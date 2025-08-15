Sinemada bu hafta: Nobody 2, Bergen, Baba 2 (15 Ağustos 2025)

Bu hafta da hem sinema salonlarında hem de dijitalde sinemaseverleri yeni filmler bekliyor. Diğer yandan kısa süre önce gösterime giren filmler de yavaş yavaş öde-izle servislerine gelmeye devam ediyor.

Bu Hafta Sinemalarda Vizyona Giren Filmler 🍿

Bu hafta sinemalarda altı yeni film gösterime girerken, Baba 2 ve Bergen de yıllar sonra beyaz perdeye geri dönüyor. Bu hafta gösterime giren yeni filmler arasında öne çıkan yapım Nobody 2 oluyor. İlk Nobody filmi geniş bir kitleye ulaştığı için bu filmin de gişede başarı yakalayabileceği düşünülüyor. Diğer yandna bu hafta yerli filmler için de epey verimli geçiyor. İşte bu hafta sinemalarda vizyona giren filmler:

1️⃣ Önemsiz Biri 2 (Nobody 2)

Tam Boyutta Gör 2021 yapımı aksiyon filmi Nobody'nin devam filmi, bu hafta sinemaseverlerle buluşuyor. Başrolde yine Breaking Bad ve Better Call Saul'dan tanıdığımız Bob Odenkirk var.

Tür : Aksiyon, Kara Komedi

: Aksiyon, Kara Komedi Yönetmen : Timo Tjahjanto

: Timo Tjahjanto Oyuncular: Bob Odenkirk, Connie Nielsen, Christopher Lloyd, Sharon Stone, Colin Hanks

Rus mafyasıyla istemeden giriştiği olayların üzerinden dört yıl geçmişken, Hutch hâlâ suç örgütüne 30 milyon dolar borçludur ve bu borcu uluslararası suçlulara karşı aralıksız gerçekleştirdiği suikastlarla ödemektedir. "İşinin" aksiyon kısmını sevse de, Hutch ve eşi Becca artık tükenmiş ve birbirlerinden uzaklaşmış durumdadır. Bu yüzden çocukları ile birlikte kısa bir tatile gitmeye karar verirler. Ancak tatil için gittikleri kasabanın serserileriyle yaşanan ufak bir tartışma, onları yozlaşmış bir lunapark işletmecisinin ve onun karanlık şerifinin hedefi hâline getirir.

2️⃣ Geniş Aile 5

Tam Boyutta Gör Geniş Aile serisi televizyonda başlayan yolculuğunu sinemalarda devam ettiriyor. Serinin beşinci filmi, bu hafta gösterime giriyor.

Tür : Komedi

: Komedi Yönetmen : Cüneyt İnay

: Cüneyt İnay Oyuncular: Ufuk Özkan, Bülent Çolak, Sera Tokdemir

Cevahir ve Ulvi, aşk ve para ikigeninde kıvranırken bir telefon çığlığıyla uyanırlar. Cevahir’in eski sevgilisi Sonat ünlü silah kaçakçısı Sırrı’ya bakmaktadır. Sonat, Sırrı’nın son isteğini yerine getirmek ister, Sırrı’nın hiç görmediği Uras adında bir oğlu vardır, Uras’ı getirip biraz para ödülü almalarını ve kendisini de oradan çıkartmalarını ister. Cevahir ve Ulvi; Uras’ı tam canına kıyarken bulurlar ve kurtarırlar. Uras’ı teslim etmek için yola koyulurlar. Cevahir hem para kazanmak hem de Sonat ile yeniden aşkını filizlendirmek ister. Fakat yolda Ulvi’nin yaptığı büyük bir hata tüm planların tepetaklak değişmesine neden olur.

3️⃣ Yaz Işığı

Tam Boyutta Gör Kerem Kuşçu'nun yönettiği Yaz Işığı filmi Aytuğ Akdoğan, Nehir Erdoğan, Zuhal Gencer gibi isimleri bir araya getiren oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor.

Tür : Drama

: Drama Yönetmen : Kerem Kuşçu

: Kerem Kuşçu Oyuncular: Aytuğ Akdoğan, Nehir Erdoğan, Zuhal Gencer

Erdem kariyerinin henüz başında olan genç bir ressamdır. İstanbul’da yaşamını sürdürürken, doğup büyüdüğü Çanakkale’ye yerleşmeyi düşünür. Dinlenmek için Çanakkale’de yaşayan ailesinin yanına giden Erdem, yaşadıkları trafik kazasından sonra aralarındaki bağ kopan eski arkadaşı Arda’nın Bozcaada’da bir resim sergisi yapacağını öğrenir. Bu durum Erdem’in yıllardır kaçtığı geçmişiyle yüzleşmek için harekete geçmesine neden olur.

4️⃣ Aşk Sokakta

Tam Boyutta Gör Bu hafta gösterime giren bir diğer yerli film de romantik komedi türündeki Aşk Sokakta.

Tür : Romantik Komedi

: Romantik Komedi Yönetmen : Hasan Doğan

: Hasan Doğan Oyuncular: Burcu Kıratlı, Hasan Denizyaran, Adin Külçe

Aşk Sokakta, evleneceği gün aldatıldığını öğrenen bir kadının hikayesini konu ediyor. Evleneceği gün aldatıldığını öğrenen İdil, öfkeyle gelin arabasına atlayıp uzaklaşırken kaza geçirir ve hafızasını kaybeder. Kendine geldiğinde yolu gizemli bir yabancı, Rüzgar ile kesişir. Artık birlikte, sokak sokak dolaşıp İdil’in kim olduğunu ve geçmişine dair gerçekleri ortaya çıkarmaya çalışacaklardır.

5️⃣ Işık (Das Licht)

Tam Boyutta Gör Tom Tykwer'ın (Perfume, Run Lola Run) bu yıl Berlin Film Festivali'nde gösterilen yeni filmi Das Licht, bu hafta ülkemizde gösterime giriyor.

Tür : Drama

: Drama Yönetmen : Tom Tykwer

: Tom Tykwer Oyuncular: Nicolette Krebitz, Lars Eidinger, Tala al Deen

Tim ve Milena, ikiz çocukları Frieda ve Jon ile Milena’nın oğlu Dio’yla birlikte aynı evde yaşamaktadır. Aynı çatı altında olsalar da, bu insanlar bir aile olmaktan çok, yalnızca koşulların bir araya getirdiği bireyler gibidir. Bu kırılgan denge, Suriye’den gelen gizemli bir hizmetçi olan Farrah’ın hayatlarına girmesiyle bozulur. Farrah’ın varlığı, Engels ailesini beklenmedik şekillerde sarsar; uzun süredir bastırılmış duygular ve saklı gerçekler gün yüzüne çıkar. Ancak Farrah’ın da kendi gizli planı vardır — ve bu plan, aile yapısını kökten değiştirecek güçtedir.

6️⃣ Azem 5: Zair

Tam Boyutta Gör Son yıllarda sayıları hızla artan yerli korku filmlerine bu hafta Azem 5: Zair de katılıyor..

Tür : Korku

: Korku Yönetmen : Özgür Akbaş

: Özgür Akbaş Oyuncular: Sinan Çatıkkaş, Nihan Tüfekçioğlu, Hilal Elis Kaçar

Küçük kızları Aslı’yı trajik bir kazada kaybeden Canan ve Levent, yas ve inkarın gölgesinde yaşamlarını sürdürmeye çalışır. Ancak kazadan aylar sonra Canan, kızlarının hâlâ hayatta olduğuna inanır; geceleri onunla konuşur, yemek yapar, oyun oynar. Levent ise hem eşinin akıl sağlığını korumaya hem de kendi acısıyla yüzleşmeye çabalar. Geceler ilerledikçe, evin içinde açıklanamayan olaylar baş gösterir: ıslık sesleri, kendi kendine hareket eden eşyalar ve giderek daha korkunç bir hâle bürünen kızının bedenindeki ruhani figür. Gerçek ile kâbus arasındaki çizgi silinirken, çiftin geçmişle yüzleşmesi ve gerçeği kabullenmesi giderek imkânsız hâle gelir.

7️⃣ Baba 2 (The Godfather: Part II)

Tam Boyutta Gör Tüm zamanların en iyi filmlerinden biri olan Baba 2, yıllar sonra beyaz perdeye dönüyor.

Tür : Drama, Suç

: Drama, Suç Yönetmen : Francis Ford Coppola

: Francis Ford Coppola Oyuncular: Al Pacino, Robert De Niro, Robert Duvall, Diane Keaton

Film, 1920'lerin New York şehrinde Vito Corleone'nin gençlik yıllarını ve suç dünyasındaki yükselişini ele alıyor. Aynı zamanda, Vito'nun oğlu Michael'ın ailenin suç örgütü üzerindeki hakimiyetini nasıl genişlettiği ve sağlamlaştırdığı da paralel bir hikaye olarak işleniyor. Film, babadan oğula geçen bu mirasın getirdiği güç ve acımasızlığı gözler önüne seriyor.

8️⃣ Bergen

Tam Boyutta Gör Çıktığı dönemde epey ses getiren Bergen filmi de bu hafta sinemalara geri dönüyor.

Tür : Biyografi, Drama

: Biyografi, Drama Yönetmenler : Mehmet Binay ve M. Caner Alper

: Mehmet Binay ve M. Caner Alper Oyuncular: Farah Zeynep Abdullah, Erdal Beşikçioğlu, Tilbe Saran, Nergis Öztürk

Bir döneme damga vuran sanatçı Bergen'in trajik olaylarla dolu hayat hikayesini konu alan film, sanatçının yükselişini, yaşadığı zorlukları, karşılaştığı şiddeti ve sahne hayatının ardındaki kişisel dramı gözler önüne seriyor.

En iyi klasik filmler listesi 1 hf. önce eklendi

Bu Hafta Dijital Platformlarda Yayınlanacak Yeni Filmler 🎬

Bu hafta hem Netflix'te hem de Amazon Prime Video'da izleyicileri yeni filmler bekliyor. İşte bu hafta dijital platformlarda yayınlanacak kayda değer filmler:

1️⃣ Gece Elbet Çöker (Night Always Comes)

Tam Boyutta Gör Netflix yapımı Night Always Comes'ın başrolünde, son olarak The Fantastic Four'da izlediğimiz Oscar adayı oyuncu Vanessa Kirby yer alıyor.

Tür : Suç, Drama

: Suç, Drama Yönetmen : Benjamin Caron

: Benjamin Caron Oyuncular : Vanessa Kirby, Jennifer Jason Leigh, Zack Gottsagen, Stephan James

: Vanessa Kirby, Jennifer Jason Leigh, Zack Gottsagen, Stephan James Yayın Tarihi : 15 Ağustos

: 15 Ağustos Platform: Netflix

Willy Vlautin’in romanından uyarlanan film, hızla değişen bir şehirde hayatta kalmaya çalışan genç bir kadının hikâyesini anlatıyor. Yaşadıkları evi satın alabilmek için iki yıldır gece gündüz çalışan Lynette, bir anda karşısına çıkan ekonomik engeller ve aile içi çatışmalarla köşeye sıkışıyor. Umutsuzluk içinde verdiği kararlar ise onu tehlikeli bir gecede şehrin karanlık yüzüyle yüzleşmeye zorluyor.

2️⃣ The Map That Leads to You

Tam Boyutta Gör Bu hafta Amazon Prime Video'da izleyici ile buluşacak filmlerin başında ise The Map That Leads to You geliyor.

Tür : Romantik

: Romantik Yönetmen : Lasse Hallström

: Lasse Hallström Oyuncular : Madelyn Cline, KJ Apa, Sofia Wylie, Madison Thompson, Josh Lucas

: Madelyn Cline, KJ Apa, Sofia Wylie, Madison Thompson, Josh Lucas Yayın Tarihi : 20 Ağustos

: 20 Ağustos Platform: Amazon Prime Video

J.P. Monninger’ın aynı adlı romanından uyarlanan film, mükemmel şekilde planlanmış hayatına başlamadan önce arkadaşlarıyla Avrupa’yı gezen genç bir kadın olan Heather’ın hikâyesini anlatıyor. Jack ile tesadüfi bir karşılaşma, derin duygusal keşiflere yol açan beklenmedik bir aşka kıvılcım olur. Sırlar ve hayat seçimleri bağlarını sınarken, onun yolu sonsuza dek değişir.

Bu Hafta Öde-İzle (VoD) Servislerine Gelecek Filmler 🎥

Geçtiğimiz haftalarda yurt dışında gösterime giren filmlerden bazıları bu hafta Google Play, Amazon Video ve iTunes gibi öde-izle (VoD) servislerine geliyor. Diğer yandan doğrudan VoD'ye yönelik olarak hazırlanan filmler de bu hafta öde-izle servislerinde yerini alıyor. Sinemaseverler bu filmleri istedikleri VoD servisi üzerinden düşük bir ücret karşılığında kiralayabilecek ya da satın alabilecekler.

1️⃣ Superman

Tam Boyutta Gör James Gunn (Guardians of the Galaxy) öncülüğünde hazırlanan yeni DC Sinematik Evreni'nin ilk filmi olan Superman, bu hafta sinemaseverlerle buluşuyor. Filme gelen ilk yorumlar oldukça olumlu.

Tür : Süper Kahraman, Fantastik

: Süper Kahraman, Fantastik Yönetmen : James Gunn

: James Gunn Oyuncular : David Corenswet, Rachel Brosnahan, Nicholas Hoult, Isabela Merced

: David Corenswet, Rachel Brosnahan, Nicholas Hoult, Isabela Merced Yayın Tarihi: 15 Ağustos

James Gunn'ın yazıp yönettiği filmde Clark Kent'e genç oyuncu David Corenswet hayat veriyor. Başrollerde ona Lois Lane rolündeki Rachel Brosnahan ile Lex Luthor rolündeki Nicholas Hoult eşlik ediyor. Yeni DC Sinematik Evreni'nin temellerini atacak olan filmde Green Lantern ve Hawkgirl gibi farklı DC kahramanlarını da yer alıyor.

2️⃣ Görevimiz Tehlike - Son Hesaplaşma (Mission: Impossible - The Final Reckoning)

Tam Boyutta Gör Tüm zamanların en başarılı aksiyon serileri arasında yer alan Mission: Impossible, bugün gösterime giren sekizinci filmiyle artık final yapıyor.

Tür : Aksiyon, Macera

: Aksiyon, Macera Yönetmen : Christopher McQuarrie

: Christopher McQuarrie Oyuncular : Tom Cruise, Hayley Atwell, Simon Pegg, Ving Rhimes, Vanessa Kirby

: Tom Cruise, Hayley Atwell, Simon Pegg, Ving Rhimes, Vanessa Kirby Yayın Tarihi: 19 Ağustos

Hikâyeyi yedinci filmin bıraktığı yerden devam ettiren Son Hesaplaşma, Ethan Hunt ve ekibinin yanlış ellerde dünyanın sonunu getirebilecek bir AI programı olan The Entity'ye ulaşma mücadelesini anlatıyor. Son Hesaplaşma, 400 milyon dolara yaklaşan bütçesiyle tüm zamanların en pahalı filmlerinden biri.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: