Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Bu ay izleyici ile buluşacak en dikkat çekici filmler: 15-31 Ağustos 2025

    Bu ay bitmeden sinemaseverlerle buluşacak filmler arasında hem Metruk Adam ve Geniş Aile 5 gibi yerli filmler, hem de Nobody 2 ve Red Sonja gibi Hollywood yapımları yer alıyor.

    Özellikle korku türünü sevenler için epey verimli geçen Ağustos ayı şimdiden Weapons, Bring Her Back, Together gibi filmlerin çıkışına sahne oldu. Ayın ikinci yarısında da dikkat çekici filmler sinemaseverleri bekliyor. Bunlar arasında Caught Stealing ve Nobody 2 gibi yapımlar yer alıyor. Diğer yandan eski filmleri tekrar vizyona sokma trendi Ağustos ayında da devam ediyor. Baba 2, Batman Başlıyor, Kara Şövalye, Whiplash, Aşk Tesadüfleri Sever gibi filmler bu ay bitmeden yeniden gösterime girecek.

    Ağustos Ayında Çıkacak En Dikkat Çekici Filmler 🍿

    Bu ay bitmeden sinemaseverlerle buluşacak filmler arasından öne çıkan yapımları derlediğimiz listeyi aşağıda bulabilirsiniz.

    1️⃣ Suçüstü (Caught Stealing)

    Suçüstü (Caught Stealing) Tam Boyutta Gör
    Bu ay bitmeden izleyici ile buluşacak filmlerin başında Darren Aronofsky (Requiem for a Dream, The Fountain) imzalı Caught Stealing geliyor.
    • Tür: Gerilim, Suç
    • Yönetmen: Darren Aronofsky
    • Oyuncular: Austin Butler, Zoë Kravitz, Matt Smith, Vincent D'Onofrio, Liev Schreiber, Regina King
    • Yayın Tarihi: 29 Ağustos / Vizyon

    Bir zamanların beyzbol yıldızı Hank Thompson, sakin bir hayat sürerken, komşusunun kedisine bakmayı kabul etmesiyle kendini suçlularla dolu tehlikeli bir ağın ortasında bulur. Neden hedef alındığını bilmeden hayatta kalmaya çalışan Hank, geçmişin tozlu becerilerini gün yüzüne çıkarmak zorunda kalır.

    2️⃣ Önemsiz Biri 2 (Nobody 2)

    Önemsiz Biri 2 (Nobody 2) Tam Boyutta Gör
    2021 yapımı aksiyon filmi Nobody'nin devam filmi, bu hafta sinemaseverlerle buluşacak. Başrolde yine Breaking Bad ve Better Call Saul'dan tanıdığımız Bob Odenkirk var.
    • Tür: Aksiyon, Kara Komedi
    • Yönetmen: Timo Tjahjanto
    • Oyuncular: Bob Odenkirk, Connie Nielsen, Christopher Lloyd, Sharon Stone, Colin Hanks
    • Yayın Tarihi: 15 Ağustos / Vizyon

    Rus mafyasıyla istemeden giriştiği olayların üzerinden dört yıl geçmişken, Hutch hâlâ suç örgütüne 30 milyon dolar borçludur ve bu borcu uluslararası suçlulara karşı aralıksız gerçekleştirdiği suikastlarla ödemektedir. "İşinin" aksiyon kısmını sevse de, Hutch ve eşi Becca artık tükenmiş ve birbirlerinden uzaklaşmış durumdadır. Bu yüzden çocukları ile birlikte kısa bir tatile gitmeye karar verirler. Ancak tatil için gittikleri kasabanın serserileriyle yaşanan ufak bir tartışma, onları yozlaşmış bir lunapark işletmecisinin ve onun karanlık şerifinin hedefi hâline getirir.

    3️⃣ The Thursday Murder Club

    The Thursday Murder Club Tam Boyutta Gör
    Bu ay Netflix'te yayınlanacak en dikkat çekici film ise The Thursday Murder Club olacak. Chris Columbus'un (Harry Potter) yönettiği film, tecrübeli isimleri bir araya getiren oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor.
    • Tür: Komedi, Suç, Gizem
    • Yönetmen: Chris Columbus
    • Oyuncular: Helen Mirren, Pierce Brosnan, Ben Kingsley, Celia Imrie, David Tennant, Jonathan Pryce, Naomi Ackie, Daniel Mays, Richard E. Grant
    • Yayın Tarihi: 28 Ağustos / Netflix

    Richard Osman'ın aynı adlı romanından uyarlanan The Thursday Murder Club, İngiltere’de genelde emeklilerin yaşadığı ufak bir kasabada geçiyor. Her perşembe günü bir araya gelerek çözülmemiş cinayet dosyalarını inceleyen dört emekli, bu kez gerçek bir cinayetle karşı karşıya kalıyor. Kasabada zengin bir adamın öldürülmesiyle birlikte, emekliler kulübü kendini karmaşık bir soruşturmanın ortasında buluyor.

    4️⃣ Night Always Comes

    Night Always Comes Tam Boyutta Gör
    Ağustos ayında izleyici ile buluşacak bir diğer Netflix filmi de Night Always Comes olacak. Filmin başrolünde, bu ay The Fantastic Four'da izleyeceğimiz Oscar adayı oyuncu Vanessa Kirby yer alıyor.
    • Tür: Suç, Drama
    • Yönetmen: Benjamin Caron
    • Oyuncular: Vanessa Kirby, Jennifer Jason Leigh, Zack Gottsagen, Stephan James
    • Yayın Tarihi: 15 Ağustos / Netflix

    Willy Vlautin’in romanından uyarlanan film, hızla değişen bir şehirde hayatta kalmaya çalışan genç bir kadının hikâyesini anlatıyor. Yaşadıkları evi satın alabilmek için iki yıldır gece gündüz çalışan Lynette, bir anda karşısına çıkan ekonomik engeller ve aile içi çatışmalarla köşeye sıkışıyor. Umutsuzluk içinde verdiği kararlar ise onu tehlikeli bir gecede şehrin karanlık yüzüyle yüzleşmeye zorluyor.

    5️⃣ Güller (The Roses)

    Güller (The Roses) Tam Boyutta Gör
    1989 yapımı The War of the Roses'un yeniden çevrimi olan The Roses, çatırdayan bir evliliğin hikâyesini muzırca bir kara komediyle ekrana taşıyor. Bu kez başrollerde Benedict Cumberbatch ve Olivia Colman yer alıyor.
    • Tür: Komedi
    • Yönetmen: Jay Roach
    • Oyuncular: Benedict Cumberbatch, Olivia Colman, Allison Janney, Andy Samber, Katie McKinnon
    • Yayın Tarihi: 29 Ağustos / Vizyon

    Ivy ve Theo, başarılı kariyerleri, mutlu evlilikleri ve harika çocuklarıyla ideal bir hayat sürüyor gibi görünür. Ancak Theo’nun kariyeri düşüşe geçerken, Ivy’nin kendi hedefleri yükselişe geçince, bu kusursuz görüntünün altında bir fırtına patlak veriyor. Kusursuz gözüken çiftin çatırdayan ilişkisinde gizli rekabetler, bastırılmış öfkeler ve komik olduğu kadar keskin çatışmalar gün yüzüne çıkıyor.

    6️⃣ Metruk Adam

    Metruk Adam
    Netflix'in Türkiye yapımı yeni filmi Metruk Adam, bu ay izleyici ile buluşacak bir diğer film olacak. Mert Ramazan Demir'in başrolünü üstlendiği film, 22 Ağustos'ta Netflix'te yayınlanacak.
    • Tür: Drama
    • Yönetmen: Ada Erma, Rahim Can Kapkap ve Ercan Kesal
    • Oyuncular: Mert Ramazan Demir, Ada Erma, Rahim Can Kapkap, Ercan Kesal
    • Yayın Tarihi: 22 Ağustos / Netflix

    Yılların tamir edemediği, ruhu yaralı bir adam olan Baran, ailesi tarafından üzerine yıkılan ve abisine ait olan suçun cezasını yıllarca çektikten sonra hayatını yeni baştan yazmak ister. Hiçbir zaman kolay olmayan hayatı, hapishaneden çıktıktan sonra da değişmeyecektir. Hayallerine ve hayata tutunmak için açmak istediği tamirhane, ailesinin geçirdiği kaza ve Baran’ın duvarlarını indiren yeğeni Lidya, ona sil baştan bir hayat yazacaktır. Yaşadığı aksiliklere rağmen Lidya ve kendi için verdiği mücadele, hayatını ve yaralı çocukluğunu da tamir edecektir.

    7️⃣ The Map That Leads to You 

    The Map That Leads to You  Tam Boyutta Gör
    Bu ay Amazon Prime Video'da izleyici ile buluşacak filmlerin başında ise The Map That Leads to You geliyor.
    • Tür: Romantik
    • Yönetmen: Lasse Hallström
    • Oyuncular: Madelyn Cline, KJ Apa, Sofia Wylie, Madison Thompson, Josh Lucas
    • Yayın Tarihi: 20 Ağustos / Amazon Prime Video

    J.P. Monninger’ın aynı adlı romanından uyarlanan film, mükemmel şekilde planlanmış hayatına başlamadan önce arkadaşlarıyla Avrupa’yı gezen genç bir kadın olan Heather’ın hikâyesini anlatıyor. Jack ile tesadüfi bir karşılaşma, derin duygusal keşiflere yol açan beklenmedik bir aşka kıvılcım olur. Sırlar ve hayat seçimleri bağlarını sınarken, onun yolu sonsuza dek değişir.

    8️⃣ Red Sonja

    Red Sonja Tam Boyutta Gör
    ABD ve Rusya gibi bir iki ülkede kısa süreliğine gösterime giren yeni Red Sonja filmi, ay bitmeden iTunes ve Google Play Filmler gibi öde-izle (VoD) servislerine gelmiş olacak.
    • Tür: Fantastik, Aksiyon
    • Yönetmen: M.J. Bassett
    • Oyuncular: Matilda Lutz, Robert Sheehan, Wallis Day
    • Yayın Tarihi: 29 Ağustos / Öde-İzle (VoD) servisleri

    Halkını yok etmek isteyen zalim bir tiran tarafından köle olarak alınan barbar savaşçı Red Sonja, esaretten kurtulmak ve halkını bu tirandan koruyabilmek için uyumsuz karakterlerden oluşan bir ekibi bir araya getirmek ve savaşta onlara önderlik etmek zorundadır.

    9️⃣ Geniş Aile 5

    Geniş Aile 5 Tam Boyutta Gör
    Geniş Aile serisi televizyonda başlayan yolculuğunu sinemalarda devam ettiriyor. Serinin beşinci filmi, bu hafta gösterime girecek.
    • Tür: Komedi
    • Yönetmen: Cüneyt İnay
    • Oyuncular: Ufuk Özkan, Bülent Çolak, Sera Tokdemir
    • Yayın Tarihi: 15 Ağustos / Vizyon

    Cevahir ve Ulvi, aşk ve para ikigeninde kıvranırken bir telefon çığlığıyla uyanırlar. Cevahir’in eski sevgilisi Sonat ünlü silah kaçakçısı Sırrı’ya bakmaktadır. Sonat, Sırrı’nın son isteğini yerine getirmek ister, Sırrı’nın hiç görmediği Uras adında bir oğlu vardır, Uras’ı getirip biraz para ödülü almalarını ve kendisini de oradan çıkartmalarını ister. Cevahir ve Ulvi; Uras’ı tam canına kıyarken bulurlar ve kurtarırlar. Uras’ı teslim etmek için yola koyulurlar. Cevahir hem para kazanmak hem de Sonat ile yeniden aşkını filizlendirmek ister. Fakat yolda Ulvi’nin yaptığı büyük bir hata tüm planların tepetaklak değişmesine neden olur.

    🔟 Sörfçü (The Surfer)

    Sörfçü (The Surfer) Tam Boyutta Gör
    Bu ay bitmeden vizyona girecek bir diğer film de ünlü oyuncu Nicolas Cage'in başrolünü üstlendiği The Surfer olacak.
    • Yönetmenler: Dan Berk, Robert Olsen
    • Oyuncular: Nicolas Cage, Julian McMahon, Nicholas Cassim
    • Tür: Gerilim
    • Yayın Tarihi: 22 Ağustos - Vizyon

    Dünya prömiyerini Cannes Film Festivali'nde yapan The Surfer, yıllarca ABD’de kaldıktan sonra memleketi Avustralya’ya dönen bir adamı takip ediyor. Adam oğluyla birlikte sörf yapmak için çocukluğunda sık sık geldiği, cennet gibi bir plaja gider, ancak sahilin yerlileri tarafından engellenip ve aşağılanır. Acımasız yaz sıcağıyla birlikte yükselen sinirler ve tahammülsüzlük, kaçınılmaz bir kırılma noktasına doğru ilerleyecektir.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli SUV menzil rekoru kırıldı: 936 km!

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ford connect 1.8 hangi yağ kullanılır sinemada kamera var mı kreatin sütle içilir mi nasılsın sorusuna cool cevaplar 45 günlük heyet raporu nasıl alınır

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Xiaomi Redmi Note 10 Lite
    Xiaomi Redmi Note 10 Lite
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    MSI THIN 15 B12UC-2636XTR
    MSI THIN 15 B12UC-2636XTR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum