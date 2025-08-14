Bu ay izleyici ile buluşacak en dikkat çekici filmler: 15-31 Ağustos 2025

Özellikle korku türünü sevenler için epey verimli geçen Ağustos ayı şimdiden Weapons, Bring Her Back, Together gibi filmlerin çıkışına sahne oldu. Ayın ikinci yarısında da dikkat çekici filmler sinemaseverleri bekliyor. Bunlar arasında Caught Stealing ve Nobody 2 gibi yapımlar yer alıyor. Diğer yandan eski filmleri tekrar vizyona sokma trendi Ağustos ayında da devam ediyor. Baba 2, Batman Başlıyor, Kara Şövalye, Whiplash, Aşk Tesadüfleri Sever gibi filmler bu ay bitmeden yeniden gösterime girecek.

Ağustos Ayında Çıkacak En Dikkat Çekici Filmler 🍿

Bu ay bitmeden sinemaseverlerle buluşacak filmler arasından öne çıkan yapımları derlediğimiz listeyi aşağıda bulabilirsiniz.

1️⃣ Suçüstü (Caught Stealing)

Bu ay bitmeden izleyici ile buluşacak filmlerin başında Darren Aronofsky (Requiem for a Dream, The Fountain) imzalı Caught Stealing geliyor.

Tür : Gerilim, Suç

: Gerilim, Suç Yönetmen : Darren Aronofsky

: Darren Aronofsky Oyuncular : Austin Butler, Zoë Kravitz, Matt Smith, Vincent D'Onofrio, Liev Schreiber, Regina King

: Austin Butler, Zoë Kravitz, Matt Smith, Vincent D'Onofrio, Liev Schreiber, Regina King Yayın Tarihi: 29 Ağustos / Vizyon

Bir zamanların beyzbol yıldızı Hank Thompson, sakin bir hayat sürerken, komşusunun kedisine bakmayı kabul etmesiyle kendini suçlularla dolu tehlikeli bir ağın ortasında bulur. Neden hedef alındığını bilmeden hayatta kalmaya çalışan Hank, geçmişin tozlu becerilerini gün yüzüne çıkarmak zorunda kalır.

2️⃣ Önemsiz Biri 2 (Nobody 2)

2021 yapımı aksiyon filmi Nobody'nin devam filmi, bu hafta sinemaseverlerle buluşacak. Başrolde yine Breaking Bad ve Better Call Saul'dan tanıdığımız Bob Odenkirk var.

Tür : Aksiyon, Kara Komedi

: Aksiyon, Kara Komedi Yönetmen : Timo Tjahjanto

: Timo Tjahjanto Oyuncular : Bob Odenkirk, Connie Nielsen, Christopher Lloyd, Sharon Stone, Colin Hanks

: Bob Odenkirk, Connie Nielsen, Christopher Lloyd, Sharon Stone, Colin Hanks Yayın Tarihi: 15 Ağustos / Vizyon

Rus mafyasıyla istemeden giriştiği olayların üzerinden dört yıl geçmişken, Hutch hâlâ suç örgütüne 30 milyon dolar borçludur ve bu borcu uluslararası suçlulara karşı aralıksız gerçekleştirdiği suikastlarla ödemektedir. "İşinin" aksiyon kısmını sevse de, Hutch ve eşi Becca artık tükenmiş ve birbirlerinden uzaklaşmış durumdadır. Bu yüzden çocukları ile birlikte kısa bir tatile gitmeye karar verirler. Ancak tatil için gittikleri kasabanın serserileriyle yaşanan ufak bir tartışma, onları yozlaşmış bir lunapark işletmecisinin ve onun karanlık şerifinin hedefi hâline getirir.

3️⃣ The Thursday Murder Club

Bu ay Netflix'te yayınlanacak en dikkat çekici film ise The Thursday Murder Club olacak. Chris Columbus'un (Harry Potter) yönettiği film, tecrübeli isimleri bir araya getiren oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor.

Tür : Komedi, Suç, Gizem

: Komedi, Suç, Gizem Yönetmen : Chris Columbus

: Chris Columbus Oyuncular : Helen Mirren, Pierce Brosnan, Ben Kingsley, Celia Imrie, David Tennant, Jonathan Pryce, Naomi Ackie, Daniel Mays, Richard E. Grant

: Helen Mirren, Pierce Brosnan, Ben Kingsley, Celia Imrie, David Tennant, Jonathan Pryce, Naomi Ackie, Daniel Mays, Richard E. Grant Yayın Tarihi: 28 Ağustos / Netflix

Richard Osman'ın aynı adlı romanından uyarlanan The Thursday Murder Club, İngiltere’de genelde emeklilerin yaşadığı ufak bir kasabada geçiyor. Her perşembe günü bir araya gelerek çözülmemiş cinayet dosyalarını inceleyen dört emekli, bu kez gerçek bir cinayetle karşı karşıya kalıyor. Kasabada zengin bir adamın öldürülmesiyle birlikte, emekliler kulübü kendini karmaşık bir soruşturmanın ortasında buluyor.

4️⃣ Night Always Comes

Ağustos ayında izleyici ile buluşacak bir diğer Netflix filmi de Night Always Comes olacak. Filmin başrolünde, bu ay The Fantastic Four'da izleyeceğimiz Oscar adayı oyuncu Vanessa Kirby yer alıyor.

Tür : Suç, Drama

: Suç, Drama Yönetmen : Benjamin Caron

: Benjamin Caron Oyuncular : Vanessa Kirby, Jennifer Jason Leigh, Zack Gottsagen, Stephan James

: Vanessa Kirby, Jennifer Jason Leigh, Zack Gottsagen, Stephan James Yayın Tarihi: 15 Ağustos / Netflix

Willy Vlautin’in romanından uyarlanan film, hızla değişen bir şehirde hayatta kalmaya çalışan genç bir kadının hikâyesini anlatıyor. Yaşadıkları evi satın alabilmek için iki yıldır gece gündüz çalışan Lynette, bir anda karşısına çıkan ekonomik engeller ve aile içi çatışmalarla köşeye sıkışıyor. Umutsuzluk içinde verdiği kararlar ise onu tehlikeli bir gecede şehrin karanlık yüzüyle yüzleşmeye zorluyor.

5️⃣ Güller (The Roses)

1989 yapımı The War of the Roses'un yeniden çevrimi olan The Roses, çatırdayan bir evliliğin hikâyesini muzırca bir kara komediyle ekrana taşıyor. Bu kez başrollerde Benedict Cumberbatch ve Olivia Colman yer alıyor.

Tür : Komedi

: Komedi Yönetmen : Jay Roach

: Jay Roach Oyuncular : Benedict Cumberbatch, Olivia Colman, Allison Janney, Andy Samber, Katie McKinnon

: Benedict Cumberbatch, Olivia Colman, Allison Janney, Andy Samber, Katie McKinnon Yayın Tarihi: 29 Ağustos / Vizyon

Ivy ve Theo, başarılı kariyerleri, mutlu evlilikleri ve harika çocuklarıyla ideal bir hayat sürüyor gibi görünür. Ancak Theo’nun kariyeri düşüşe geçerken, Ivy’nin kendi hedefleri yükselişe geçince, bu kusursuz görüntünün altında bir fırtına patlak veriyor. Kusursuz gözüken çiftin çatırdayan ilişkisinde gizli rekabetler, bastırılmış öfkeler ve komik olduğu kadar keskin çatışmalar gün yüzüne çıkıyor.

6️⃣ Metruk Adam

Netflix'in Türkiye yapımı yeni filmi Metruk Adam, bu ay izleyici ile buluşacak bir diğer film olacak. Mert Ramazan Demir'in başrolünü üstlendiği film, 22 Ağustos'ta Netflix'te yayınlanacak.

Tür : Drama

: Drama Yönetmen : Ada Erma, Rahim Can Kapkap ve Ercan Kesal

: Ada Erma, Rahim Can Kapkap ve Ercan Kesal Oyuncular : Mert Ramazan Demir, Ada Erma, Rahim Can Kapkap, Ercan Kesal

: Mert Ramazan Demir, Ada Erma, Rahim Can Kapkap, Ercan Kesal Yayın Tarihi: 22 Ağustos / Netflix

Yılların tamir edemediği, ruhu yaralı bir adam olan Baran, ailesi tarafından üzerine yıkılan ve abisine ait olan suçun cezasını yıllarca çektikten sonra hayatını yeni baştan yazmak ister. Hiçbir zaman kolay olmayan hayatı, hapishaneden çıktıktan sonra da değişmeyecektir. Hayallerine ve hayata tutunmak için açmak istediği tamirhane, ailesinin geçirdiği kaza ve Baran’ın duvarlarını indiren yeğeni Lidya, ona sil baştan bir hayat yazacaktır. Yaşadığı aksiliklere rağmen Lidya ve kendi için verdiği mücadele, hayatını ve yaralı çocukluğunu da tamir edecektir.

7️⃣ The Map That Leads to You

Bu ay Amazon Prime Video'da izleyici ile buluşacak filmlerin başında ise The Map That Leads to You geliyor.

Tür : Romantik

: Romantik Yönetmen : Lasse Hallström

: Lasse Hallström Oyuncular : Madelyn Cline, KJ Apa, Sofia Wylie, Madison Thompson, Josh Lucas

: Madelyn Cline, KJ Apa, Sofia Wylie, Madison Thompson, Josh Lucas Yayın Tarihi: 20 Ağustos / Amazon Prime Video

J.P. Monninger’ın aynı adlı romanından uyarlanan film, mükemmel şekilde planlanmış hayatına başlamadan önce arkadaşlarıyla Avrupa’yı gezen genç bir kadın olan Heather’ın hikâyesini anlatıyor. Jack ile tesadüfi bir karşılaşma, derin duygusal keşiflere yol açan beklenmedik bir aşka kıvılcım olur. Sırlar ve hayat seçimleri bağlarını sınarken, onun yolu sonsuza dek değişir.

8️⃣ Red Sonja

ABD ve Rusya gibi bir iki ülkede kısa süreliğine gösterime giren yeni Red Sonja filmi, ay bitmeden iTunes ve Google Play Filmler gibi öde-izle (VoD) servislerine gelmiş olacak.

Tür : Fantastik, Aksiyon

: Fantastik, Aksiyon Yönetmen : M.J. Bassett

: M.J. Bassett Oyuncular : Matilda Lutz, Robert Sheehan, Wallis Day

: Matilda Lutz, Robert Sheehan, Wallis Day Yayın Tarihi: 29 Ağustos / Öde-İzle (VoD) servisleri

Halkını yok etmek isteyen zalim bir tiran tarafından köle olarak alınan barbar savaşçı Red Sonja, esaretten kurtulmak ve halkını bu tirandan koruyabilmek için uyumsuz karakterlerden oluşan bir ekibi bir araya getirmek ve savaşta onlara önderlik etmek zorundadır.

9️⃣ Geniş Aile 5

Geniş Aile serisi televizyonda başlayan yolculuğunu sinemalarda devam ettiriyor. Serinin beşinci filmi, bu hafta gösterime girecek.

Tür : Komedi

: Komedi Yönetmen : Cüneyt İnay

: Cüneyt İnay Oyuncular : Ufuk Özkan, Bülent Çolak, Sera Tokdemir

: Ufuk Özkan, Bülent Çolak, Sera Tokdemir Yayın Tarihi: 15 Ağustos / Vizyon

Cevahir ve Ulvi, aşk ve para ikigeninde kıvranırken bir telefon çığlığıyla uyanırlar. Cevahir’in eski sevgilisi Sonat ünlü silah kaçakçısı Sırrı’ya bakmaktadır. Sonat, Sırrı’nın son isteğini yerine getirmek ister, Sırrı’nın hiç görmediği Uras adında bir oğlu vardır, Uras’ı getirip biraz para ödülü almalarını ve kendisini de oradan çıkartmalarını ister. Cevahir ve Ulvi; Uras’ı tam canına kıyarken bulurlar ve kurtarırlar. Uras’ı teslim etmek için yola koyulurlar. Cevahir hem para kazanmak hem de Sonat ile yeniden aşkını filizlendirmek ister. Fakat yolda Ulvi’nin yaptığı büyük bir hata tüm planların tepetaklak değişmesine neden olur.

🔟 Sörfçü (The Surfer)

Bu ay bitmeden vizyona girecek bir diğer film de ünlü oyuncu Nicolas Cage'in başrolünü üstlendiği The Surfer olacak.

Yönetmenler : Dan Berk, Robert Olsen

: Dan Berk, Robert Olsen Oyuncular : Nicolas Cage, Julian McMahon, Nicholas Cassim

: Nicolas Cage, Julian McMahon, Nicholas Cassim Tür : Gerilim

: Gerilim Yayın Tarihi: 22 Ağustos - Vizyon

Dünya prömiyerini Cannes Film Festivali'nde yapan The Surfer, yıllarca ABD’de kaldıktan sonra memleketi Avustralya’ya dönen bir adamı takip ediyor. Adam oğluyla birlikte sörf yapmak için çocukluğunda sık sık geldiği, cennet gibi bir plaja gider, ancak sahilin yerlileri tarafından engellenip ve aşağılanır. Acımasız yaz sıcağıyla birlikte yükselen sinirler ve tahammülsüzlük, kaçınılmaz bir kırılma noktasına doğru ilerleyecektir.

