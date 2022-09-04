Termal macunu düz bir çizgide sürmek GPU sıcaklığını daha çok düşürüyor

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Termal macunu en iyi ve en verimli şekilde kullanmak bilgisayar toplayanlar için büyük öneme sahip. Termal macunu uygulamak için pek çok farklı yol bulunuyor. Bunların en popüleri çipin üstüne merkezde bir damla, çarpı işareti şeklinde sürmek ve macunu çipin üzerinde tamamen yaymak. Tabii kullanıcılar bu yollar dışında daha pek çok tarzda termal macunu sistemlerinde uygulamakta. Igor's Lab'den Igor Wallossek, CPU'lar için değil de GPU'lar için en iyi termal macun uygulaması yöntemini test ederek en etkili yolu ortaya koyuyor.

Igor tarafından bulunan yöntem, GPU’nun en etkisiz yönteme göre 5 derece daha serin çalışmasını sağlıyor. Görünen o ki sosis tarzı düz bir çizgi şeklinde termal macunu sürmek diğer yöntemlere göre en azından GPU nezdinde daha iyi sonuçlar sergiliyor. Sosis tarzı termal macun uygulaması, Intel’in de önerdiği merkezde damla tarzı macun yönteminden 3 derece daha iyi sonuç sergiliyor. Termal macunu çapraz şekilde uygulamayı hedefleyen yöntem ise en kötü sonucu veriyor. Ek olarak tüm testlerin oda sıcaklığında ve sıvı soğutmalı referans RTX 3080 üzerinde yapıldığını belirtelim.

Nvidia GeForce RTX 4080 poşetinde görüntülendi 11 sa. önce eklendi

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Termal macun uygulamadan önce yapılması gerekenler

Igor tarafından aktarılanlara göre yeni termal macunu uygulamadan önce çip üzerinde halihazırda bulunan eski macunun dikkatli ve temiz bir şekilde temizlenmesi son derece önemli. Öte yandan test sırasında GPU'lar için Arctic MX-2 veya MX-4 gibi popüler ürünleri kesinlikle önermeyen Igor, Alphacool Apex, Subzero veya benzeri daha yoğun macunları tavsiye ediyor. Igor bunun nedeni olarak GPU ile soğutucu arasındaki “acımasız” boşluğu gösteriyor.

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Igor ayrıca macunu sürmeden önce gem GPU yüzeyinin hem de macunun mümkün olduğunca aynı sıcaklıklarda olmasına dikkat edilmesi gerektiğini söylüyor. Bununla birlikte macunu uyguladıktan sonra soğutucu bloğunun vidalanma sürecinin de önemli olduğu belirtiliyor. Bilinen en doğru yol ise vidaları çaprazlama bir şekilde, yavaş yavaş ve aynı derecede sıkmak.

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Termal macunu düz bir çizgide sürmek sıcaklığı daha çok düşürüyor