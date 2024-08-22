Yüzüklerin Efendisi animesi The War of the Rohirrim'den ilk fragman yayınlandı

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Tam Boyutta Gör Yüzüklerin Efendisi (The Lord of the Rings) serisi beyaz perdeye geri dönüyor. Kısa süre önce duyurulan yeni live-action (animasyon olmayan) Yüzüklerin Efendisi filmlerinin çıkışına daha birkaç yıl olsa da seri bu yılı da boş geçmeyecek. Heyecanla beklenen Yüzüklerin Efendisi animesi The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim, bu yıl sinemaseverlerle buluşacak. 13 Aralık'ta gösterime girecek olan The War of the Rohirrim için tanıtım çalışmalarına başlayan Warner Bros., bugün filmden ilk fragmanı yayınladı.

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The War of the Rohirrim, 13 Aralık'ta Gösterime Girecek

Kenji Kamiyama'nın yönettiği The War of the Rohirrim, orijinal üçlemenin 261 yıl öncesinde geçiyor ve adından da anlaşılacağı üzere Rohan halkına, yani Rohirrim'e odaklanıyor. İki Kule'deki büyük savaşın gerçekleştiği muazzam kale Helm's Deep, filmin hikâyesinde önemli bir yer tutuyor. Rohan Akıncıları'nın ilk günlerine odaklanan filmin ana karakteri ise, Yüzüklerin Efendisi'nde destanı anlatılan efsanevi Rohan kralı Helm Hammerhand.

Filmde Helm Hammerhand'i, son dönemde Succession dizisiyle adından söz ettiren usta oyuncu Brian Cox seslendiriyor. Öte yandan orijinal üçlemede Rohan prensesi Eowyn'i canlandıran Miranda Otto da seslendirme kadrosunda yer alıyor. Otto'nun seslendirdiği Eowyn, bu hikâyenin anlatıcısı olacak.

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The War of the Rohirrim'den ilk fragman geldi