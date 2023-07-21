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    Terra ve LUNA'nın şirketi Terraform Labs’ın yeni CEO’su belli oldu!

    TerraUSD ve Luna’da yaşanan 40 milyar dolarlık çöküntünün ardından yeniden ayağa kalmak isteyen Terreform Labs’in yeni CEO’su belli oldu. Şirketin CEO koltuğunda ABD’li Chris Amani oturacak.
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    Terraform Labs’ın yeni CEO’su belli oldu! Tam Boyutta Gör
    Terra’da yaşanan olaylar, kripto para ekosistemini derinden etkiledi. Piyasaya olan güveni de sarsan olay ile Terraform Labs kurucu ortağı Do Kwon hakkında birçok suçlama ortaya atıldı. Şirket, çöküşü derinden yaşarken, CEO’luk görevinin yeni bir ismi devredildiği ortaya çıktı.

    Yeni CEO: Chris Amani

    The Wall Street Journal’ın haberine göre Terra‘nın yeni CEO’su 2021’den bu yana Terra’da çalışan Chris Amani oldu. ABD vatandaşı Amani, işletme ve finans müdürü olarak görev yapıyordu. Ayrıca Amani’nin Linkedln hesabına göre, Amani zaten Nisan 2023’ten beri Terra’nın CEO’su olarak görev yapıyor.

    Amani, şirketin şu an için herhangi bir stablecoin piyasaya sürmeyi planlamadığını belirtti. CEO'ya göre, Terraform Labs bu süreçte diğer ürünlere odaklanacak. Yeni CEO, Kwon’un kendini tüm suçlamalardan aklayabileceğini umut ettiğini söyledi.

    Mart ayında sahte seyahat belgeleri ile yurtdışına çıkamk üzereyken yakalanan Do Kwon, Karadağ’da dört ay hapis cezası almıştı. Güney Kore ve ABD, Kwon’un iadesini talep etti. Güney Kore, Kwon’u 2022 yılında sermaye piyasası kanunlarını ihlal etmekle suçladı. Terra krizi, piyasada iflas zincirini tetikledi. Krizin ana sorumlularının da Do Kwon ve diğer kurucu ortak Daniel Shin olduğu ifade edildi.

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    darkaura 2 hafta önce

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    DreamSs 2 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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