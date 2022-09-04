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    Nvidia GeForce RTX 4080 kameralara yakalandı

    Nvidia’nın yakın zamanda piyasaya süreceği GeForce RTX 4000 serisi ekran kartları perakende kanallarında boy göstermeye başladı. Tasarımda bir değişiklik yok.   
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    Nvidia GeForce RTX 4080
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    Nvidia’nın Ada Lovelace tabanlı ekran kartlarının çıkışına doğru yaklaşırken artık perakende kanallarına ürünlerin dağıtımı başladı. Sızdırılan görsel GeForce RTX 4080 ekran kartının tasarımını gözler önüne seriyor.

    Nvidia GeForce RTX 4080 karşınızda

    Dış tasarım anlamında RTX 4000 ekran kartlarının pek bir değişikliğe uğramadığı anlaşılıyor. Sadece harfli isimlendirme koyu, rakamlı isimlendirme ise ince detaylara sahip. Bu yeni fontlar firmanın web sitesinde de kullanılmaya başlandı.

    GeForce RTX 4080 ekran kartı 4nm AD103 grafik çekirdeğini temel alırken 9728 CUDA birimi barındırıyor. 16GB GDDR6X bellek 23Gbps hızında çalışırken 736GB/s bant genişliği elde ediliyor. Bu hızlar sadece RTX 4080 için geçerli.

    GeForce RTX 4090 ise 16834 CUDA birimi, 2520MHz boost hız, 24GB GDDR6X bellek, 1008GB/s bant genişliğine sahip olmasına rağmen bellek 21Gbps hızında çalışıyor. Yine de 384-bit veri yolu ile bu açığı kapatıyor. RTX 4000 serisi ekran kartlarının Ekim ayında çıkması bekleniyor.

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