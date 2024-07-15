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    Anlık Bildirim

    Anime dizisi Terminator Zero'dan beklenen fragman geldi

    Terminator evreninde geçen anime dizisi Terminator Zero'dan ilk fragman yayınlandı. İkinci filmin sonrasında geçen Terminator animesi, önümüzdeki ay Netflix'te izleyici ile buluşacak.
    Terminator Zero fragmanı yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Netflix orijinal film ve dizileri konusunda ciddi bir kalite sorunu yaşıyor olsa da söz konusu anime ve animasyon dizileri olduğunda farklı bir tabloyla karşılaşıyoruz. Son yıllarda beğeni kazanan pek çok animasyon dizisine imza atan Netflix, animasyon dizi kataloğuna dikkat çekici yapımlar eklemeye devam ediyor. Önümüzdeki dönemde Netflix'te buluşacak animasyon dizilerinin başında ise, anime türündeki Terminator dizisi Terminator Zero geliyor.

    29 Ağustos'ta başlayacak anime dizisi için tanıtım çalışmalarına başlayan Netflix, bugün diziden ilk fragmanı yayınladı.

    Terminator Zero, İkinci Filmin Sonrasında Geçiyor

    Skydance Entertainment and Production I.G (Ghost in the Shell, Psycho-Pass) ortaklığında hayata geçirilen anime dizisi, Terminator 2: Judgment Day filminin sonrasında geçiyor. 

    Dizi, Malcolm Lee adlı bilim adamını korumak için geçmişe gönderilen Eiko adlı bir askere odaklanıyor. Skynet'in insanları yok edecek planını engelleme potansiyeline sahip bir yapay zeka geliştirmekte olan Dr. Lee'yi korumaya çalışan Eiko, bu görevi sırasında ölümcül bir Terminator ile karşı karşıya geliyor.

    Dizinin seslendirme kadrosunda Sonoya Mizuno (Devs), Andre Holland (The Knick), Timothy Olyphant (Justified), Rosario Dawson (Ahsoka), Ann Dows (The Leftovers) gibi isimler yer alıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 gün önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 4 gün önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 5 gün önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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