Anime dizisi Terminator Zero'dan yeni fragman yayınlandı

Skydance Entertainment and Production I.G (Ghost in the Shell, Psycho-Pass) ortaklığında hayata geçirilen anime dizisi, Terminator 2: Judgment Day filminin sonrasında geçiyor.
Terminator Zero, 29 Ağusots'ta Netflix'te Yayınlanacak
Dizi, Malcolm Lee adlı bilim adamını korumak için geçmişe gönderilen Eiko adlı bir askere odaklanıyor. Skynet'in insanları yok edecek planını engelleme potansiyeline sahip bir yapay zeka geliştirmekte olan Dr. Lee'yi korumaya çalışan Eiko, bu görevi sırasında ölümcül bir Terminator ile karşı karşıya geliyor.
Dizinin seslendirme kadrosunda Sonoya Mizuno (Devs), Andre Holland (The Knick), Timothy Olyphant (Justified), Rosario Dawson (Ahsoka), Ann Dows (The Leftovers) gibi isimler yer alıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.