Geliştirilen 'görünmezlik pelerini' tedavi edici bakterileri bağışıklık sisteminden gizleyebiliyor

Tam Boyutta Gör

Yeni bir kanser tedavisi yöntemi araştıran bilim insanları, tedavi edici bakteriler için bir 'görünmezlik pelerini' geliştirdiklerini belirtiyorlar. Bu gizleme sistemi tümörlere daha etkili bir şekilde ilaç verilmesine olanak tanıyacak.

Geleneksel yöntemlerin sorunlarını çözebilir

Geleneksel kanser tedavi yöntemlerinde tedavi edici bakteriler kullanıyor ancak bu durum bazı zorlukları da beraberinde getiriyor. Bakterilerin vücutta hızla büyüyebilmesi, vücudun bağışıklık sisteminin onları bir tehdit olarak görmesine sebep olabiliyor.

Araştırmacılar, geliştirdikleri yeni yöntem için birçok bakterinin bağışıklık sistemleri de dahil olmak üzere kendilerini saldırılardan korumasına yardımcı olan kapsüler polisakkaritlere (CAP) odaklandılar. iCAP adını verdikleri yeni sistem bakterilerin insan kanında hayatta kalabileceği sürenin kontrol edilmesini sağlayacak.

iCAP ayrıca tedavi edici bakterileri kanser virüsünün bulunduğu bölgeye kadar gizleyecek bu sayede maksimum tolere edilebilir bakteri dozu artırılabilecek.

Moderna, 3 farklı mRNA HIV aşısının Faz 1 denemelerine başladı 1 gün önce eklendi

Araştırmacılar, yeni sistemle fare tümör modellerini kullanarak maksimum tolere edilebilir bakteri dozunu 10 kat artırabileceklerini gözlemlediler. Sonuçların insan hastalar üzerinde farelere göre daha da büyük bir etkiye sahip olması bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Sağlık Haberleri

Terapötik bakteriler için yeni kapsülleme sistemi geliştirildi