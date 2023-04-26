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    Güney Kore, Terra (LUNA) kurucusunu hedef aldı

    Terra ekosisteminin çökmesiyle birlikte Terraform yöneticilerine soruşturmalar açılmaya devam ediyor. Güney Kore, Terraform Kurucu Ortağı Daniel Shin'i dolandırıcılıkla suçladı.
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    Güney Kore, Terraform kurucusunu hedef aldı Tam Boyutta Gör
    Güney Kore'nin Seul Güney Bölge Savcılığındaki mali suçlar birimi, Terraform Labs ekosisteminin çöküşüyle ilgili olarak Terraform Labs yetkililerinden 10 kişinin çeşitli suçlamalara tabi tutulduğunu belirtti. Yetkili isimlerin birçok suçlamayla ilişkilendirilmesi, 11 aylık soruşturmanın ardından netliğe kavuşmuş oldu.

    Yonhap haber ajansının yaptığı açıklamaya göre; Güney Koreli savcılar blockchain platformu Terra (LUNA) Kurucu Ortağı Daniel Shin‘i dolandırıcılık ve diğer suçlamalarla suçladı.

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    Aynı zamanda Güney Kore vatandaşı olan Shin’in ortağı Do Kwon, 2022’nin sonlarında Sermaye Piyasası Yasasını ihlal eden benzer suçlamalarla savcılar tarafından suçlandı. Kripto dünyası, 2022 yılında Terra-Luna krizi ile çalkalanmıştı. Luna’nın iflası ile en az 40 milyar dolarlık kayıp yaşandığı bildirilmişti. 

    Do Kwon ve Terraform Labs’ın 10 binden fazla Bitcoin’i İsviçre bankası üzerinden nakde çevirdiği ifade edilmişti. Bilindiği üzere Do Kwon geçen ay Karadağ’da tutuklanmıştı.

    Ayrıca savcılar, suçlanan kişilerin mal varlıklarına da el koydu ve bunların toplam değerinin 180 milyon dolar (246,8 milyar won) olduğunu ifade etti.

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