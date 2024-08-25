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    Anlık Bildirim

    Anime dizisi Terminator Zero'dan yeni fragman yayınlandı

    Terminator evreninde geçen anime dizisi Terminator Zero'dan yeni bir fragman yayınlandı. İkinci filmin sonrasında geçen Terminator animesi, bu hafta Netflix'te izleyici ile buluşacak.
    Terminator: Zero'dan yeni fragman yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Animasyon tarafında dikkat çekici işlere imza atmaya devam eden Netflix, bu hafta dikkat çekici bir animeyi daha izleyicilerle buluşturacak. Merakla beklenen Terminator animesi Terminator Zero, 29 Ağustos'ta yayınlanacak. Yayın tarihi iyiden iyiye yaklaşan anime dizisi için tanıtım çalışmalarını sürdüren Netflix, dün diziden yeni bir fragman daha yayınladı.

    Skydance Entertainment and Production I.G (Ghost in the Shell, Psycho-Pass) ortaklığında hayata geçirilen anime dizisi, Terminator 2: Judgment Day filminin sonrasında geçiyor. 

    Terminator Zero, 29 Ağusots'ta Netflix'te Yayınlanacak

    Dizi, Malcolm Lee adlı bilim adamını korumak için geçmişe gönderilen Eiko adlı bir askere odaklanıyor. Skynet'in insanları yok edecek planını engelleme potansiyeline sahip bir yapay zeka geliştirmekte olan Dr. Lee'yi korumaya çalışan Eiko, bu görevi sırasında ölümcül bir Terminator ile karşı karşıya geliyor.

    Dizinin seslendirme kadrosunda Sonoya Mizuno (Devs), Andre Holland (The Knick), Timothy Olyphant (Justified), Rosario Dawson (Ahsoka), Ann Dows (The Leftovers) gibi isimler yer alıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    limbesh 20 saat önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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