
Yeni karara göre yurt dışı hızlı kargo alışveriş limiti 150 Euro’dan 30 Euro seviyesine düşürüldü. Mevcut uygulamada alışveriş yaptığınız zaman 150 Euro limitini geçtiğiniz zaman aldığınız ürünlerin gümrükten geçmesi mümkün olmuyordu. Şimdi ise bu limit 30 Euro seviyesine kadar düşmüş oldu. 5 katına kadar daha düşük bir limit olması yurt dışından yapılan alışverişleri doğrudan etkileyecektir.
Vergiler için yükseltme kararı
Limitlerin değişmesi dışında yurt dışından gelen kargolara uygulanan vergiler için de bir artış söz konusu olacak. İşte yeni oranlar:
- Bu değişikliğe göre Avrupa Birliği’nden gelen kargolarda vergi yüzde 18 yerine yüzde 30 olarak uygulanacak.
- AB dışındaki ülkelerden gelen kargolarda ise vergi yüzde 30 seviyesinden yüzde 60 seviyesine çıkarıldı.
Karar sonrası özellikle Çinli alışveriş sitelerine olan ilginin düşeceği düşünülüyor. Zira ürün ne kadar uygun fiyatlı olursa olsun 30 Euro limiti geçilemeyecek. Üzerine daha fazla vergi alınmasıyla beraber fiyat avantajı ortadan kalkmış olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi'den fütüristik su tabancası
2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.
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