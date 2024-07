Anime dizisi Terminator Zero'dan beklenen fragman geldi

Tam Boyutta Gör Netflix orijinal film ve dizileri konusunda ciddi bir kalite sorunu yaşıyor olsa da söz konusu anime ve animasyon dizileri olduğunda farklı bir tabloyla karşılaşıyoruz. Son yıllarda beğeni kazanan pek çok animasyon dizisine imza atan Netflix, animasyon dizi kataloğuna dikkat çekici yapımlar eklemeye devam ediyor. Önümüzdeki dönemde Netflix'te buluşacak animasyon dizilerinin başında ise, anime türündeki Terminator dizisi Terminator Zero geliyor.

29 Ağustos'ta başlayacak anime dizisi için tanıtım çalışmalarına başlayan Netflix, bugün diziden ilk fragmanı yayınladı.

Watchmen animasyon filminden yeni fragman 4 gün önce eklendi

Terminator Zero, İkinci Filmin Sonrasında Geçiyor

Skydance Entertainment and Production I.G (Ghost in the Shell, Psycho-Pass) ortaklığında hayata geçirilen anime dizisi, Terminator 2: Judgment Day filminin sonrasında geçiyor.

Dizi, Malcolm Lee adlı bilim adamını korumak için geçmişe gönderilen Eiko adlı bir askere odaklanıyor. Skynet'in insanları yok edecek planını engelleme potansiyeline sahip bir yapay zeka geliştirmekte olan Dr. Lee'yi korumaya çalışan Eiko, bu görevi sırasında ölümcül bir Terminator ile karşı karşıya geliyor.

Dizinin seslendirme kadrosunda Sonoya Mizuno (Devs), Andre Holland (The Knick), Timothy Olyphant (Justified), Rosario Dawson (Ahsoka), Ann Dows (The Leftovers) gibi isimler yer alıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.