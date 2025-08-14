Bu ay izleyici ile buluşacak en dikkat çekici filmler: 15-31 Ağustos 2025

Özellikle korku türünü sevenler için epey verimli geçen Ağustos ayı şimdiden Weapons, Bring Her Back, Together gibi filmlerin çıkışına sahne oldu. Ayın ikinci yarısında da dikkat çekici filmler sinemaseverleri bekliyor. Bunlar arasında Caught Stealing ve Nobody 2 gibi yapımlar yer alıyor. Diğer yandan eski filmleri tekrar vizyona sokma trendi Ağustos ayında da devam ediyor. Baba 2, Batman Başlıyor, Kara Şövalye, Whiplash, Aşk Tesadüfleri Sever gibi filmler bu ay bitmeden yeniden gösterime girecek.
Ağustos Ayında Çıkacak En Dikkat Çekici Filmler 🍿
Bu ay bitmeden sinemaseverlerle buluşacak filmler arasından öne çıkan yapımları derlediğimiz listeyi aşağıda bulabilirsiniz.
1️⃣ Suçüstü (Caught Stealing)
- Tür: Gerilim, Suç
- Yönetmen: Darren Aronofsky
- Oyuncular: Austin Butler, Zoë Kravitz, Matt Smith, Vincent D'Onofrio, Liev Schreiber, Regina King
- Yayın Tarihi: 29 Ağustos / Vizyon
Bir zamanların beyzbol yıldızı Hank Thompson, sakin bir hayat sürerken, komşusunun kedisine bakmayı kabul etmesiyle kendini suçlularla dolu tehlikeli bir ağın ortasında bulur. Neden hedef alındığını bilmeden hayatta kalmaya çalışan Hank, geçmişin tozlu becerilerini gün yüzüne çıkarmak zorunda kalır.
2️⃣ Önemsiz Biri 2 (Nobody 2)
- Tür: Aksiyon, Kara Komedi
- Yönetmen: Timo Tjahjanto
- Oyuncular: Bob Odenkirk, Connie Nielsen, Christopher Lloyd, Sharon Stone, Colin Hanks
- Yayın Tarihi: 15 Ağustos / Vizyon
Rus mafyasıyla istemeden giriştiği olayların üzerinden dört yıl geçmişken, Hutch hâlâ suç örgütüne 30 milyon dolar borçludur ve bu borcu uluslararası suçlulara karşı aralıksız gerçekleştirdiği suikastlarla ödemektedir. "İşinin" aksiyon kısmını sevse de, Hutch ve eşi Becca artık tükenmiş ve birbirlerinden uzaklaşmış durumdadır. Bu yüzden çocukları ile birlikte kısa bir tatile gitmeye karar verirler. Ancak tatil için gittikleri kasabanın serserileriyle yaşanan ufak bir tartışma, onları yozlaşmış bir lunapark işletmecisinin ve onun karanlık şerifinin hedefi hâline getirir.
3️⃣ The Thursday Murder Club
- Tür: Komedi, Suç, Gizem
- Yönetmen: Chris Columbus
- Oyuncular: Helen Mirren, Pierce Brosnan, Ben Kingsley, Celia Imrie, David Tennant, Jonathan Pryce, Naomi Ackie, Daniel Mays, Richard E. Grant
- Yayın Tarihi: 28 Ağustos / Netflix
Richard Osman'ın aynı adlı romanından uyarlanan The Thursday Murder Club, İngiltere’de genelde emeklilerin yaşadığı ufak bir kasabada geçiyor. Her perşembe günü bir araya gelerek çözülmemiş cinayet dosyalarını inceleyen dört emekli, bu kez gerçek bir cinayetle karşı karşıya kalıyor. Kasabada zengin bir adamın öldürülmesiyle birlikte, emekliler kulübü kendini karmaşık bir soruşturmanın ortasında buluyor.
4️⃣ Night Always Comes
- Tür: Suç, Drama
- Yönetmen: Benjamin Caron
- Oyuncular: Vanessa Kirby, Jennifer Jason Leigh, Zack Gottsagen, Stephan James
- Yayın Tarihi: 15 Ağustos / Netflix
Willy Vlautin’in romanından uyarlanan film, hızla değişen bir şehirde hayatta kalmaya çalışan genç bir kadının hikâyesini anlatıyor. Yaşadıkları evi satın alabilmek için iki yıldır gece gündüz çalışan Lynette, bir anda karşısına çıkan ekonomik engeller ve aile içi çatışmalarla köşeye sıkışıyor. Umutsuzluk içinde verdiği kararlar ise onu tehlikeli bir gecede şehrin karanlık yüzüyle yüzleşmeye zorluyor.
5️⃣ Güller (The Roses)
- Tür: Komedi
- Yönetmen: Jay Roach
- Oyuncular: Benedict Cumberbatch, Olivia Colman, Allison Janney, Andy Samber, Katie McKinnon
- Yayın Tarihi: 29 Ağustos / Vizyon
Ivy ve Theo, başarılı kariyerleri, mutlu evlilikleri ve harika çocuklarıyla ideal bir hayat sürüyor gibi görünür. Ancak Theo’nun kariyeri düşüşe geçerken, Ivy’nin kendi hedefleri yükselişe geçince, bu kusursuz görüntünün altında bir fırtına patlak veriyor. Kusursuz gözüken çiftin çatırdayan ilişkisinde gizli rekabetler, bastırılmış öfkeler ve komik olduğu kadar keskin çatışmalar gün yüzüne çıkıyor.
6️⃣ Metruk Adam
- Tür: Drama
- Yönetmen: Ada Erma, Rahim Can Kapkap ve Ercan Kesal
- Oyuncular: Mert Ramazan Demir, Ada Erma, Rahim Can Kapkap, Ercan Kesal
- Yayın Tarihi: 22 Ağustos / Netflix
Yılların tamir edemediği, ruhu yaralı bir adam olan Baran, ailesi tarafından üzerine yıkılan ve abisine ait olan suçun cezasını yıllarca çektikten sonra hayatını yeni baştan yazmak ister. Hiçbir zaman kolay olmayan hayatı, hapishaneden çıktıktan sonra da değişmeyecektir. Hayallerine ve hayata tutunmak için açmak istediği tamirhane, ailesinin geçirdiği kaza ve Baran’ın duvarlarını indiren yeğeni Lidya, ona sil baştan bir hayat yazacaktır. Yaşadığı aksiliklere rağmen Lidya ve kendi için verdiği mücadele, hayatını ve yaralı çocukluğunu da tamir edecektir.
7️⃣ The Map That Leads to You
- Tür: Romantik
- Yönetmen: Lasse Hallström
- Oyuncular: Madelyn Cline, KJ Apa, Sofia Wylie, Madison Thompson, Josh Lucas
- Yayın Tarihi: 20 Ağustos / Amazon Prime Video
J.P. Monninger’ın aynı adlı romanından uyarlanan film, mükemmel şekilde planlanmış hayatına başlamadan önce arkadaşlarıyla Avrupa’yı gezen genç bir kadın olan Heather’ın hikâyesini anlatıyor. Jack ile tesadüfi bir karşılaşma, derin duygusal keşiflere yol açan beklenmedik bir aşka kıvılcım olur. Sırlar ve hayat seçimleri bağlarını sınarken, onun yolu sonsuza dek değişir.
8️⃣ Red Sonja
- Tür: Fantastik, Aksiyon
- Yönetmen: M.J. Bassett
- Oyuncular: Matilda Lutz, Robert Sheehan, Wallis Day
- Yayın Tarihi: 29 Ağustos / Öde-İzle (VoD) servisleri
Halkını yok etmek isteyen zalim bir tiran tarafından köle olarak alınan barbar savaşçı Red Sonja, esaretten kurtulmak ve halkını bu tirandan koruyabilmek için uyumsuz karakterlerden oluşan bir ekibi bir araya getirmek ve savaşta onlara önderlik etmek zorundadır.
9️⃣ Geniş Aile 5
- Tür: Komedi
- Yönetmen: Cüneyt İnay
- Oyuncular: Ufuk Özkan, Bülent Çolak, Sera Tokdemir
- Yayın Tarihi: 15 Ağustos / Vizyon
Cevahir ve Ulvi, aşk ve para ikigeninde kıvranırken bir telefon çığlığıyla uyanırlar. Cevahir’in eski sevgilisi Sonat ünlü silah kaçakçısı Sırrı’ya bakmaktadır. Sonat, Sırrı’nın son isteğini yerine getirmek ister, Sırrı’nın hiç görmediği Uras adında bir oğlu vardır, Uras’ı getirip biraz para ödülü almalarını ve kendisini de oradan çıkartmalarını ister. Cevahir ve Ulvi; Uras’ı tam canına kıyarken bulurlar ve kurtarırlar. Uras’ı teslim etmek için yola koyulurlar. Cevahir hem para kazanmak hem de Sonat ile yeniden aşkını filizlendirmek ister. Fakat yolda Ulvi’nin yaptığı büyük bir hata tüm planların tepetaklak değişmesine neden olur.
🔟 Sörfçü (The Surfer)
- Yönetmenler: Dan Berk, Robert Olsen
- Oyuncular: Nicolas Cage, Julian McMahon, Nicholas Cassim
- Tür: Gerilim
- Yayın Tarihi: 22 Ağustos - Vizyon
Dünya prömiyerini Cannes Film Festivali'nde yapan The Surfer, yıllarca ABD’de kaldıktan sonra memleketi Avustralya’ya dönen bir adamı takip ediyor. Adam oğluyla birlikte sörf yapmak için çocukluğunda sık sık geldiği, cennet gibi bir plaja gider, ancak sahilin yerlileri tarafından engellenip ve aşağılanır. Acımasız yaz sıcağıyla birlikte yükselen sinirler ve tahammülsüzlük, kaçınılmaz bir kırılma noktasına doğru ilerleyecektir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: