Anime dizisi Terminator Zero'dan yeni fragman yayınlandı

Tam Boyutta Gör Animasyon tarafında dikkat çekici işlere imza atmaya devam eden Netflix, bu hafta dikkat çekici bir animeyi daha izleyicilerle buluşturacak. Merakla beklenen Terminator animesi Terminator Zero, 29 Ağustos'ta yayınlanacak. Yayın tarihi iyiden iyiye yaklaşan anime dizisi için tanıtım çalışmalarını sürdüren Netflix, dün diziden yeni bir fragman daha yayınladı.

Skydance Entertainment and Production I.G (Ghost in the Shell, Psycho-Pass) ortaklığında hayata geçirilen anime dizisi, Terminator 2: Judgment Day filminin sonrasında geçiyor.

Terminator Zero, 29 Ağusots'ta Netflix'te Yayınlanacak

Dizi, Malcolm Lee adlı bilim adamını korumak için geçmişe gönderilen Eiko adlı bir askere odaklanıyor. Skynet'in insanları yok edecek planını engelleme potansiyeline sahip bir yapay zeka geliştirmekte olan Dr. Lee'yi korumaya çalışan Eiko, bu görevi sırasında ölümcül bir Terminator ile karşı karşıya geliyor.

Dizinin seslendirme kadrosunda Sonoya Mizuno (Devs), Andre Holland (The Knick), Timothy Olyphant (Justified), Rosario Dawson (Ahsoka), Ann Dows (The Leftovers) gibi isimler yer alıyor.

