Yüzüklerin Efendisi animesi The War of the Rohirrim'den ilk fragman yayınlandı

Bu yıl sinemaseverlerle buluşacak olan Yüzüklerin Efendisi animesi The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim'den ilk fragman yayınlandı. Film Rohan'ın ilk dönemine odaklanıyor.